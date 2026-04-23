English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் 2026, பெரம்பலூர் மாவட்டம்: வாக்குப்பதிவு நிலவரம்

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் 2026, பெரம்பலூர் மாவட்டம்: வாக்குப்பதிவு நிலவரம்

TN Assembly Election 2026: பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு நிலவரம், வேட்பாளர் பட்டியல், தற்போதுள்ள சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், 2021 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் வாக்கு நிலவரம் ஆகிய முக்கிய விவரங்களை இங்கே காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 23, 2026, 12:29 PM IST
  • தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் 2026.
  • காலை 11 மணியளவில் வாக்குப்பதிவு நிலவரம்.
  • பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் வாக்குப்பதிவு நிலவரம்.

Trending Photos

ஹீரோவாக அறிமுகமாகும் சாய் அபயங்கர்! அவரே சொன்ன பதில்!
camera icon6
Sai Abhyankar
ஹீரோவாக அறிமுகமாகும் சாய் அபயங்கர்! அவரே சொன்ன பதில்!
4th-7th CPC: ரூ.4,500 டு ரூ.1.15 லட்சம், அதிரடி ஓய்வூதிய உயர்வு... 8வது ஊதியக்குழுவில் எவ்வளவு?
camera icon10
8th Pay Commission
4th-7th CPC: ரூ.4,500 டு ரூ.1.15 லட்சம், அதிரடி ஓய்வூதிய உயர்வு... 8வது ஊதியக்குழுவில் எவ்வளவு?
சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு தலைவிதி மாறும், கேட்டது கிடைக்கும்
camera icon10
Sun Transit
சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு தலைவிதி மாறும், கேட்டது கிடைக்கும்
8வது ஊதியக்குழு: அடி தூள்!! அரசு ஊழியர்களுக்கு லட்சங்களில் அரியர் தொகை, யாருக்கு எவ்வளவு?
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: அடி தூள்!! அரசு ஊழியர்களுக்கு லட்சங்களில் அரியர் தொகை, யாருக்கு எவ்வளவு?
தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் 2026, பெரம்பலூர் மாவட்டம்: வாக்குப்பதிவு நிலவரம்

TN Assembly Election 2026: தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் இன்று நடைபெறுகிறது. தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து  234 தொகுதிகளிலும் ஒரே கட்டமாக சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடக்கிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

காலை 11 மணியளவில் வாக்குப்பதிவு நிலவரம்

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு இன்று நடைபெறும் நிலையில், காலை 11 மணியளவில், வாக்களிப்பு விகிதத்தின் தோராய அளவு 37.56 சதவிகிதமாக இருந்ததாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது. 

முன்னதாக, ஏப்ரல் 23, 2026 அன்று காலை 9:00 மணி வரை, பெரம்பலூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் பதிவான வாக்களிப்பு விகிதம் 18.56% என மதிப்பிடப்பட்டது. 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல்கள் தொடர்பாக இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்ட தரவுகளின்படி, காலை 9:00 மணி நிலவரப்படி, தமிழ்நாடு மாநிலம் தழுவிய சராசரி வாக்களிப்பு விகிதம் சுமார் 17.69% ஆக இருந்தது.

பெரம்பலூர் மாவட்டம்

பெரம்பலூர் 1995 ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட மாவட்டமாகும். 1,752 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவை கொண்ட, பெரம்பலூர் நகரைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டுள்ள இந்த மாவட்டம், மாநிலத்தில் மக்காச்சோளம் மற்றும் சின்ன வெங்காயம் ஆகியவற்றை அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்யும் முதன்மையான வேளாண்மை மையமாகத் திகழ்கிறது.

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் 2026: பெரம்பலூர் மாவட்ட தொகுதிகள்

பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் மாவட்டத்தில் மொத்தம் உள்ள சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு நிலவரம், வேட்பாளர் பட்டியல், தற்போதுள்ள சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், 2021 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் வாக்கு நிலவரம் ஆகிய முக்கிய விவரங்களை இங்கே காணலாம்.

பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள சட்டமன்ற தொகுதிகள்:

பெரம்பலூர் (தனி) (147)
குன்னம் (147)

பெரம்பலூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் 732 வாக்குச்சாவடி மையங்களும், குன்னம் சட்டமன்ற தொகுதியில் 345 வாக்குச்சாவடி மையங்களும்  உள்ளன.

பெரம்பலூர் (தனி) சட்டமன்ற தொகுதிகளின் முக்கிய தரவுகள்

பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள பெரம்பலூர் (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதியின தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சேர்ந்த எம்.பிரபாகரன். 2021 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சேர்ந்த  எம்.பிரபாகரன், தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வேட்பாளர் இளம்பை இரா தமிழ்ச்செல்வனை விட 31034 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.

பெரம்பலூர் (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதி வேட்பாளர் பட்டியல்

- எஸ்டி ஜெயலட்சுமி (திமுக), 
- இளம்பை ரா.தமிழ்ச்செல்வன் (அஇஅதிமுக),
- கே.சிவக்குமார் (தவெக)
- ஜான்சி ராணி (நாதக)

குன்னம் சட்டமன்றத் தொகுதி தொகுதிகளின் முக்கிய தரவுகள்

பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள குன்னம் சட்டமன்றத் தொகுதியின தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சேர்ந்த எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர். 2021 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சேர்ந்த எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர், தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வேட்பாளர் ஆர்டி ராமசந்திரனை விட 6329 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.

குன்னம் சட்டமன்றத் தொகுதி வேட்பாளர் பட்டியல்

- சி சிவசங்கர் (திமுக)
- சரண்யா (IJK)
- எம்.ரேவதி (தவெக)
- கீர்த்தி வாசன் (நாதக)

மேலும் படிக்க | LIVE: தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026 'தலைவிதியை' நிர்ணயிக்கும் நாள்.. 234 தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு!

மேலும் படிக்க | ஸ்டாலின் vs அஜித்: தேர்தல் களத்தில் அரங்கேறிய ட்விஸ்ட்! முதலமைச்சர் சொன்ன அந்த ‘நன்றி’! திடீர் பரபரப்பு!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

TN Assembly ElectionPerambalurTamil naduPerambalur ConstituenciesPerambalur District

Trending News