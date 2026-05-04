“விஜய்யால் பெரிய மாற்றம் வரும்” தந்தை SA சந்திரசேகர் சொன்ன முக்கிய பாய்ண்ட்!

TN Assembly Election 2026 : சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் வந்துகொண்டிருப்பதை அடுத்து, தவெக தலைவர் விஜய்யின் தந்தை சமீபத்தில் பேட்டி கொடுத்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : May 4, 2026, 03:33 PM IST
TN Assembly Election 2026 : கடந்த ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள், ஏப்ரல் 4ஆம் தேதியான இன்று வெளியாகி வருகிறது. இதையடுத்து, இந்த வாக்கு எண்ணிக்கைகளில் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சி முன்னிலையில் இருக்கிறது. இதையடுத்து, விஜய்யின் தந்தை எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் அவர் குறித்து பேசியிருக்கும் விஷயம் வைரலாகி வருகிறது.

எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் பேச்சு!

”விஜய்யால் தமிழ்நாட்டில் பெரிய மாற்றம் ஏற்படும். தளபதி விஜய்யின் தந்தையாக எனக்கு ரொம்ப பெருமையாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கிறது. கடைசி 2 வருடங்களாக, அவர் முதலமைச்சர் ஆவார் என்னும் நம்பிக்கை அவருக்கு மிகவும் அதிகமாக இருந்தது. ஒரு தலைவனாக, எந்த கட்சியுடனும் கூட்டணி இல்லாமல் தன் சொந்த காலில் அவர் பெற்ற வெற்றி, வரலாற்று வெற்றியாகும்” என்று விஜய்யின் தந்தை எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் பேசியிருக்கிறார்.

கூடவே, விஜய்யின் குடும்பத்தினர் அனைவரும் அமர்ந்து விசிலடித்து கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்ட வீடியோவும் இணையத்தில் வைரலானது.

விஜய்யின் தாய் சொன்னது என்ன?

விஜய்யின் தாயும் பாடகியுமான ஷோபனா தன் மகனின் வெற்றி குறித்து பேசியிருக்கிறார். தனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதாக அவர் கூறினார். பின்னர், அருகிலிருந்த எஸ்.ஏ.சி, இவர் விஜய்யின் தாய் மட்டுமல்ல, விஜய்யின் முதல் ரசிகை என்று தெரிவித்தார்.

தவெக முன்னிலை!

விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சி, யாரும் எதிர்பார்க்காத வண்ணம் பல லட்சம் வாக்குகளை பெற்று, முன்னணியில் இருக்கிறது. தவெக ஆட்சியமைப்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் நிலையில், பலரும் விஜய்க்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

