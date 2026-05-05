எந்த கட்சிக்கு எத்தனை சீட் கிடைத்துள்ளது? விஜய்க்கு ஆதரவு யார்?

தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் இதுவரை கண்டிராத மிகப்பெரிய அதிரடி மாற்றத்தை 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் தந்துள்ளன. நேற்று மே 4ம் தேதி தொடங்கிய வாக்கு எண்ணிக்கையில், ஆரம்பம் முதலே விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் அசுர வேகத்தில் முன்னிலை பெற்று வருகிறது. சுமார் 59 ஆண்டுகால திராவிடக் கட்சிகளின் ஆதிக்கத்திற்கு தமிழக மக்கள் இந்த தேர்தலில் முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளதாகவே கள நிலவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கிய சில மணி நேரங்களிலேயே, யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 105க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் முன்னிலை பெற்று முதலிடத்தில் அசைக்க முடியாத சக்தியாக உருவெடுத்துள்ளது.
குறிப்பாக திமுகவின் கோட்டையாக கருதப்படும் சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள 16 தொகுதிகளில் 14 தொகுதிகளை தவெக கைப்பற்றி உள்ளது. முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் போட்டியிட்ட கொளத்தூர், மசு போட்டியிட்ட தொகுதி உள்ளிட்ட விஐபி தொகுதிகளில்கூட ஆளுங்கட்சி வேட்பாளர்கள் தோல்வியை சந்தித்து உள்ளனர். இது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. விஜய் போட்டியிட்ட பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்துக்கு தள்ளப்படும் ஆளுங்கட்சி?
தற்போதைய வாக்கு எண்ணிக்கை நிலவரப்படி, 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது தவெக. அடுத்ததாக திமுக 73 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. அதிமுக 53 இடங்களிலும், நாம் தமிழர் கட்சி 1 இடத்தில் கூட வெற்றி பெறவில்லை. மொத்தமுள்ள 234 தொகுதிகளில், ஆட்சியை பிடிக்க 118 எம்.எல்.ஏ-க்களின் ஆதரவு தேவை. தற்போதைய நிலவரப்படி தவெக 108 இடங்களில் முன்னிலை வகிப்பதால், மேஜிக் நம்பரை தொடுவதற்கு இன்னும் 10 இடங்களே தேவைப்படுகின்றன.
அதிமுக கூட்டணியில் அதிமுக 47 தொகுதிகளிலும், பாமக 4 தொகுதிகளிலும், பாஜக 1 தொகுதியிலும், அமமுக 1 தொகுதியிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. திமுக கூட்டணியில் திமுக 59 இடங்களிலும் காங்கிரஸ் கட்சி 5 தொகுதிகளிலும், விசிக 2 தொகுதிகளிலும், தேமுதிக 1 தொகுதியிலும், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் தலா 2 சீட்களிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இந்நிலையில் விஜய் பக்கம் யார் செல்ல போகிறார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. ஒட்டுமொத்தத்தில், 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் தமிழக அரசியல் களத்தில் ஒரு புதிய சகாப்தத்தின் தொடக்கமாக பார்க்கப்படுகிறது.
