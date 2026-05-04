சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள்: ஸ்டார் தொகுதிகளில் யார் முன்னிலை? ஸ்டாலின், விஜய், EPS நிலை என்ன?

TN Assembly Election 2026 Result : தமிழ்நாடு உட்பட ஐந்து மாநிலங்களில் சட்டமன்றத் தேர்தல் சமீபத்தில் நடைபெற்ற முடிவடைந்தது. இதன் வாக்கு எண்ணிக்கை ஏப்ரல் 23ஆம் தேதியான இன்று காலை 8 மணிக்கு தொடங்கி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. தற்போதைய நிலவரப்படி தமிழக வெற்றி கழகம் 172 தொகுதிகளிலும் முன்னிலையில் இருக்கிறது. அதிமுக, திமுக அடுத்தடுத்த இடங்களில் முன்னிலையில் இருக்கிறது. ஆட்சியில் இருந்த திமுக, எதிர்க்கட்சியாக கூட வர முடியாத நிலையை அடையமோ என்ற அச்சத்தில் அந்த கட்சியின் தொண்டர்கள் இருக்கின்றனர். கொண்டாட்டத்திற்காக திமுக ஆபீசில் கட்டப்பட்டிருந்த பேனர்கள் மற்றும் பதாகைகள் அகற்றப்பட்ட வருகின்றன.
ஸ்டார் தொகுதிகள்:
இந்த சட்டமன்ற தேர்தலை பொறுத்தவரை, ஸ்டார் தொகுதிகளான கொளத்தூர், பெரம்பூர், எடப்பாடி, காரைக்குடி, வில்லிவாக்கம், தி.நகர் உள்ளிட்ட தொகுதிகள் ஸ்டார் தொகுதிகளாக கருதப்படுகின்றன. இந்த தொகுதிகளில் தற்போதைய நிலை என்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
கொளத்தூர்:
சென்னையில் அமைந்துள்ள கொளத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் மு.க.ஸ்டாலின் போட்டியிடுகிறார். இங்கு, தமிழக வெற்றிக்கழகத்தின் வேட்பாளர் வி.எஸ்.பாபு 23971 வாக்குகளை பெற்று முன்னணியில் இருக்கிறார். அடுத்த இடத்தில் மு.க ஸ்டாலின், 23,971 வாக்குகளை பெற்று இரண்டாம் இடத்தில் இருக்கிறார்.
பெரம்பூர்:
சென்னை பெரம்பூர் தொகுதியில் நான்காவது சுற்று வாக்கு எண்ணிக்கை நடந்து முடிந்தது. இதில், தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் 9138 வாக்கு வித்தியாசத்தில் முன்னிலையில் இருக்கிறார். இரண்டாம் இடத்தில், திமுக கட்சியின் சேகர் 8140 வாக்கு வித்தியாசத்தில் முன்னிலையில் இருக்கிறார். அடுத்தடுத்த இடங்களில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியை சேர்ந்த திலகபாமா, நாம் தமிழர் கட்சியை சேர்ந்த வெற்றி தமிழன் உள்ளிட்டோர் இருக்கின்றனர்.
திருச்சி கிழக்கு:
திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில், தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் போட்டிருக்கிறார். இங்கு 12532 வாக்குகளைப் பெற்று முன்னணியில் இருக்கிறார். திமுகவின் இனிகோ இருதயராஜ் 7237 வாக்குகளை பெற்று இரண்டாம் இடத்தில் இருக்கிறார்.
எடப்பாடி:
எடப்பாடி தொகுதியில், அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் பழனிசாமி 29453 வாக்குகளை பெற்று, 17766 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னனியில் இருக்கிறார். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் (தவெக) ஆதரவு பெற்ற சுயேச்சை வேட்பாளராக கூ.பிரேம்குமார் போட்டியிடுகிறார். அவருக்கு தொலைக்காட்சி (TV) சின்னம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இவர், 11687 வாக்குகளை பெற்று முன்னனியில் இருக்கிறார்.
காரைக்குடி:
காரைக்குடியில், தமிழக முன்னேற்றக்கழகம் கட்சியின் டாக்டர் பிரபு.டி.கே 14777 வாக்குகள் பெற்று முன்னனியில் இருக்கிறார். அடுத்ததாக, காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த (திமுக கூட்டணி) 9076 வாக்குகளை பெற்று முன்னனியில் இருக்கிறார். நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் 3718 வாக்குகளை பெற்றுள்ளார்.
சேப்பாக்கம்:
சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில், திமுக வேட்பாளர் உதயநிதி ஸ்டாலின் 14423 வாக்குகளை பெற்று முன்னனியில் இருக்கிறார். 14123 வாக்குகளை பெற்று, தவெக வேட்பாளர் செல்வம் இரண்டாம் இடத்தில் இருக்கிறார்.
தியாகராய நகர்:
தியாகராய நகரில், என்.ஆனந்த் 13466 வாக்குகளை பெற்று முன்னிலையில் இருக்கிரார். அடுத்ததாக திமுக வேட்பாளர் ராஜா அன்பழகன், அதிமுக வேட்பாளர் சத்தியநாராயணன் உள்ளிட்டோர் முன்னிலையில் இருக்கின்றனர்.
வில்லிவாக்கம்:
வில்லிவாக்கம் தொகுதியில், தவெக வேட்பாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா 17095 வாக்குகளை பெற்று முன்னிலையில் இருக்கின்றார். திமுக வேட்பாளர் கார்த்திக் மோகன் 11438 வாக்குகள் பெற்று இரண்டாம் இடத்தில் இருக்கிறார்.
கோபிச்செட்டிப்பாளையம்:
ஈரோட்டில் உள்ள கோபிச்செட்டிப்பாளையம் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் செங்கோட்டையன் 27455 வாக்குகளை பெற்று முன்னிலையில் இருக்கிறார். இதற்கு அடுத்தபடியாக திமுக வேட்பாளர் நல்லைசிவம், 21833 வாக்குகளை பெற்று முன்னிலையில் இருக்கிறார்.
