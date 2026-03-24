  • Tamil News
TN Assembly Election 2026, நீலகிரிக்கிரி மாவட்டம்: 3 தொகுதிகளுக்கு 2720 EVMகள் ஒதுக்கீடு

TN Assembly Election, 2026: நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள ஊட்டி, குன்னூர் மற்றும் கூடலூர் ஆகிய மூன்று சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள், ஆயுதமேந்திய காவல்துறையின் பாதுகாப்புடன், ஊட்டி பிங்கர்போஸ்ட் கூடுதல் ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள சேமிப்பு கிடங்கில் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளன. 

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 24, 2026, 04:36 PM IST
  • நீலகிரி மாவட்டத்தில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களின் ஒதுக்கீடு.
  • பாதுகப்பு பணியில் 50-க்கும் மேற்பட்ட ஆயுதமேந்திய காவலர்கள்.
  • வாக்களிப்பு சதவீதத்தை அதிகரிக்க மேற்கொள்ளப்படும் முயற்சிகள்.

Trending Photos

கேது பெயர்ச்சி: ஏப்ரல் முதல் 5 ராசிகள் ஜாக்கிரதை.. தொழில், வேலையில் கவனம்
camera icon7
Ketu
கேது பெயர்ச்சி: ஏப்ரல் முதல் 5 ராசிகள் ஜாக்கிரதை.. தொழில், வேலையில் கவனம்
விஜய் படத்தை ஓடாது என அடித்து சொன்ன சுந்தர்.சி! ஆனா படம் சூப்பர் ஹிட்..எது தெரியுமா?
camera icon7
Vijay film
விஜய் படத்தை ஓடாது என அடித்து சொன்ன சுந்தர்.சி! ஆனா படம் சூப்பர் ஹிட்..எது தெரியுமா?
2026 பெஸ்ட் கேமரா போன்கள்: ரூ.25,000 - ரூ.30,000 விலையில் எது பெஸ்ட்?
camera icon8
Best Camera Smartphones
2026 பெஸ்ட் கேமரா போன்கள்: ரூ.25,000 - ரூ.30,000 விலையில் எது பெஸ்ட்?
சம்மரில் குளுகுளு டூர்.. கம்மி விலையில் 7 நாட்கள் மணாலி, ஷிம்லா சுற்றுலா.. IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்
camera icon7
IRCTC
சம்மரில் குளுகுளு டூர்.. கம்மி விலையில் 7 நாட்கள் மணாலி, ஷிம்லா சுற்றுலா.. IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்
TN Assembly Election, 2026: தமிழ்நாட்டில் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல்கள் நடக்கவுள்ளன. வாக்குப்பதிவுக்கான தேதி அறிவிக்கப்பட்டது முதல், தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் தேர்தலுக்கான நடவடிக்கைகளை முழு முனைப்புடன் மெற்கொண்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில், நீலகிரி மாவட்டத்திற்கு 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான 2720 மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள 3 தொகுதிகளுக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன.

நீலகிரி மாவட்டத்தில் 3 சட்டமன்றத் தொகுதிகள்

நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள ஊட்டி, குன்னூர் மற்றும் கூடலூர் ஆகிய மூன்று சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள், ஆயுதமேந்திய காவல்துறையின் பாதுகாப்புடன், ஊட்டி பிங்கர்போஸ்ட் கூடுதல் ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள சேமிப்பு கிடங்கில் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளன. ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்காக, மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் (EVM) மற்றும் வாக்காளர் சரிபார்ப்பு இயந்திரங்கள் (VVPAT) ஆகியவை பரிசோதிக்கப்பட்டு, தொகுதி வாரியாக ஒதுக்கீடு செய்வதற்கான இரு-கட்ட குலுக்கல் முறையில் ஒதுக்கப்பட்டன.

இந்த செயல்முறையில், கட்டுப்பாட்டு அலகுகள் (CU) மற்றும் வாக்குப்பதிவு அலகுகள் (BU) ஆகியவை சரிபார்க்கப்பட்டன. அதன் பிறகு அந்தந்த சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான அலகுகள் மூன்று தொகுதிகளிலும் அமைந்துள்ள பாதுகாப்பு கிடங்குகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.

- ஊட்டி சட்டமன்றத் தொகுதிக்கான வாக்குப்பதிவு அலகு BU304, கட்டுப்பாட்டு அலகு CU304 மற்றும் VVPAT-330,
- கூடலூர் சட்டமன்றத் தொகுதிக்கான வாக்குப்பதிவு அலகு BU285, கட்டுப்பாட்டு அலகு CU285 மற்றும் VVPAT-309 மற்றும்
- குன்னூர் சட்டமன்றத் தொகுதிக்கான இயந்திரங்கள் 

ஆகியவை அந்தந்த மூன்று தொகுதிகளிலும் அமைந்துள்ள பாதுகாப்பு கிடங்குகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.

பாதுகப்பு பணியில் 50-க்கும் மேற்பட்ட ஆயுதமேந்திய காவலர்கள் 

இந்த இயந்திரங்களைப் பாதுகாக்கவும் கண்காணிக்கவும், 50-க்கும் மேற்பட்ட ஆயுதமேந்திய காவலர்கள் சுழற்சி முறையில், தினமும் 24 மணி நேரமும் பாதுகாப்பு மற்றும் சிசிடிவி (CCTV) கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

தமிழகத்தில் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமல்

- தமிழகத்தில் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலில் உள்ள நிலையில், பணம் மற்றும் மதிப்புமிக்க பொருட்களை எடுத்துச்செல்ல கடும் கட்டுப்பாடுகள் நிலவுகின்றன. 

- சட்டமன்றத் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் தற்போது அமலில் இருப்பதால், நீலகிரி மாவட்டத்திற்கு வரும் சுற்றுலாப் பயணிகள், அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட அதிகமான பணம் அல்லது தங்கம் வைத்திருந்தால், அவை கண்டிப்பாகப் பறிமுதல் செய்யப்படும். 

- சுற்றுலாப் பயணிகள் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கும் அதிகமான தொகையைக் கொண்டு வருவதற்கு எவ்விதத் தளர்வும் இல்லை. 

- ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கும் அதிகமாகப் பணம் கொண்டுவந்தால், அது நிச்சயமாகப் பறிமுதல் செய்யப்படும் என்று நீலகிரி மாவட்டத் தேர்தல் அலுவலர் திருமதி லக்ஷ்மி பவ்யா தாண்டன் தெரிவித்தார்.

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களின் ஒதுக்கீடு

நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள ஊட்டி, குன்னூர் மற்றும் கூடலூர் ஆகிய மூன்று சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படவுள்ள மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை (EVM) 'குலுக்கல் முறை' மூலம் ஒதுக்கீடு செய்யும் நிகழ்வு, ஊட்டி நகரில் அமைந்துள்ள மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் அரசியல் கட்சித் தலைவர்களின் முன்னிலையில் நடைபெற்றது. நீலகிரி மாவட்டத் தேர்தல் அலுவலர் திருமதி லக்ஷ்மி பவ்யா தாண்டன் இந்நிகழ்வில் கலந்துகொண்டு, இணையவழி குலுக்கல் முறையைச் செயல்படுத்தி, அந்தந்தத் தொகுதிகளுக்குரிய மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை ஒதுக்கீடு செய்தார்.

புகார் தீர்வு மற்றும் பறிமுதல் நடவடிக்கைகள்

செய்தியாளர்களிடம் பேசிய லட்சுமி பவ்யா தன்சாரி, நீலகிரி மாவட்டத்தில் மார்ச் 15 முதல் 22 வரையிலான வாரத்தில் தேர்தல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு 71 புகார்கள் பெறப்பட்டதாகவும், அவற்றின் மீது உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார்.

தேர்தல் பறக்கும் படைகளின் வாகனச் சோதனைகளின் போது, ​​இதுவரை சுமார் ரூ.41 லட்சம் ரொக்கமும், சுமார் ரூ.2.18 கோடி மதிப்பிலான பொருட்களும் என மொத்தம் சுமார் ரூ.2.59 கோடி மதிப்பிலானவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார். மேலும், மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் தலைமையிலான ஒரு குழு, பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணம் மற்றும் பொருட்களில் ரூ.2.48 கோடியை இதுவரை விடுவித்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

வாக்களிப்பு சதவீதத்தை அதிகரிக்க மேற்கொள்ளப்படும் முயற்சிகள்

கடந்த தேர்தலில் குறைந்த அளவே வாக்குப்பதிவு பதிவான 13 மையங்கள், வாக்குப்பதிவை அதிகரிக்கும் நோக்கில் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாகவும், அங்கு வாக்குப்பதிவை உயர்த்தும் வகையிலான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருவதாகவும் லட்சுமி பவ்யா தன்னீரு தெரிவித்தார். வாக்குப்பதிவின் போது போக்குவரத்து வசதி இல்லாத பழங்குடியின மக்களை வாக்குச்சாவடிகளுக்கு அழைத்து வருவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார்.

சுற்றுப்பயணிகளுக்கான தெளிவுரை

நீலகிரிக்கு வரும் நபர்கள், இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் வழிகாட்டுதல்களின்படி உண்மையான சுற்றுலா பயணிகள்தானா என்பது ஆராயப்படுகிறது. ஆவணங்களைச் சரிபார்த்த பிறகு, பணம் மற்றும் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்படுவதில்லை. ஆனால், தேவைக்கு அதிகமான ரொக்கமோ அல்லது தங்கமோ வைத்திருந்தால், அவை நிச்சயமாகப் பறிமுதல் செய்யப்படும் என்று அவர் கூறினார். சுற்றுலா பயணிகளிடமிருந்து பறிமுதல் செய்யப்படும் பணம் அல்லது பொருட்கள் 48 மணி நேரத்திற்குள் விடுவிக்கப்பட வேண்டும் என்ற விதி உள்ளது. 

இருப்பினும், ஓரிரு சுற்றுலா பயணிகளிடமிருந்து புகார்கள் வந்ததையடுத்து, அப்பணம் மற்றும் பொருட்களை 24 மணி நேரத்திற்குள்ளேயே விடுவித்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார். ரூ.50 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான தொகையை எடுத்துச் செல்லும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு எவ்வித விதிவிலக்கும் இல்லை என்றும், வாகனச் சோதனைகள் என்ற பெயரில் உண்மையான சுற்றுலா பயணிகளைத் துன்புறுத்தக் கூடாது என்று தேர்தல் பறக்கும் படைகளுக்குத் தான் அறிவுறுத்தியுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

1. தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் எப்போது நடக்கவுள்ளது?
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெறும்.

2. நீலகிரி மாவட்டத்திற்கு எத்தனை மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன?
நீலகிரி மாவட்டத்திற்கு 2720 மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

3. நீலகிரி மாவட்டத்தில் எத்தனை சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன?
நீலகிரி மாவட்டத்தில் 3 சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன.

மேலும் படிக்க | டாஸ்மாக்கில் திடீர் கட்டுப்பாடு.. இனி ஒருவருக்கு இவ்வளவு தான் லிமிட்.. அதிரடி அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | மதியம் ஏசி போட்டா அதிக காசா? பீக் ஹவர்ஸில் கூடுதல் கட்டணம் -மின்வாரியத்தின் அதிரடி முடிவு!

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

