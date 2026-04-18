English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
மக்களவைத் தொகுதி மறுவரையறை தமிழகத்தைப் பாதிக்காது: சேலம் பிரச்சாரத்தில் இபிஎஸ்

TN Assembly Election: தமிழகத்தில் உள்ள நாடாளுமன்றத் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை 39-லிருந்து 59-ஆக உயரவுள்ளதாகவும், மாநிலத்தின் பங்கு 7.18 சதவீதத்திலிருந்து 7.23 சதவீதமாக அதிகரிக்கவுள்ளதாகவும் இபிஎஸ் கூறினார்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 18, 2026, 03:53 PM IST
Trending Photos

TN Assembly Election: தமிழ்நாட்டில் இன்னும் சில நாட்களில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடக்கவுள்ளது. தேர்தல் பரப்புரை, மேடை, மைக், மாலை, மரியாதை, பிரச்சாரம், உறுதிமொழி, கைத்தட்டல், கைகலப்பு, கோஷம், வேஷம், வாக்குறுதி, பேச்சு, ஏச்சு என தினம் தினம் திருவிழாவாக தேர்தல் களம் பட்டையை கிளப்பி வருகின்றது. அனைத்து கட்சிகளின் முக்கிய தலைவர்களும் தங்கள் வேட்பாளர்களுக்காக வாக்கு சேகரிக்கும் பணியில் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி வெள்ளிக்கிழமை சேலத்தில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டார்.

Add Zee News as a Preferred Source

தவறான பிரச்சாரத்தை முன்னெடுக்கும் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின்

மக்களவைத் தொகுதி மறுவரையறை (delimitation) தமிழகத்தைப் பாதிக்காது என்றும், மாறாக அதன் பிரதிநிதித்துவம் அதிகரிக்கும் என்றும் மத்திய அரசு நாடாளுமன்றத்தில் தெளிவாக அறிவித்த பிறகும், முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தேர்தலை முன்னிட்டு ஒரு தவறான பிரச்சாரத்தை முன்னெடுத்து வருகிறார் என்று அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி சேலத்தில் வெள்ளிக்கிழமை மேற்கொண்ட தனது தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் தெரிவித்தார்.

தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும்

தொகுதி மறுவரையறை குறித்து விரிவாகப் பேசிய அவர், நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு அளித்த விளக்கத்தின்படி, தமிழகத்தில் உள்ள நாடாளுமன்றத் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை 39-லிருந்து 59-ஆக உயரவுள்ளதாகவும், மாநிலத்தின் பங்கு 7.18 சதவீதத்திலிருந்து 7.23 சதவீதமாக அதிகரிக்கவுள்ளதாகவும் கூறினார்.

கருப்புக்கொடி அழைப்புக்கு ஆதரவு இல்லை

இதெல்லாம் இருந்தபோதிலும், திமுக தொடர்ந்து தவறான தகவல்களைப் பரப்பி வருவதாகவும், தேர்தல் ஆதாயங்களுக்காகப் பொதுமக்கள் மத்தியில் தேவையற்ற அச்சத்தை ஏற்படுத்தி வருவதாகவும் இபிஎஸ் குற்றம் சாட்டினார். கருப்புக் கொடி ஏந்த வேண்டும் என்ற அழைப்புகளையும் அவர் கேள்விக்குள்ளாக்கியதோடு, அத்தகைய வேண்டுகோள்களுக்குப் பொதுமக்கள் மத்தியில் எவ்வித ஆதரவும் கிடைக்கவில்லை என்றும் குறிப்பிட்டார்.

மக்களைத் திசைதிருப்பும் திமுக

தொகுதி மறுவரையறைக்குப் பிறகு தென்னிந்தியாவைச் சேர்ந்த எவரும் பிரதமராக முடியாது என்று முதலமைச்சர் கூறியிருந்த கருத்துக்குப் பதிலளித்த அவர், அந்தக் கூற்று மக்களைத் திசைதிருப்பும் வகையிலானது என்று கூறினார். மேலும், மு. கருணாநிதி ஆட்சிக்காலத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளின் காரணமாகவே ஜி.கே. மூப்பனார் போன்ற தலைவர்களுக்குப் பிரதமராகும் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை என்றும், ஏ.பி.ஜே. அப்துல் கலாமுக்கு இரண்டாவது முறையாகப் பிரதமராகப் பதவி வகிக்க ஆதரவு அளிக்கப்படவில்லை என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.

அவர் மேலும் பேசுகையில், "இப்போதும் கூட, குடியரசுத் துணைத் தலைவர் பதவிக்குத் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களை அதிமுக ஆதரித்தது. ஆனால், திமுக அந்த நடவடிக்கையை எதிர்த்தது," என்று கூறினார். மேலும், "திமுகவைப் பொறுத்தவரை, தங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள் மட்டுமே தமிழகத்தைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தவும், அதிகாரப் பதவிகளை வகிக்கவும் தகுதியானவர்கள் என்று அவர்கள் கருதுகிறார்கள்," என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டினார்.

குடும்ப நலனுக்கே முன்னுரிமை அளிக்கும் திமுக

ஆட்சி நிர்வாகம் குறித்துப் பேசிய பழனிசாமி, ஆளும் கட்சியானது பொதுமக்களின் நலனை விடத் தங்கள் குடும்ப நலனுக்கே முன்னுரிமை அளித்து வருவதாகக் குற்றம் சாட்டினார். மேலும், "மத்திய அரசில் கிடைத்த அதிகாரப் பதவிகள் பொதுமக்களுக்குப் பயன்படாமல், அந்தக் குடும்பத்திற்கு மட்டுமே பயன்பட்டுள்ளன. மாநிலத்திற்குப் பயனளிக்கும் வகையிலான எந்தவொரு குறிப்பிடத்தக்க திட்டமோ அல்லது நிதியுதவியோ பெற்றுத் தரப்படவில்லை," என்றும் அவர் கூறினார்.

மது விற்பனை தொடர்பாகக் கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்த அவர், மாநிலம் முழுவதும் சுமார் 6,000 டாஸ்மாக் கடைகள் செயல்பட்டு வருவதாகவும், தினமும் சுமார் 1.5 கோடி மது பாட்டில்கள் விற்பனையாவதாகவும் தெரிவித்தார். மேலும், அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் இம்முயற்சியில் உள்ள முறைகேடுகளைச் சுட்டிக்காட்டியுள்ளதாகவும், இது குறித்து விரிவான விசாரணை நடத்தப்பட்டால், ஊழலின் அளவு இன்னும் மிக அதிக அளவில் வெளிவரக்கூடும் என்றும் அவர் கூறினார். விவசாயத்திற்கு ஆதரவளிப்பதற்காக வகுக்கப்பட்ட திட்டங்கள் முடக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளதாகக் குற்றம்சாட்டிய அவர், விவசாயிகள் நலனை திமுக புறக்கணித்துவிட்டதாகவும் சாடினார்; மேலும், அதிமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் அத்தகைய முன்னெடுப்புகள் மீண்டும் உயிர்ப்பிக்கப்படும் என்றும் கூறினார்.

அரசு ஊழியர்கள் குறித்துப் பேசிய அவர், ஓய்வூதியத் திட்டங்கள் தொடர்பான வாக்குறுதிகளைச் சுட்டிக்காட்டி, திமுக தேர்தல் காலத்தில் அவர்களுக்கு அளித்த வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்படவில்லை என்று தெரிவித்தார். சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள சங்ககிரி, வீரபாண்டி, ஓமலூர் மற்றும் மேட்டூர் ஆகிய நான்கு தொகுதிகளில் திரு. பழனிசாமி தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

TN Assembly ElectionPerambalurEdappadi K PalaniswamiAIADMKTN Political

Trending News