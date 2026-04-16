தஞ்சாவூரில் வாக்காளர் தகவல் சீட்டுகள் விநியோகம்: மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு

TN Assembly Election 2026: தஞ்சாவூர் மாவட்டம் முழுவதும் வாக்காளர் தகவல் சீட்டுகள் விநியோகிக்கப்பட்டு வருகின்றன. தஞ்சாவூர் சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்ட நகராட்சி காலனி பகுதியில், வீடு வீடாகச் சென்று வாக்காளர் தகவல் சீட்டுகளை விநியோகிக்கப்படும் பணியை மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரியும் ஆட்சியருமான பிரியங்கா பங்கஜம் புதன்கிழமை ஆய்வு செய்தார்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 16, 2026, 03:52 PM IST
TN Assembly Election: ஏப்ரல் 23 அன்று தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் நடக்கவுள்ளது. வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4 ஆம் தேதி நடக்கும். வாக்குப்பதிவை சீராக நடத்த தேர்தல் ஆணையம் அனைத்து வித நடவடிக்கைகளையும் எடுத்து வருகின்றது. பல மாவட்டங்களில் வாக்காளர் தகவல் சீட்டுகள் விநியோகிக்கப்படும் நடவடிக்கைகள் நடந்து வருகின்றன.

வாக்காளர் தகவல் சீட்டுகள் விநியோகம்

அந்த வகையில், தஞ்சாவூர் மாவட்டம் முழுவதும் வாக்காளர் தகவல் சீட்டுகள் விநியோகிக்கப்பட்டு வருகின்றன. தஞ்சாவூர் சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்ட நகராட்சி காலனி பகுதியில், வீடு வீடாகச் சென்று வாக்காளர் தகவல் சீட்டுகளை விநியோகிக்கப்படும் பணியை மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரியும் ஆட்சியருமான பிரியங்கா பங்கஜம் புதன்கிழமை ஆய்வு செய்தார். தேர்தல் ஆணையத்தின் ஆயத்தப் பணிகளின் ஒரு பகுதியாக, வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்களால் (BLOs) இந்தப் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

இந்தச் சீட்டுகளில் வாக்காளரின் பெயர், EPIC எண், தொகுதி, பகுதி மற்றும் வரிசை எண்கள், மற்றும் வாக்குச்சாவடி உள்ளிட்ட முக்கிய விவரங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. வாக்குப்பதிவுத் தகவல்களை எளிதாகப் பெறுவதையும், தேர்தல் நாளன்று ஏற்படும் குழப்பங்களைக் குறைப்பதையும் இந்த முயற்சி நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

வாக்காளர் தகவல் சீட்டு அடையாளச் சான்றாக கருதப்படுமா?

வாக்காளர் தகவல் சீட்டு அடையாளச் சான்றாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது. மேலும் வாக்காளர்கள் தங்களது வாக்கைச் செலுத்த, பரிந்துரைக்கப்பட்ட அடையாள ஆவணங்களில் ஒன்றை எடுத்துச் செல்ல வேண்டும். தகுதியுள்ள அனைத்து வாக்காளர்களுக்கும் வாக்குப்பதிவு நாளுக்கு முன்னதாகவே சீட்டு கிடைப்பதை உறுதிசெய்ய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் விதிமுறைப்படி, வாக்காளர் அடையாள அட்டைக்கு மாற்றாகப் 12 அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆவணங்களில் ஏதேனும் ஒன்றைக் காட்டி மக்கள் வாக்களிக்கலாம்.

வாக்களிக்கத் தேவையான ஆவணங்களை பற்றி இங்கே காணலாம்:

- ஆதார் அட்டை

- ஓட்டுநர் உரிமம்

- பான் கார்டு

- தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேட்டின் கீழ் (NPR) இந்தியப் பதிவாளர் ஜெனரலால் வழங்கப்பட்ட ஸ்மார்ட் கார்டு

- இந்தியக் கடவுச்சீட்டு

- மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்தின் பயனாளி பணி அட்டை

- புகைப்படத்துடன் கூடிய வங்கி கணக்கு அல்லது தபால் நிலைய கணக்குப் புத்தகங்கள்

- மத்திய அரசு ஊழியர்கள், மாநில அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் பொதுத்துறை நிறுவன ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட புகைப்படத்துடன் கூடிய அடையாள அட்டை

- நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் சட்ட மேலவை உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ அடையாள அட்டைகள்

- இந்திய அரசின் சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அமைச்சகத்தால் வழங்கப்பட்ட தனித்துவமான மாற்றுத்திறனாளி அடையாள அட்டை

- தொழிலாளர் நல அமைச்சகத்தின் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட மருத்துவக் காப்பீடு ஸ்மார்ட் கார்டு

- புகைப்படத்துடன் கூடிய ஓய்வூதிய ஆவணம்

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

1. வாக்காளர் அடையாள அட்டை இல்லாத நபர்கள் எப்படி வாக்களிப்பட்து?

இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் விதிமுறைப்படி, வாக்காளர் அடையாள அட்டைக்கு மாற்றாகப் 12 அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆவணங்களில் ஏதேனும் ஒன்றைக் காட்டி மக்கள் வாக்களிக்கலாம். அவற்றின் பட்டியல் மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

2. வாக்காளர் தகவல் சீட்டு எப்போது கிடைக்கும்?

தமிழகத்தில் தற்போது வாக்காளர் தகவல் சீட்டு விநியோகம் நடைபெற்று வருகின்றது. அனைத்து வாக்காளர்களுக்கும் இந்தச் சீட்டு வழங்கும் நடைமுறை வாக்குப்பதிவு நாளுக்கு குறைந்தது 5 நாட்களுக்கு முன்பாக நிறைவுபெற்றுவிடும்.

3. வாக்காளர் தகவல் சீட்டின் முக்கிய நன்மை என்ன?

வாக்காளர் தகவல் சீட்டு வாக்குச்சாவடி மையத்தில் கூட்டத்தை குறைத்து விரைவாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற உதவும்.

