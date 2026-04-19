ராணிப்பேட்டை சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026: வேட்பாளர்களின் முழு விவரம்

Ranipet Candidates 2026: 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில், 41-இராணிப்பேட்டை சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிடும் முக்கிய வேட்பாளர்களின் பட்டியலை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ளது. இராணிப்பேட்டை மாவட்ட இணையதளத் தரவுகளின்படி, இத்தொகுதியில் களமிறங்கும் வேட்பாளர்கள் மற்றும் அவர்களின் கட்சி விவரங்கள் இதோ.
ஆர் காந்தி (திமுக) - R Gandhi (DMK)
வி.எம்.கார்த்திகேயன் (பாஜக) - VM Karthikeyan (BJP)
எஸ் முனிசாமி (ஏசிடி) - S Munisamy (ACD)
ஜே ஜெனிபர்ஜானெட் (பிஎஸ்பி) - J Jeniferjanet (BSP)
தாரிகா சல்மான் (NTK) - Thaarikha Salman (NTK)
தாஹிரா (டிவிகே) - Thahira (TVK)
என் விஸ்வநாதன் (டிவிஎம்கே) - N Viswanathan (TVMK)
என் சுகுமார் (IND) - N Sugumar (IND)
K சக்திவேல் நாதன் (IND) - K Sakthivel Nathan (IND)
ஜே ஹசைன் (IND) - J Hassain (IND)
எஸ் ஜெயபிரகாஷ் (IND) - S Jayaprakash (IND)
ஜே மோகன் (IND) - J Mohan (IND)
நரேஷ்குமார் (IND) - A Nareshkumar (IND)
வி தர்மேந்திரன் (IND) - V Dharmendiran (IND)
வி சுரேஷ் (IND) - V Suresh (IND)
ராணிப்பேட்டை சட்டமன்றத் தொகுதி, தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்திலுள்ள 234 தொகுதிகளில் ஒன்றாகும்; இது வட தமிழ்நாட்டுப் பகுதியிலுள்ள வேலூர் மாவட்டத்தின் கீழ் வருகிறது. இத்தொகுதியில் 1,19,090 ஆண்கள் மற்றும் 1,26,719 பெண்கள் உட்பட மொத்தம் 2,45,853 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். 2011-ஆம் ஆண்டு இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி, ராணிப்பேட்டையின் ஒட்டுமொத்த எழுத்தறிவு விகிதம் 79.65% ஆகும்.
ராணிப்பேட்டையில் வாக்குப்பதிவு வியாழக்கிழமை, ஏப்ரல் 23, 2026 அன்று நடைபெறும்; அதேவேளையில், வாக்கு எண்ணிக்கை திங்கட்கிழமை, மே 4, 2026 அன்று நடைபெறத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
2021-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில், திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் (DMK) தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணி 234 தொகுதிகளில் 159-ஐக் கைப்பற்றியது; அதேவேளையில், அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் (AIADMK) தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி 75 தொகுதிகளை வென்றது. இதே தேர்தலில், கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதியில் தி.மு.க-வைச் சேர்ந்த டி.ஜே. கோவிந்தராஜன் வெற்றி பெற்றார்; இவர் பா.ம.க-வைச் சேர்ந்த எம். பிரகாஷை 50,938 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ):
ராணிப்பேட்டை தொகுதியில் போட்டியிடும் முக்கிய வேட்பாளர்கள் யார்?
இத்தொகுதியில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் சுயேச்சைகள் என மொத்தம் 15 வேட்பாளர்கள் களமிறங்கியுள்ளனர்.
வாக்குப்பதிவு மற்றும் முடிவுகள் எப்போது அறிவிக்கப்படும்?
வாக்குப்பதிவு நாள்: ஏப்ரல் 23, 2026 (வியாழக்கிழமை), வாக்கு எண்ணிக்கை (முடிவுகள்): மே 4, 2026 (திங்கட்கிழமை).
2021 தேர்தலில் ராணிப்பேட்டையில் வெற்றி பெற்றது யார்?
2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில், தி.மு.க வேட்பாளர் ஆர். காந்தி வெற்றி பெற்றார். அவர் அ.தி.மு.க வேட்பாளர் எஸ்.எம். சுகுமாரை விட 16,498 வாக்குகள் அதிகம் பெற்றுத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.
இத்தொகுதியின் கல்வி அறிவு விகிதம் என்ன?
2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி, ராணிப்பேட்டையின் ஒட்டுமொத்த எழுத்தறிவு விகிதம் 79.65% ஆகும். இது மாநிலத்தின் சராசரி கல்வி அறிவுக்கு இணையாக உள்ளது.
