தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் 2026, பெரம்பலூர் மாவட்டம்: வாக்குப்பதிவு நிலவரம்

TN Assembly Election 2026: தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் இன்று நடைபெறுகிறது. தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து 234 தொகுதிகளிலும் ஒரே கட்டமாக சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடக்கிறது.
காலை 11 மணியளவில் வாக்குப்பதிவு நிலவரம்
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு இன்று நடைபெறும் நிலையில், காலை 11 மணியளவில், வாக்களிப்பு விகிதத்தின் தோராய அளவு 37.56 சதவிகிதமாக இருந்ததாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
State Assembly Elections | Approximate voter turnout as of 11 am
Tamil Nadu - 37.56%
West Bengal (phase 1) - 41.11% pic.twitter.com/CIz8eIj3Q5
— ANI (@ANI) April 23, 2026
முன்னதாக, ஏப்ரல் 23, 2026 அன்று காலை 9:00 மணி வரை, பெரம்பலூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் பதிவான வாக்களிப்பு விகிதம் 18.56% என மதிப்பிடப்பட்டது. 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல்கள் தொடர்பாக இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்ட தரவுகளின்படி, காலை 9:00 மணி நிலவரப்படி, தமிழ்நாடு மாநிலம் தழுவிய சராசரி வாக்களிப்பு விகிதம் சுமார் 17.69% ஆக இருந்தது.
பெரம்பலூர் மாவட்டம்
பெரம்பலூர் 1995 ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட மாவட்டமாகும். 1,752 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவை கொண்ட, பெரம்பலூர் நகரைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டுள்ள இந்த மாவட்டம், மாநிலத்தில் மக்காச்சோளம் மற்றும் சின்ன வெங்காயம் ஆகியவற்றை அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்யும் முதன்மையான வேளாண்மை மையமாகத் திகழ்கிறது.
தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் 2026: பெரம்பலூர் மாவட்ட தொகுதிகள்
பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் மாவட்டத்தில் மொத்தம் உள்ள சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு நிலவரம், வேட்பாளர் பட்டியல், தற்போதுள்ள சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், 2021 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் வாக்கு நிலவரம் ஆகிய முக்கிய விவரங்களை இங்கே காணலாம்.
பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள சட்டமன்ற தொகுதிகள்:
பெரம்பலூர் (தனி) (147)
குன்னம் (147)
பெரம்பலூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் 732 வாக்குச்சாவடி மையங்களும், குன்னம் சட்டமன்ற தொகுதியில் 345 வாக்குச்சாவடி மையங்களும் உள்ளன.
பெரம்பலூர் (தனி) சட்டமன்ற தொகுதிகளின் முக்கிய தரவுகள்
பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள பெரம்பலூர் (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதியின தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சேர்ந்த எம்.பிரபாகரன். 2021 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சேர்ந்த எம்.பிரபாகரன், தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வேட்பாளர் இளம்பை இரா தமிழ்ச்செல்வனை விட 31034 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.
பெரம்பலூர் (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதி வேட்பாளர் பட்டியல்
- எஸ்டி ஜெயலட்சுமி (திமுக),
- இளம்பை ரா.தமிழ்ச்செல்வன் (அஇஅதிமுக),
- கே.சிவக்குமார் (தவெக)
- ஜான்சி ராணி (நாதக)
குன்னம் சட்டமன்றத் தொகுதி தொகுதிகளின் முக்கிய தரவுகள்
பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள குன்னம் சட்டமன்றத் தொகுதியின தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சேர்ந்த எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர். 2021 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சேர்ந்த எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர், தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வேட்பாளர் ஆர்டி ராமசந்திரனை விட 6329 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.
குன்னம் சட்டமன்றத் தொகுதி வேட்பாளர் பட்டியல்
- சி சிவசங்கர் (திமுக)
- சரண்யா (IJK)
- எம்.ரேவதி (தவெக)
- கீர்த்தி வாசன் (நாதக)
