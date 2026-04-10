முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் 4ஆம் கட்ட பிரச்சாரம்: தஞ்சாவூரில் இன்று ஆரம்பம்

CM MK Stalin Election Campaign: தமிழக முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின், தனது விரிவான தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் நான்காம் கட்டத்தை ஏப்ரல் 10-ஆம் தேதி, இன்று, தஞ்சாவூரில் தொடங்கவுள்ளார். ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள சட்டமன்றத் தேர்தல்களை முன்னிட்டு, திமுக தலைமையிலான கூட்டணியைச் சேர்ந்த வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவு திரட்டும் முயற்சியில் அவர் ஈடுபடவுள்ளார்.
டெல்டா மற்றும் தென் மாவட்டங்களில் கவனம்
தஞ்சாவூரில் தொடங்கும் முதல்வரின் இந்த நான்காம் கட்ட பிரச்சாரக் கட்டம், டெல்டா மற்றும் தென் மாவட்டங்களில் உள்ள குறிப்பிட்ட சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் கவனம் செலுத்தும். இந்த பிரச்சாரமானது முன்னதாக மார்ச் 31-ஆம் தேதி திருவாரூரில் தொடங்கப்பட்டிருந்தது. சுட்டெரிக்கும் கோடை வெப்பத்தைத் தவிர்க்கும் வகையிலும், வாக்காளர்களின் பங்கேற்பையும் ஈடுபாட்டையும் உறுதி செய்யும் வகையிலும், பிரச்சாரக் கூட்டங்கள் மாலை நேரங்களில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
10.04.2026 இன்று மாலை 5 மணியளவில் கழகத் தலைவர், மாண்புமிகு முதலமைச்சர் திரு @mkstalin அவர்கள் தஞ்சாவூரில் (பொதுக்கூட்டம்) பிரச்சாரம் மேற்கொள்கிறார்!#VoteForDMK pic.twitter.com/tvpj0ukXXn
— DMK (@arivalayam) April 10, 2026
முதல்வர் முக ஸ்டாலினின் 4 ஆம் கட்ட பிரச்சாரம் இன்று மாலை தஞ்சை திலகர் திடலில் இன்று மாலை தொடங்கும். இன்று தஞ்சாவூரில் தொடங்கி, திருவையாறு, தஞ்சாவூர், ஒரத்தநாடு, பட்டுக்கோட்டை, பேராவூரணி, பாபநாசம், திருவிடைமருதூர் மற்றும் கும்பகோணம் ஆகிய தொகுதிகளில் முதல்வர் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளை சேர்ந்த வேட்பாளர்களுக்காக வாக்கு சேகரிப்பார்.
சனிக்கிழமையன்று, மாலை 4 மணிக்கு புதுக்கோட்டைக்குச் செல்லும் முதல்வர் ஸ்டாலின், கந்தர்வகோட்டை, விராலிமலை, புதுக்கோட்டை, திருமயம், ஆலங்குடி மற்றும் அறந்தாங்கி ஆகிய தொகுதிகளில் வாக்காளர்களிடையே உரையாற்றவுள்ளார். அதைத் தொடர்ந்து, இரவு 7 மணிக்கு திருப்பத்தூரில் நடைபெறும் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டு, காரைக்குடி, திருப்பத்தூர், சிவகங்கை மற்றும் மானாமதுரை உள்ளிட்ட தொகுதிகளுக்கு ஆதரவு திரட்டவுள்ளார்.
ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று பிரச்சாரப் பயணம் பரமக்குடியில் மாலை 4 மணிக்குத் தொடரும். இதில் பரமக்குடி, திருவாடானை, ராமநாதபுரம் மற்றும் முதுகுளத்தூர் ஆகிய தொகுதிகளில் கவனம் செலுத்தப்படும். இப்பிரச்சாரத்தின் நான்காம் கட்டம் தூத்துக்குடியில் இரவு 7 மணிக்கு நிறைவடையும். இதில் விளாத்திகுளம், தூத்துக்குடி, திருச்செந்தூர், திருவைக்குண்டம், ஒட்டப்பிடாரம் மற்றும் கோவில்பட்டி ஆகிய தொகுதிகள் இடம்பெறும்.
அதிகரித்து வரும் வெப்பநிலைக்கு மத்தியிலும் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் அதே வேளையில், வாக்காளர்களின் ஈடுபாட்டை அதிகப்படுத்தும் வகையில், இக்கூட்டங்கள் உத்திசார்ந்து திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகக் கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன. திமுகவின் மாநில அளவிலான பிரச்சார உத்தியில் நான்காம் கட்டமானது ஒரு முக்கிய அங்கமாகத் திகழ்கிறது. இது கூட்டணிக் கட்சி வேட்பாளர்களுக்கான ஆதரவை ஒருங்கிணைப்பதையும், அரசின் சாதனைகள் மற்றும் நலத்திட்டங்களை முன்னிலைப்படுத்துவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. முதலமைச்சரின் வருகையையொட்டி தஞ்சை மாநகரம் முழுவதும் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மெற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
