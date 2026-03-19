சட்டமன்ற தேர்தல்: தபால் வாக்கு யாரெல்லாம் செலுத்தலாம்? தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு

TN Assembly Election Postal Vote: தமிழகத்தில் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், தபால் வாக்குப்பதிவு குறித்து இந்திய தேர்தல் ஆணையம் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 19, 2026, 05:42 PM IST
TN Assembly Election Postal Vote Latest Update: தமிழகத்தில் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு  நடைபெற உள்ளது. இதனால், வாக்காளர்களுக்கு தேர்தல் ஆணையம் முக்கிய அறிவிப்புகளை அவ்வப்போது வழங்கி வருகிறது. குறிப்பாக, வாக்காளர்கள் தங்கள் பெயர் வாக்காளர்கள் பட்டியலில் இருப்பதை சரிபார்க்கவும், வாக்காளர் அடையாள அட்டை இல்லாதவர்கள் எப்படி வாக்களிப்பது என்பது குறித்து அறிவுறுத்தல் வழங்கி வருகிறது. அந்த வகையில், தபால் வாக்குப்பதிவு செய்து தேர்தல் ஆணையம் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 

தபால் வாக்குப்பதிவு குறித்து முக்கிய அறிவிப்பு

இதுகுறித்து தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி,  மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டம், 1951-ன் பிரிவு 60(c)-ன் படி, 85 வயதுக்கு மேற்பட்ட வாக்காளர்கள் மற்றும் வாக்காளர் பட்டியலில் மாற்றுத்திறனாளிகள் (PwDs) என அடையாளப்படுத்தப்பட்டவர்கள் தபால் வாக்கு மூலம் தங்கள் வாக்கைச் செலுத்தலாம் என்று ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. தேர்தல் தேதியன்று அத்தியாவசியப் பணிகளில் (Essential services) இருக்கும் வாக்காளர்கள், தங்கள் துறையின் நியமிக்கப்பட்ட ஒருங்கிணைப்பு அலுவலர் (Nodal Officer) மூலம் தபால் வாக்கு வசதிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். 

தீயணைப்புத் துறை, சுகாதாரம், மின்சாரம், போக்குவரத்து, ஆம்புலன்ஸ் சேவைகள், விமான போக்குவரத்து, அரசு சாலைப் போக்குவரத்துக் கழகங்கள் போன்றவை இந்த வசதியின் கீழ் வருகின்றன. தேர்தல் நாள் செய்திக் சேகரிப்பிற்காக தேர்தல் ஆணையத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஊடகவியலாளர்களும் அத்தியாவசியப் பணிகளில் உள்ள 'வராத வாக்காளர்கள்'(Absentee voters) பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்களும் தபால் வாக்கு வசதிக்குத் தகுதியுடையவர்கள்.

தபால் வாக்கு செலுத்துவது எப்படி?

இத்தகைய வாக்காளர்கள் படிவம் 12D (Form 12 D)-ஐப் பயன்படுத்தி, தேர்தல் அறிவிக்கை வெளியான 5 நாட்களுக்குள் சம்பந்தப்பட்ட BLO (வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்) மூலம் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் (RO) சமர்ப்பிக்க வேண்டும். வாக்குச் சேகரிக்கும் குழுக்கள் வாக்காளர்களின் வீடுகளுக்கே சென்று வாக்குகளைச் சேகரிப்பார்கள். இதற்கான கால அட்டவணை தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்களால் தயாரிக்கப்பட்டு வேட்பாளர்களுக்கும் பகிரப்படும்.

தேர்தல் பணியில் இருக்கும் ஒரு வாக்காளர் தனது தபால் வாக்கைப் பெற்று, அதில் தனது வாக்கை பதிவு செய்து, வசதி மையத்தில் (Facilitation center) சமர்ப்பிக்க வேண்டும். வசதி மையத்தில் வாக்காளர் முழுமையான ரகசியத்துடன் வாக்களிப்பதை உறுதி செய்ய இந்திய தேர்தல் ஆணையம் (ECI) அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளது.

சேவை வாக்காளர்களுக்கு (Service voters) தபால் வாக்குகள் மின்னணு முறையில் அனுப்பப்படும் (ETPBS - Electronically Transmitted Postal Ballot System). வேட்பாளர் பட்டியல் இறுதி செய்யப்பட்டவுடன் இவை அனுப்பப்படும். இதற்கான தபால் செலவை சேவை வாக்காளர்கள் ஏற்க வேண்டியதில்லை.

பதிவு செய்யப்பட்ட தபால் வாக்குகள் அனைத்தும் வாக்கு எண்ணும் நாளான மே 4, 2026 அன்று காலை 8:00 மணிக்குள் சம்பந்தப்பட்ட தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்களை (ROs) சென்றடைய வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதோடு, தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் (RO)/ மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் (DEO) மேற்கண்ட விதிகள் குறித்து அரசியல் கட்சிகள்/போட்டியிடும் வேட்பாளர்களுக்கு விளக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் என தேர்தல் ஆணையம் கூறியுள்ளது. 

