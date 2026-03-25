2021 Vs 2026: உதயசூரியனுக்கு எத்தனை தொகுதி? ஒரு வழியாக காரியத்தை முடித்த ஸ்டாலின்.. முழு விவரம்

TN Election DMK Alliance: தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலையொட்டி, திமுக கூட்டணி கட்சிகளிடையே தொகுதி பங்கீட்டை நிறைவு செய்துள்ளது. இதனை அடுத்து, எத்தனை தொகுதிகளில் உதயசூரியன் போட்டியிடுகிறது என்பது குறித்து பார்ப்போம்.     

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 25, 2026, 01:39 PM IST
  • தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல்
  • 175 தொகுதிகளில உதயசூரியன் போட்டி
  • ஸ்டாலின் அறிவிப்ப

TN Election DMK Alliance: தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டதில் இருந்தே தமிழகத்தில் அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. திமுக, அதிமுக, நாதக, தவெக என நான்கு முனைப்போட்டி நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதில், நாதக, தவெக  தனித்து போட்டியிடுகிறது. அதிமுக பாஜக கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்திக்கிறது. இந்தமுறை, திமுக 22 கட்சிகளுடன் மாபெரும் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்திக்கிறது. திமுக கடந்த சில வாரங்களாகவே தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தையை நடத்தி வந்த நிலையில், தற்போது ஒருவழியாக திமுக முடித்துள்ளது. ஸ்டாலின் கறார் காட்டி, கூட்டணி கட்சிகளுக்கு தொகுதிகளை ஒதுக்கி இருந்தாலும், கடந்த முறையை காட்டிலும் இந்தமுறை அவர்கள் குறைவான தொகுதிகளில் தான் திமுக போட்டியிடுகிறது. 

திமுக கூட்டணி தொகுதி பங்கீடு

திமுக கூட்டணியில் இந்த முறை 21 கட்சிகள் உள்ளன. திமுக, காங்கிரஸ், மதிமுக, இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்தியன் யூனியன் முஸ்லிம் லீக், தேமுதிக, மனிதநேய மக்கள் கட்சி, மக்கள் விடுதலை கட்சி, ஆதித்தமிழர் பேரவை, கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி, எஸ்டிபிஐ, மனிதநேய ஜனநாயக கட்சி, முக்குலத்தோர் பிலிப்படை, கொங்கு இளைஞர் ரேவை என 21 கட்சிகள் உள்ளன. 

திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சி எத்தனை தொகுதிகளில் போட்டி

1) திமுக -  175 தொகுதிகள்

2) மனிதநேய மக்கள் கட்சி -  2 (உதய சூரியன் சின்னம்)

3) கொங்குநாட மக்கள் தேசிய கட்சி - 2 (உதயசூரியன் சின்னம்)

4) இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் - 2 தொகுதிகள்

5) மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்றம் கழகம் - 4 தொகுதிகள் (3 உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டி)

6) மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் - 5 தொகுதிகள்

7) இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி - 5 தொகுதிகள்

8) தேமுதிக  - 10 தொகுதிகள்

9) காங்கிரஸ் - 28 தொகுதிகள்

2021ஆம் ஆண்டு திமுக மற்றும் கூட்டணிக்கு எத்தனை தொகுதிகள்?

1) திமுக -  173 தொகுதிகள்

2) மனிதநேய மக்கள் கட்சி -  2 (உதய சூரியன் சின்னம்)

3) கொங்குநாட மக்கள் தேசிய கட்சி - 3 (உதயசூரியன் சின்னம்)

4) இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் - 3 தொகுதிகள்

5) மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்றம் கழகம் - 6 தொகுதிகள் (உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டி)

6) மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் - 6 தொகுதிகள்

7) இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி - 6 தொகுதிகள்

8) தேமுதிக  - கூட்டணியில் இல்லை

9) காங்கிரஸ் - 25 தொகுதிகள்

கடந்த தேர்தலை காட்டிலும் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு இந்தமுறை கூடுதல் தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.  அதன்படி, காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 3 தொகுதிகள் கூடுதலாகவும், சிபிஎம், சிபிஐ கட்சிகளுக்கு தலா ஒரு தொகுதி குறைத்து ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. மதிமுக கடந்த முறை 6 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டது. இந்தமுறை மொத்தமே 4 தொகுதிகளில் தான் மதிமுக போட்டியிடுகிறது.

இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சிக்கு  3 தொகுதிகள் கடந்த முறை கொடுத்த நிலையில், இந்த தேர்தலில் 2 தொகுதிகள் மட்டுமே ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தேர்தலில் மநீம, தவாக போட்டியிடவில்லை. கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கிய தொகுதிகள் போக உதயசூரியன் சின்னத்தில்  175 தொகுதிகளில் திமுக போட்டியிடுகிறது. கடந்த தேர்தலில் 188 தொகுதிகளில் திமுக உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட்ட  நிலையில், இந்த முறை 175 ஆக இந்த முறை குறைந்துள்ளது.

முதல்வர் ஸ்டாலின் முக்கிய அறிவிப்பு

தொகுதி பங்கீடு குறித்து முதல்வர் ஸ்டாலின் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டார். அவர் கூறுகையில், தமிழ்நாட்டு மக்களிடமும் தி.மு.க தலைமையிலான கூட்டணிக்குப் பெரும் செல்வாக்கு இருக்கிறது.  நம்பிக்கையும் செல்வாக்கும் வெற்றியாக விளைவதற்கு நாம் அடுத்த 4 வாரங்களும் அயராமல் உழைத்திட வேண்டும். மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியின் தொகுதிப் பங்கீட்டு நிறைவில், தங்கள் கட்சி சின்னத்தில் போட்டியிடும் தோழமைக் கட்சிகளின் தொகுதிகள் போக, தி.மு.க வேட்பாளர்கள் மற்றும் தி.மு.க. சின்னத்தில் போட்டியிடும் தோழமைக் கட்சி வேட்பாளர்களுமாக இணைந்து 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் களத்தில், 175 இடங்களில் உதயசூரியன் களம் காண்கிறது.

உதயசூரியனும் நமது சின்னம்தான். கை, முரசு, கதிர் அரிவாள், அரிவாள் சுத்தி நட்சத்திரம், பானை, ஏணி ஆகியவையும் நமது சின்னங்கள்தான். 234 தொகுதிகளும் நம்முடைய தொகுதிகள்தான். மதவாத அரசியலையும், தமிழ்நாட்டை வஞ்சிக்கும் துரோகத்தையும் எதிர்த்து நின்று, எல்லார்க்கும் எல்லாம் என்கிற ஆட்சி தொடர்ந்திடவும், இந்தியாவின் ஜனநாயகத்தைக் காத்திடவும் மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணிக்கான வெற்றிக் களத்தில் தோழமைக் கட்சிகளுடன் இணைந்து நின்று, விரைந்து பணியாற்றுவீர். கவனம் சிதறாது இலக்கை வெல்வோம்” என தெரிவித்தார்.

