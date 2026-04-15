அதிமுக கூடாரமே காலி.. சென்னையில் அடித்து ஆடும் தவெக.. விஜயின் பலே ஐடியா!

Chennai Assembly Constituencies Update: தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக 234 தொகுதிகளுக்கும் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்தலுக்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ளன. இதனால், தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துளளது. திமுக, அதிமுக, தவெக, நாதக, பாஜக என தீவிரமாக வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த தேர்தலில் தவெக முதல்முறையாக களம் காண்பதால், பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
திமுக vs தவெக
தமிழக வெற்றிக் கழகம் இந்த தேர்தலில் 234 தொகுதிகளிலும் தனித்து களம் காண்கிறது. கூட்டணிக்கு அழைப்பு விடுத்தும் எந்த கட்சியும் வராததால், தனித்து தவெக களம் காண்கிறது. தவெக முதல் தேர்தலில் தனித்து களம் காணுவது விஜய்க்கும், அவரது கட்சிக்கு மிகவும் நல்லது. திமுகவை ஆட்சிக் கட்டிலில் இருந்து அகற்றும் ஒரே நோக்கத்துடன் விஜய் தீவிரமாக மாவட்டங்கள் தோறும் சென்று பரப்புரை மேற்கொண்டு வருகிறார்.
விஜய் செல்லும் இடமெல்லாம் அவருக்கு பெரிய அளவில் ஆதரவுகளும் குவிகிறது. பலதரப்பட்ட மக்களும் அவருக்கு ஆதரவுகளை தெரிவித்து வருகிறது. சாதி ரீதியாக எதுவும் இல்லாமல் இருப்பது விஜய் பிளஸ் பாயிட்டாக இருக்கிறது. இதனால், இளைஞர்கள், முதியவர்கள், நடுத்தர வயதினர் என அனைவரும் அவருக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கின்றனர். அதற்கு ஏற்ற வகையில், விஜய் நகரப்புறங்களை குறிவைத்து பரப்புரை மேற்கொண்டு வருகிறார்.
சென்னை, திருச்சி, கோவை, மதுரை, திருநெல்வேலி போன்ற நகர்ப்புறங்களை குறிவைத்து பரப்புரையை மேற்கொண்டு வருகிறார். குறிப்பாக, திமுகவின் கோட்டையாக விளங்கும் சென்னையை தன் பக்கம் கொண்டு வர தவெக வியூகம் அமைத்து வருகிறது. இதனால் தான், தவெக தலைவர் விஜய் உட்பட முக்கிய தலைவர்கள் சென்னையில் களம் இறங்குகின்றனர். அதன்படி, சென்னையின் பெரம்பூரில் விஜய், வில்லிவாக்கத்தில் ஆதவ் அர்ஜுனா, தி.நகரில் ஆனந்த் உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவர்கள் போட்டியிடுகின்றனர்.
நகர்ப்புறங்களை குறிவைக்கும் விஜய்
இதனால், சென்னையில் கடும் போட்டி நிலவக் கூடும். குறிப்பாக, திமுக கோட்டையாக இருந்து வரும் சென்னையில் தவெகவின் முக்கிய நிர்வாகிகள் களம் காணுவது திமுகவின் வாக்குகளை சிதற அடிக்கும் என அரசியல் வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர். கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் 16 தொகுதிகளிலும் திமுக வெற்றி பெற்றது. இப்படிப்பட்ட பலமாக இருக்கும் சென்னையில் தவெக நேரடியாக களம் காண்கிறது.
தவெக களம் காணுவது அவர்களுக்கு பாசிட்டிவாக இருந்தாலும், சென்னையில் அதிமுகவின் நிலைமை என்பது பரிதாப நிலையில் இருக்கிறது. அதாவது, சென்னையில் திமுக வெற்றி பெற்றாலும், அதிமுக இரண்டாம் இடத்தில் இருந்து வந்தது. அதுவும் தி.நகர், வேளச்சேரி உள்ளிட்ட தொகுதிகளில் குறைந்த வாக்கு வித்திசாயத்திலேயே திமுக வெற்றி பெற்றது.
இதனால், இந்த முறை அதிமுக வெற்றி பெறும் எதிர்பார்த்தால் அதுதான் நடக்காது. இந்த முறை தவெக பெரும்பாலான தொகுதிகளிலில் இரண்டாம் இடத்தை பிடிக்கும் என அரசியல் வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர். கடந்த தேர்தலில் ஒரு தொகுதிகளில் கூட வெல்லாத அதிமுக, இந்த முறை அவர்கள் மூன்றாம் இடத்தை செல்ல அதிக வாய்ப்புள்ளது. இதனால், சென்னையை தன் வசம் வைக்கும் அதிமுகவின் கனவு அப்படியே களைந்து விடும் நிலையில் தான் இருக்கும் எனவும் கூறுகின்றனர்.
சென்னையில் கால் பதிக்குமா தவெக?
சென்னையில் 16 தொகுதிகளில் தவெக களம் காண்கிறது. தவெகவுக்கு மற்ற மாவட்டங்களை விட நகர்ப்புறங்களில் பெரிய அளவில் ஆரவாரம் இருக்கிறது. குறிப்பாக, தலைநகர் சென்னையில் சாதி ரீதியான ஓட்டுகள் இல்லாததும் விஜய்க்கு பாசிட்டிவாக இருக்கிறது. மேலும், சென்னையில் தவெக மிகவும் ஆக்டிவாக இருக்கிறது. கிராமப்புறங்களை காட்டிலும் நகர்ப்புறங்களில் தவெக மிகவும் பலமாக இருக்கிறது. அதில் சென்னை தான் முக்கிய டார்க்கெட்டாக இருக்கிறது.
மக்கள் இயக்கமாக இருக்கும்போதே பல்வேறு சமூக சேவைகள் சென்னையில் செய்யப்பட்டன. குறிப்பாக, கொரோனா காலக்கட்டத்தில் விஜய் மக்கள் இயக்கம் பெரிய அளவில் உதவிகளை செய்தது. இதெல்லாம் தவெகவுக்கு தற்போது பிளஸ் பாயிட்டாக இருக்கிறது. மேலும், கட்சி தொடங்கியது முதலே சென்னை தவெக மாவட்ட செயலாளர்கள் தீவிரமாக வேலை செய்து வருகின்றனர்.
இதனால், சென்னையில் தவெக பெரிய அளவில் வாக்கு சதவீதத்தை பெறும் என அரசியல் வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர். அதே நேரத்தில் திமுகவின் வாக்குகள் பெரிய அளவில் சரியக் கூடும். இதனால், பெரம்பூர் தொகுதிகளில் விஜய் வெற்றி பெற அதிக வாய்ப்புள்ளது. மொத்தமுள்ள 16 தொகுதிகளில் 10 முதல் 12 தொகுதிகளில் திமுக வெற்றி பெற்றாலும், மீதமுள்ள தொகுதிகளில் தவெக இரண்டாம் இடத்தை பெறும் என கூறுகின்றனர். தி.நகரை பொறுத்தவரை கடும் போட்டி இருக்கக் கூடும்.
இதில் தவெக இரண்டாம் இடம் கூட வராது என அரசியல் வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர். அதே போல, திரு.வி.க நகர், எழும்பூர், மதுரவாயல், விருகம்பாக்கம் உள்ளிட்ட தொகுதிகளில் கடும் போட்டி நிலவக் கூடும். இந்த தொகுதிகளில் தவெக இரண்டாம் இடத்தை பிடிப்பது என்பது கடினமானது தான். எனவே, திமுகவின் கோட்டையாக விளங்கி வரும் சென்னையில் தவெக கால் பதிப்பது உறுதி தான். அதே நேரத்தில், அதிமுக நிலைமையும் மோசமாகிவிடும் என அரசியல் வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர்.
