தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் 2026, தஞ்சாவூர் மாவட்டம்: வாக்குப்பதிவு நிலவரம், வேட்பாளர் விவரம்

TN Assembly Election 2026: தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் மொத்தம் உள்ள சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு நிலவரம், வேட்பாளர் பட்டியல், தற்போதுள்ள சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், 2021 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் வாக்கு நிலவரம் ஆகிய முக்கிய விவரங்களை இங்கே காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 23, 2026, 10:19 AM IST
  • தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் 2026.
  • 234 தொகுதிகளிலும் ஒரே கட்டமாக சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு.
  • முதல் நபராக வாக்கு செலுத்திய திமுக வேட்பாளர்.

TN Assembly Election 2026: தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் இன்று நடைபெறுகிறது. அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் வாக்குப்பதிவு தொடங்கியுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து  234 தொகுதிகளிலும் ஒரே கட்டமாக சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு இன்று நடக்கிறது.

முதல் நபராக வாக்கு செலுத்திய திமுக வேட்பாளர்

தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் காலை முதலே மக்கள் ஆர்வத்துடன் தங்கள் வாக்கினை செலுத்தி வருகின்றனர். வாக்குப்பதிவு காலை 7 மணிக்கு தொடங்கியது. தஞ்சாவூர் சட்டமன்ற தொகுதியின் திமுக வேட்பாளர் சண்.ராமநாதன் வாக்குச்சாவடியில் முதல் நபராக இன்று வாக்களித்தார். கூட்டுறவு காலனியில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் அவர் தனது வாக்கினை செலுத்தினார்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம்

"தமிழகத்தின் நெற்களஞ்சியம்" என அழைக்கப்படும் தஞ்சாவூர், சோழர்களின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பிரகதீஸ்வரர் கோவில் (பெரிய கோவில்) மற்றும் நீர் மேலாண்மைக்கு பெயர் பெற்றது. இந்த மாவட்டம், தமிழ்நாட்டின் காவிரி டெல்டா பகுதியில் அமைந்துள்ளது. இது, வேளாண்மை மற்றும் கலாச்சார பாரம்பரியத்திற்குப் புகழ்பெற்ற ஒரு முக்கிய மாவட்டமாகும். 

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் 2026: தஞ்சாவூர் மாவட்ட தொகுதிகள்

தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் மொத்தம் உள்ள சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு நிலவரம், வேட்பாளர் பட்டியல், தற்போதுள்ள சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், 2021 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் வாக்கு நிலவரம் ஆகிய முக்கிய விவரங்களை இங்கே காணலாம்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள சட்டமன்ற தொகுதிகள்:

- திருவையாறு (173)
- தஞ்சாவூர் (174)
- ஒரத்தநாடு (175)
- பட்டுக்கோட்டை (176)
- பேராவூரணி (177)
- கும்பகோணம் (171)
- பாபநாசம் (172)
- திருவிடைமருதூர் (170) (தனி)

திருவையாறு சட்டமன்றத் தொகுதி

தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள திருவையாறு சட்டமன்றத் தொகுதியின தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சேர்ந்த துரை சந்திரசேகரன்.

திருவையாறு சட்டமன்றத் தொகுதி வேட்பாளர் பட்டியல்

- துரை சந்திரசேகரன் (திமுக), 
- வேலு கார்த்திகேயன் (அமமுக), 
- எம்.மணிகண்டன் (தவெக),
- செந்தில்நாதன் (நாதக)

தஞ்சாவூர் சட்டமன்றத் தொகுதி

தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள தஞ்சாவூர் சட்டமன்றத் தொகுதியின தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சேர்ந்த டி.கே.ஜி.நீலமேகம்.

தஞ்சாவூர் சட்டமன்றத் தொகுதி வேட்பாளர் பட்டியல்

- ராமநாதன் (திமுக), 
- எம். முருகானந்தம் (பாஜக), 
- விஜய் சரவணன் (தவெக),
- கிருஷ்ணகுமார் (நாதக)

ஒரத்தநாடு சட்டமன்றத் தொகுதி

தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஒரத்தநாடு சட்டமன்றத் தொகுதியின தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சேர்ந்த வைத்திலிங்கம்.

ஒரத்தநாடு சட்டமன்றத் தொகுதி வேட்பாளர் பட்டியல்

- வைத்திலிங்கம் (திமுக), 
- எம்.சேகர் (அஇஅதிமுக), 
- டாக்டர் கே.அரவிந்த் (தவெக), 
- திருமுருகன் (நாதக)

பட்டுக்கோட்டை சட்டமன்றத் தொகுதி

தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள பட்டுக்கோட்டை சட்டமன்றத் தொகுதியின தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சேர்ந்த அண்ணாதுரை.

பட்டுக்கோட்டை சட்டமன்றத் தொகுதி வேட்பாளர் பட்டியல்

- அண்ணாதுரை (திமுக), 
- சி.வி.சேகர் (அஇஅதிமுக),
- சி.மதன் (தெவெக),
- கண்ணன் (நாதக)

பேராவூரணி சட்டமன்றத் தொகுதி

தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள பேராவூரணி சட்டமன்றத் தொகுதியின தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சேர்ந்த அசோக் குமார்.

பேராவூரணி சட்டமன்றத் தொகுதி வேட்பாளர் பட்டியல்

- அசோக் குமார் (திமுக), 
- கோவி.இளங்கோ (அஇஅதிமுக), 
- சந்திரகாண்டீபன் (தவெக), 
- ராஜாராம் (நாதக)

கும்பகோணம் சட்டமன்றத் தொகுதி

தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள கும்பகோணம் சட்டமன்றத் தொகுதியின தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சேர்ந்த அன்பழகன்.

கும்பகோணம் சட்டமன்றத் தொகுதி வேட்பாளர் பட்டியல்

- சாக்கோட்டை கா.அன்பழகன் (திமுக), 
- எம்.கே.ஆர் அசோக் குமார் (டி எம் சி ( எம்)), 
- ஆர்.வினோத் (தவெக), 
- ஆனந்த் (நாதக)

பாபநாசம் சட்டமன்றத் தொகுதி

தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள பாபநாசம் சட்டமன்றத் தொகுதியின தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் MMK கட்சியை சேர்ந்த ஜவாஹிருல்லா.

பாபநாசம் சட்டமன்றத் தொகுதி வேட்பாளர் பட்டியல்

- ஏஎம் ஷாஜகான் (ஐயுஎம்எல்), 
- சண்முகபிரபு (அஇஅதிமுக), 
- அசாருதீன் (தவெக), 
 அனீஸ் பாத்திமா (நாதக)

திருவிடைமருதூர் சட்டமன்றத் தொகுதி

தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள திருவிடைமருதூர் சட்டமன்றத் தொகுதியின தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வேட்பாளர் கோவி.செழியன்

திருவிடைமருதூர் சட்டமன்றத் தொகுதி வேட்பாளர் பட்டியல்

- கோவி செழியன் (திமுக), 
- இளமதி சுப்பிரமணியன் (அஇஅதிமுக), 
- எஸ்.பிரபாகரன் (தவெக),
- திவ்யபாரதி (நாதக)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

