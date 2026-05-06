திமுகவின் 15 முன்னணி தலைவர்களை வீழ்த்திய தவெக! எப்படி சாத்தியம் ஆனது?

2026ம் ஆண்டு நடைபெற்ற தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள், தமிழக அரசியல் களத்தில் யாருமே எதிர்பாராத மிகப்பெரிய திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தியுள்ளன. முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் வெற்றி பெறுவார்; திமுக பெரும்பான்மையுடன் மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும் என்ற கருத்து கணிப்புகளையும் எதிர்பார்ப்புகளையும் தவிடுபொடியாக்கி, நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆளுங்கட்சியான திமுகவுக்கு பேரிடியை கொடுத்துள்ளது. இந்த தேர்தலில் ஆளுங்கட்சியான திமுக சந்தித்த சறுக்கல் சாதாரணமாக பார்க்கக்கூடியது அல்ல. முதலமைச்சரும், கட்சியின் தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் தனது சொந்த தொகுதியான கொளத்தூரில் அதிர்ச்சி தோல்வியை தழுவியுள்ளார். தமிழக அரசியல் வரலாற்றிலேயே திமுகவின் தலைவரும் பொதுச்செயலாளரும் ஒரே நேரத்தில் தோல்வியை சந்திப்பது இதுவே முதல்முறை என்ற வரலாறு பதிவாகியுள்ளது.
முக்கியமான அமைச்சர்கள்
அதுமட்டுமின்றி, திமுகவின் மிக முக்கியமான அமைச்சர்கள் மற்றும் முன்னணி தலைவர்கள் 15 பேர் தவெக-வின் புதுமுக வேட்பாளர்களிடம் தோல்வியடைந்துள்ளனர். பல ஆண்டுகளாக பெரிய அரசியல் பின்புலமோ, பாரம்பரியமான கட்டமைப்பு வசதிகளோ இல்லாத ஒரு புதிய கட்சி, அரை நூற்றாண்டு கால திராவிட கட்சியின் அஸ்திவாரத்தை ஆட்டம் காண செய்திருப்பது இந்திய அரசியலையே ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் திமுக அரசு மீதான மக்கள் அதிருப்தியை தவெக மிகச் சரியாக பயன்படுத்திக் கொண்டது. சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினைகள், அடிப்படை தேவைகள் குறித்த வாக்குறுதிகள் மீறப்பட்டது என பல விஷயங்களில் விஜய்யின் நேரடியான விமர்சனங்கள் மக்கள் மனதில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின.
இளைஞர்கள் மற்றும் பெண்களின் பேராதரவு
கிங் என்ற பெயரோடு களமிறங்கிய விஜய்க்கு, இளைஞர்கள், முதல்முறை வாக்காளர்கள் மற்றும் நடுத்தர வர்க்க பெண்களின் வாக்குகள் ஒட்டுமொத்தமாக சென்று சேர்ந்ததே இந்த மாபெரும் வெற்றிக்கு வித்திட்டது. வேலைவாய்ப்பு, மகளிர் நலம் போன்ற முக்கிய அம்சங்களில் தவெக கொண்டிருந்த பார்வை வாக்காளர்களை ஈர்த்தது. தேர்தல் களத்தில் தவெக தொண்டர்கள் மீது வன்முறை தாக்குதல்கள் நடந்தபோதும், திமுக தோல்வி பயத்தில் அராஜகத்தில் ஈடுபடுகிறது என விஜய் நேரடியாக தாக்கி பேசினார். இது அவருக்கு சாதாரண மக்கள் மத்தியிலும் பெரிய அனுதாபத்தையும் துணிச்சலான தலைவர் என்ற பிம்பத்தையும் உருவாக்கிக் கொடுத்தது.
அதிமுகவும் தப்பவில்லை!
திமுகவுக்கு பதிலடி கொடுத்து தாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்துவிடலாம் என காத்திருந்த பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுகவுக்கும் இந்த தேர்தல் முடிவுகள் பெரும் ஏமாற்றத்தையே கொடுத்துள்ளன. ஆளுங்கட்சிக்கு எதிரான வாக்குகள் முழுமையாக அதிமுகவுக்கு போகாமல், விஜய்யின் தவெக-வுக்கு திரும்பிவிட்டன. இது இரண்டு திராவிட கட்சிகளுக்கும் மாற்று தவெக-தான் என்பதை விஜய்யின் தொண்டர்கள் நிரூபித்து காட்டியுள்ளனர். அமைப்பு ரீதியாகப் பெரிய கட்டமைப்பு இல்லாத ஒரு புதிய கட்சி, தனியொரு மனிதரின் செல்வாக்கை மட்டுமே நம்பி களமிறங்கி, ஆளுங்கட்சியின் முதல்வர் முதல் முக்கிய அமைச்சர்கள் வரை அனைவரையும் வீழ்த்திய நிகழ்வு, தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் விஜய் எஃபெக்ட் என்ற பெயரில் நீண்டகாலம் பேசப்படும்!
