2026 தேர்தல்: பாஜக கேட்கும் 50 தொகுதிகளின் முழு லிஸ்ட் இதோ... அதிமுகவின் பிளான் என்ன?

BJP Selected 50 Constituencies, Tamil Nadu Assembly Election 2026: வரும் ஏப்ரல், மே மாதத்தில் தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, கேரளா, அசாம், மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளன. மத்தியில் ஆளும் பாஜகவுக்கு இந்த 5 மாநில தேர்தல் மிக மிக முக்கியமான ஒன்றாக உள்ளது.
2026 Assembly Elections: ஆட்சியை தக்கவைக்க பாஜக முயலும்...
தற்போது அசாமில் பாஜக ஆட்சியில் உள்ளது, புதுச்சேரியில் பாஜக தலைமையிலான அரசு ஆட்சியில் இருக்கிறது. மீண்டும் ஆட்சியை தக்கவைக்க பாஜக முயலும். மேலும், ஆட்சிக்கு எதிரான மனநிலையும் அதிகளவில் இல்லை என்பதால் பாஜகவுக்கு அசாமிலும், புதுச்சேரியிலும் பெரியளவில் பிரச்னை இருக்காது. கேரளாவில் மக்களவை தேர்தலில் ஒரு இடத்தில் வெற்றி பெற்றதை அடுத்தும், உள்ளாட்சித் தேர்தலில் கிடைத்த நேர்மறையான முடிவுகள் காரணமாகவும் நிச்சயம் பாஜக குறைந்தபட்சம் ஒற்றை இலக்கத்திலாவது தொகுதிகளை கைப்பற்றும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
2026 Assembly Elections: மேற்கு வங்கத்தில் பாஜக ஆட்சியை பிடிக்குமா?
மேற்கு வங்கத்தில் பிரதான எதிர்க்கட்சியாக இருக்கும் பாஜக, இம்முறை ஆட்சியை கைப்பற்ற தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகிறது. கடந்த தேர்தலிலேயே ராக்கெட் வேகத்தில் வளர்ச்சியடைந்த பாஜக நிச்சயம் இம்முறை ஆட்சியை கைப்பற்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. காரணம், கடந்த 15 ஆண்டுகளாக மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சியில் இருந்து வரும் நிலையில், ஆட்சிக்கு எதிரான மனநிலை வலுவாக இருக்கும் காரணத்தால் பாஜகவுக்கு அதிக வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
2026 TN Assembly Election: தமிழ்நாட்டில் பாஜக கூட்டணி
தமிழ்நாட்டில் கடந்த 2021 தேர்தலிலேயே அதிமுக உடனான கூட்டணி 5 தொகுதிகளில் வென்றது. 2024 மக்களவை தேர்தலில் அதிமுகவை பிரிந்த பாஜக மீண்டும் 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலை முன்னிட்டு கூட்டணி அமைத்திருக்கிறது. அதுவும் கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்திலேயே அதிமுக - பாஜக உறுதியானது. மேலும், அதிமுக தலைமையில்தான் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தமிழ்நாட்டில் தேர்தலை சந்திக்கிறது. தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் தற்போது அதிமுக, பாஜக மட்டுமின்றி அன்புமணியின் பாமகவும் தற்போது உறுதியாகி உள்ளது.
2026 TN Assembly Election: எந்தெந்த கட்சிகள் கூட்டணிக்குள் வரும்...?
கடந்த 2024 மக்களவை தேர்தலில் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் ஒன்றுபட்ட பாமக, டிடிவி தினகரனின் அமமுக, ஜி.கே. வாசனின் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ், பாரிவேந்தரின் இந்திய ஜனநாயக கட்சி, தேவநாதனின் இந்திய மக்கள் கல்வி முன்னேற்ற கழகம், ஏசி சண்முகத்தின் புதிய நீதி கட்சி, ஜான் பாண்டியனின் தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் ஆகிய கட்சிகள் இடம்பெற்றன. ஓ. பன்னீர்செல்வம் ஒரே ஒரு தொகுதியில் சுயேச்சையாக போட்டியிட்டார், அவரும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இடம்பெற்றிருந்தார்.
ஆனால், தற்போது அதிமுக வந்திருப்பதால் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் மாற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. சசிகலாவையும், ஓ. பன்னீர்செல்வத்தையும் கட்சியிலும் சரி, கூட்டணியிலும் சரி சேர்க்க வாய்ப்பே இல்லை என எடப்பாடி பழனிசாமி பிடிவாதம் பிடிக்கிறார் என கூறப்படுகிறது. ஆனால், டிடிவி தினகரனின் அமமுக தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு செல்ல வாய்ப்பிருப்பதாக கூறப்படுகிறது, அங்கு வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டால் மட்டும் அவர் திமுக பக்கமோ, தவெக பக்கமோ போக வாய்ப்புள்ளது. மேலும், கடந்த மக்களவை தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் இருந்து தேமுதிகவும், கிருஷ்ணாசாமியின் புதிய தமிழகம் கட்சியும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்குள் வர வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. மேலும், தேர்தல் நெருங்க நெருங்க சிறு சிறு கட்சிகள் இணைய வாய்ப்பிருக்கிறது.
2026 TN Assembly Election: 2021 தேர்தலில் நடந்தது என்ன?
கடந்த 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் அதிமுக 179 தொகுதிகளிலும், பாமக 23 தொகுதிகளிலும், பாஜக 20 தொகுதிகளிலும், ஜிகே வாசனின் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சி 6 தொகுதிகளிலும் போட்டியிட்ட. 6 சிறு சிறு கட்சிகள் தலா ஒரு தொகுதியில் போட்டியிட்டன. இதில் பாஜக 20 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு 5 தொகுதிகளை கைப்பற்றிய நிலையில், தற்போது 2026 தேர்தலில் 50 தொகுதிகளை கேட்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. கடந்த மக்களவை தேர்தலில் அதிமுகவை விட்டு வெளிவந்து போட்டியிட்ட பாஜக, பல மக்களவை தொகுதிகளில் அதிமுகவை விட அதிக வாக்குகளை பெற்றது. அந்த மக்களவை தொகுதிகளில் அடங்கியிருக்கும் சட்டப்பேரவை தொகுதிகளை கணக்கிட்டு சுமார் 50 தொகுதிகளை அதிமுகவிடம் கேட்டிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
2026 TN Assembly Election: 50 தொகுதிகளை கேட்கும் பாஜக
அதிமுக - பாஜக இடையேயான தொகுதி பங்கீடு நாளை (ஜனவரி 10) சென்னையில் நடைபெற இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. நேற்று டெல்லியில் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை சந்தித்த நிலையில், விரைவில் தொகுதிகள் பங்கீடுகள் என்டிஏ கூட்டணிக்குள் இறுதியாகும் என கூறப்படுகிறது. இந்தச் சூழலில், அதிமுகவிடம் பாஜக கேட்டதாக கூறப்படும் 50 தொகுதிகளின் பட்டியல் வெளியாகி உள்ளது. 50 தொகுதிகளை இங்கு காணலாம்:
திருத்தணி, காஞ்சிபுரம், ஆவடி, அம்பத்தூர், துறைமுகம், ஆயிரம் விளக்கு, மயிலாப்பூர், தாம்பரம், திருப்போரூர், சிங்காநல்லூர், கோயம்புத்தூர் (தெற்கு), திருப்பூர் (வடக்கு), திருப்பூர் (தெற்கு), தாராபுரம், அரவக்குறிச்சி, ஈரோடு (கிழக்கு), மொடக்குறிச்சி, தளி, திருவண்ணாமலை, பழனி, திருக்கோயிலூர், ஸ்ரீரங்கம், திருச்சிராப்பள்ளி (கிழக்கு), விருதுநகர், தாராபுரம், திட்டக்குடி, உத்திரமேரூர், உதகமண்டலம், விருத்தாசலம், சிதம்பரம், மயிலாடுதுறை, திருவிடைமருதூர், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர், கும்பகோணம், திருவையாறு, திருச்சுழி, திருமயம், ராமநாதபுரம், காரைக்குடி, திருச்செந்தூர், சிவகங்கை, மதுரை வடக்கு, கோவில்பட்டி, திருநெல்வேலி, மதுரை (மத்தி), நாகர்கோவில், திருப்பரங்குன்றம், குளச்சல், ராஜபாளையம், விளவங்கோடு.
2026 TN Assembly Elections: அதிமுக பிளான் என்ன?
இதில் ஏராளமான தொகுதிகள் கொங்கு மண்டலம் மற்றும் தென் மாவட்ட தொகுதிகளாகும். மேலும், கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் போட்டியிட்ட 20 தொகுதிகளிலும் மீண்டும் போட்டியிட வாய்ப்பு கேட்டிருக்கிறது. பாஜக 50 தொகுதிகளை கேட்டாலும் 25-30 தொகுதிகள் வரை ஒதுக்கவே அதிமுக தயாராக இருப்பதாகவும் தகவல்கள் கூறுகின்றன. இதில் அதிமுக எந்தெந்த தொகுதிகளை ஒதுக்கும், எந்தெந்த தொகுதிகளை தன்வசம் வைத்திருக்கும் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
