திருவாரூர் டூ கொளத்தூர்.. திமுகவின் பக்கா பிளான்.. களத்தில் இறங்கும் ஸ்டாலின்!

TN Assembly Election MK Stalin Campaign: தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தல் இன்னும் ஒரு மாதத்தில் நடைபெற உள்ள நிலையில், ஸ்டாலின் தனது பிரச்சாரத்தை ஏப்ரல் 2ஆம் தேதி தொடங்குகிறார்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 26, 2026, 04:14 PM IST
TN Assembly Election MK Stalin Campaign: தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெறுவதையொட்டி, தமிழகத்தில் பிரச்சாரத்தை கட்சிகள் தொடங்கியுள்ளன. தமிழகத்தில் திமுன அணி, அதிமுக அணி, நாதக, தவெக என நான்கு முனைப்போட்டி நிலவுகிறது. திமுக, அதிமுக இடையே தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை முடிவடைந்துள்ளது.  வேட்பாளர்கள் பட்டியலை இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் அறிவிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

MK Stalin Campaign: சட்டப்பேரவை தேர்தல்

ஏற்கனவே, அதிமுக தேர்தல் பணிகளில் முந்திக்கொண்டு செல்கிறது. அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி முதற்கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை அறிவித்ததோடு, நேற்று சென்னையில் இருந்து தனது பிரச்சாரத்தை தொடங்கியுள்ளார். மேலும், தவெக தலைவர் விஜய் மார்ச் 28ஆம் தேதி முதல் தனது பிரச்சாரத்தை சென்னையில் தொடங்க உள்ளார். அவரை தொடர்ந்து, திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது பிரச்சார பயணம் குறித்து முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். 

அதன்படி, ஏப்ரல் 2ஆம் தேதி ஸ்டாலின் திருவாரூரில் பிரச்சாரத்தை தொடங்கி, ஏப்ரல் 21ஆம் தேதி கொளத்தூரில் தனது பரப்புரையை நிறைவு செய்ய உள்ளார். அதோடு, ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி  ஸ்டாலின் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்ய இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.  இதன் காரணமாக வரும் நாட்களில் அரசியல் களம் சூடுபிடிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  

MK Stalin Campaign: ஏப்ரல் 2ஆம் தேதி பிரச்சாரத்தை தொடங்கும் ஸ்டாலின்

ஏப்ரல் 2ஆம தேதி திருவாரூர், ஏப்ரல் 3ஆம் தேதி ஜெயங்கொண்டம், திருவெறும்பூர், ஏப்ரல் 4ஆம் தேதி கரூர், திருப்பூர், ஏப்ரல் 5ஆம் தேதி நாகர்கோவில், திருநெல்வேலி, ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி திருவள்ளூர்,  ஏப்ரல் 7ஆம் தேதி மேட்டுப்பாளையம், சூலூர், ஏப்ரல் 8ஆம் தேதி பரமத்தி வேலூர், ஈரோடு, ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி  தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி தொகுதிகளில் பரப்புரை மேற்கொள்ள உள்ளார்.

ஏப்ரல் 10ஆம் தேதி வேலூர், ஆரணி, ஏப்ரல் 11ஆம் தேதி சிவகங்கை, மதுரை, ஏப்ரல் 12ஆம் தேதி விருதுநகர், சங்கரன்கோவில், ஏப்ரல் 13ஆம் தேதி தஞ்சாவூர்,  மயிலாடுதுறை, ஏப்ரல் 14ஆம் தேதி நெய்வேலி, ஏப்ரல் 15ஆம் தேதி அணைக்கட்டு, ராணிப்பேட்டை, ஏப்ரல் 16ஆம் தேதி கள்ளக்குறிச்சி, சேலம், ஏப்ரல் 17ஆம் தேதி ஆண்டிப்பட்டி, திண்டுக்கல், ஏப்ரல் 18ஆம் தேதி ராமநாதபுரம், விளாத்திகுளம், ஏப்ரல் 19ஆம் தேதி செங்கல்பட்டு, ஏப்ரல் 20ஆம் தேதி பெரம்பலூர், ஏப்ரல் 21ம் தேதி ஸ்ரீபெரும்புதூர, கொளத்தூரில் ஸ்டாலின் பரபரப்புரை மேற்கொள்கிறார். 

MK Stalin Campaign: திமுக வேட்பாளர்கள் பட்டியல் எப்போது?

ஏப்ரல் 2ஆம் தேதி  ஸ்டாலின் பரபரப்புரையை தொடங்கும் நிலையில், திமுக இன்னும் வேட்பாளர்கள் பட்டியலை வெளியிடவில்லை. இன்னும் ஒருசில தினங்களில் திமுக தலைமை வேட்பாளர்கள் பட்டியலை வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. திமுகவில் தொகுதி பங்கீடு முடிவடைந்துள் நிலையில், கூட்டணி கட்சிகளுக்கு தொகுதிகள் பிரிக்கப்பட்டு வருகிறது. தொகுதிகளை பிரிப்பதில் இன்னும் கூட்டணி கட்சிகளுடம் இழுபறி நீடித்து வருகிறது. 

காங்கிரஸ், தேமுதிக உள்ளிட்ட கட்சிகளுடம் திமுக தலைமை பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது.   இன்று கூட தேமுதிக பொதுச் செயலார் பிரேமலா விஜயகாந்தி திமுகவிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். தேமுதிகவிற்கு ஒதுக்கப்பட்ட 10 தொகுதிகளில் 3 தொகுதி இறுதி செய்வதில் சிக்கல் நீடித்து வருகிறது.  சென்னையில் ஒரு தொகுதி அதுவும் விருகம்பாக்கம் தொகுதி வேண்டும் என்றும் மதுரையில் ஒரு தொகுதியும் வேண்டும் என்று தேமுதிக கோரிக்கை வைத்தது. இன்னும், ஒரு சில தினங்களில் திமுக வேட்பாளர்கள் பட்டியல் அறிவிக்க கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

திமுக கூட்டணி கட்சிகளுக்கு எத்தனை தொகுதிகள்?

திமுக கூட்டணி இந்தமுறை மெகா கூட்டணியை அமைத்துள்ளது. கிட்டதட்ட 21  கட்சிகளுடன் திமுக இந்த முறை கூட்டணி வைத்து தேர்தலை சந்திக்கிறது. திமுக, காங்கிரஸ், மதிமுக, இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி,  இந்தியன் யூனியின் முஸ்லிம் லீக், தேமுதிக, மனிதநேய  மக்கள் கட்சி, மக்கள் விடுதலை கட்சி, ஆதித்தமிழர் பேரவை, கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி, மனிதநேய ஜனநாயக கட்சி, முக்குலத்தோர் பிலிப்படை உள்ளிட்ட 21 கட்சிகள் உள்ளன. 

இதில் திமுக 175 தொகுதிகளிலும், மனிதநேய மக்கள் கட்சி  2 தொகுதிகளிலும், கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி 2 தொகுதிகளிலும், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் 2 தொகுதிகளிலும், மதிமுக 4 தொகுதிகளலும், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் 5 தொகுதிகளிலும், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் 5 தொகுதிகளிலும், தேமுதிக 10 தொகுதிகளிலும், காங்கிரஸ் 28 தொகுதிகளிலும் போட்டியிடுகிறது குறிப்பிடத்தக்கது.

