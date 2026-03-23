என்டிஏ கூட்டணி தொகுதி பங்கீடு: பாஜக, அமமுக, பாமகவுக்கு எத்தனை? இபிஎஸ் அறிவிப்பு

AIADMK TN Assembly Election: தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில், அதிமுக கூட்டணி கட்சிகளுக்கு இடையே தொகுதி பங்கீடு உறுதி செய்யப்பட்டு, கையெழுத்தாகியுள்ளது.  அதன்படி, பாஜக 27 தொகுதிகளிலும், அமமுக 11 தொகுதிகளிலும், பாமக 18 தொகுதிகளிலும் போட்டியிடுவதாக எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 23, 2026, 04:34 PM IST
AIADMK TN Assembly Election:  பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 29ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு சரியாக இன்னும் ஒரு மாதங்களே இருப்பதால், தமிழகத்தில் அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. திமுக அணி, அதிமுக அணி, தவெக, நாதக என நான்கு முனைப்போட்டி நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அனைத்து கட்சிகளுக்கு வேட்பாளர்கள் தேர்வு, தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தையில் தீவிரமாக உள்ளனர். திமுக கூட்டணியில் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை இழுபறியில் இருக்கிறது.

என்டிஏ கூட்டணி தொகுதி பங்கீடு

அதே நேரத்தில், அதிமுக கூட்டணி கட்சிகள் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை இன்று முடிந்துள்ளது.  அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் பாரதிய ஜனதா கட்சி, பாட்டாளி மக்கள் கட்சி, அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம், தமிழ் மாநில காங்கிரஸ், இண்டியா ஜனநாயக கட்சி, புரட்சி பாரம், புதிய நீதி கட்சி, தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழகம், உழவர் உழைப்பாளர்  கட்சி, தமிழ் மாநில முஸ்லீம் லிக், சிங்க தமிழர் முன்னேற்ற கழகம் ஆகியவை உள்ளன. அந்த கட்சிகளோடு கடந்த சில நாட்களாக தொகுதி பங்கீடு தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்தன. திரை மறைவில் தான் அதிமுக கூட்டணி கட்சிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது.

கடந்த முறையை  பாஜக அதிக தொகுதிகளை அதிமுகவிடம் கோரியது. மேலும், தினகரன், அன்புமணியும் கூட கூடுதல் தொகுதிகளை தங்களுக்கு ஒதுக்க வேண்டும் என  கோரியிருந்தனர்.  ஏற்கனவே, அன்புமணி தலைமையிலான பாமகவுக்கு ஒரு மாநிலங்களவை சீட் வழங்கப்பட்டது. இதற்கிடையில், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியும் 2 முறை டெல்லி சென்று அமித்ஷாவிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். இதனையடுத்து, அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன், பாமக தலைவர் அன்புமணி ஆகியோரும் அமித்ஷாவை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினர்.

மேலும், பாஜக மூத்த தலைவரும், தேர்தல் பொறுப்பாளருமான பியூஸ் கோயில் இன்று சென்னைக்கு வருகை தந்தார். அதிமுக அலுவலகத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி உடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். அப்போது அங்கு நயினார் நாகேந்திரன், அன்புமணி உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் உடன் இருந்தனர். இந்த நிலையில், தற்போது அதிமுக கூட்டணி கட்சிகளிடையே தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை இறுதியாகி, கையெழுத்தானது. 

பாஜக, பாமக, அமமுகவுக்கு எத்தனை தொகுதிகள்?

அதன்படி, அதிமுக கூட்டணியில் பாஜகவுக்கு 27 தொகுதிகள், அன்புமணி தலைமையிலான பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்கு 18 தொகுதிகள், டிடிவி தினகரனின் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்திற்கு 11 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன என எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார். கடந்த 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தலில்  பாஜக 20 தொகுதிகளிலும், பாமகவுக்கு 23 தொகுதிகளிலும் போட்டியிட்டர்.

இந்த நிலையில், இந்த தேர்தலில் பாஜகவுக்கு 27 தொகுதிகளையும் கூடுதலாக அதிமுக ஒதுக்கி இருக்கிறது.  கடந்த தேர்தலில் 21 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட பாஜக, வெறும் 4 தொகுதிகளிலும் மட்டுமே வெற்றி பெற்றது. கோவை தெற்கில் வானதி சீனிவாசன், நெல்லையில் நயினார் நாகேந்திரன்,  நாகர்கோவிலில் எம்.ஆர்.காந்தி, மொடக்குறிச்சி சரஸ்வதி ஆகியோர் வெற்றி பெற்றனர். 

மேலும்,  மற்ற கட்சிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடந்து வருவதாகவும் விரைவில் அறிவிப்புகள் வெளியாகும் எனவும் அதிமுக தெரிவித்துள்ளது. அதே நேரத்தில், சில கட்சிகள் முக்கிய தொகுதிகளை கேட்கின்றனர். பாஜக தலைவர்கள் சென்னையில் தி.நகர் அல்லது வேளச்சேரியை கோரியிருந்தனர். ஆனால், அதற்கு அதிமுக சம்மதம் தெரிவிக்கவில்லை. இதனை அடுத்து, அவர்களுக்கு அவர்கள் மயிலாப்பூர் தொகுதியை கேட்டுள்ளதாக தெரிகிறது.  மேலும், வேளச்சேரி தொகுதி உட்பட  3 அல்லது 4 தொகுதிகள்  தமாகாவுக்கு ஒதுக்கப்படலாம்.

கோவை பகுதியை பொறுத்தவரை, கடந்த தேர்தலில் அதிமுக 10 தொகுதிகளை வென்றது. அதில் கோவை தெற்கு பாஜகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில், அங்கு தான் வானதி சீனிவாசன் வெற்றி பெற்றார்.  இந்த முறை பாஜகவுக்கு கோவையில் 2 தொகுதிகளை கோரியிருப்பதாக தகவல்கள் கசிந்துள்ளன. அதில் ஒரு தொகுதியை அண்ணாமலைக்கு கொடுக்கப்படலாம் எனவும் சொல்லப்படுகிறது.  கன்னியாகுமரி தொகுதி எம்.ஆர்.காந்திக்காக பெறப்பட உள்ளதாக தெரிகிறது.  இருப்பினும், வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்னும் வெளியாகவில்லை. அனைத்து கட்சிகளும் அதிமுக பேச்சுவார்த்தை நடத்திய பிறகு, வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இந்த வாரத்தில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

இபிஎஸ் கூறியது என்ன?

செய்தியாளர்களிடம் பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி, அதிமுக நிச்சயமாக 210 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கும். எங்கள் கூட்டணி வெற்றி கூட்டணி. நாங்கள் டெல்லிக்கு சென்றாலே திட்டமிட்டு எங்கள் மீது முதல்வர் ஸ்டாலின் அவதூறு பரப்புகின்றார். நான் டெல்லி சென்றாலே முதல்வர் பயப்படுகிறார். தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி   உணர்வுபூர்மான கூட்டணி. இன்று இரவுக்குள் எங்கள் கூட்டணி அங்கம் வகிக்கும மற்ற  கட்சிகளுடன் தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு செய்து அறிவிக்கப்படும்" என தெரிவித்துள்ளார்.

