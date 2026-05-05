English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • எந்த கட்சிக்கு எத்தனை சீட் கிடைத்துள்ளது? விஜய்க்கு ஆதரவு யார்?

எந்த கட்சிக்கு எத்தனை சீட் கிடைத்துள்ளது? விஜய்க்கு ஆதரவு யார்?

வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கிய சில மணி நேரங்களிலேயே, யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 105க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் முன்னிலை பெற்று முதலிடத்தில் அசைக்க முடியாத சக்தியாக உருவெடுத்துள்ளது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : May 5, 2026, 05:59 AM IST
  • தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல்.
  • அசுர பாய்ச்சலில் தவெக.
  • எதிர்க்கட்சி ஆகும் திமுக?

Trending Photos

அப்செட்டில் உ.பிக்கள்.. தமிழகத்தில் முதல்முறையாக அரசியல் மாற்றம்.. திராவிட கட்சிகளுக்கு ஷாக்!
camera icon7
TN Assembly Election Results
அப்செட்டில் உ.பிக்கள்.. தமிழகத்தில் முதல்முறையாக அரசியல் மாற்றம்.. திராவிட கட்சிகளுக்கு ஷாக்!
புதிய ரேஷன் கார்டு : விண்ணப்பிக்க தேவையான ஆவணங்கள் பட்டியல் - முழு விவரம்
camera icon10
New Ration Card
புதிய ரேஷன் கார்டு : விண்ணப்பிக்க தேவையான ஆவணங்கள் பட்டியல் - முழு விவரம்
ஆட்சியமைக்கப்போகும் தவெக..த்ரிஷாவை சந்தித்த விஜய்! சங்கீதா எங்கே?
camera icon7
TN Assembly Election
ஆட்சியமைக்கப்போகும் தவெக..த்ரிஷாவை சந்தித்த விஜய்! சங்கீதா எங்கே?
பெண்கள் வாக்குகளை அள்ளித்தந்த அந்த ஒரு வாக்குறுதி: சொன்னபடி செய்வாரா விஜய்?
camera icon10
TN Assembly Election
பெண்கள் வாக்குகளை அள்ளித்தந்த அந்த ஒரு வாக்குறுதி: சொன்னபடி செய்வாரா விஜய்?
எந்த கட்சிக்கு எத்தனை சீட் கிடைத்துள்ளது? விஜய்க்கு ஆதரவு யார்?

தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் இதுவரை கண்டிராத மிகப்பெரிய அதிரடி மாற்றத்தை 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் தந்துள்ளன. நேற்று மே 4ம் தேதி தொடங்கிய வாக்கு எண்ணிக்கையில், ஆரம்பம் முதலே விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் அசுர வேகத்தில் முன்னிலை பெற்று வருகிறது. சுமார் 59 ஆண்டுகால திராவிடக் கட்சிகளின் ஆதிக்கத்திற்கு தமிழக மக்கள் இந்த தேர்தலில் முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளதாகவே கள நிலவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கிய சில மணி நேரங்களிலேயே, யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 105க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் முன்னிலை பெற்று முதலிடத்தில் அசைக்க முடியாத சக்தியாக உருவெடுத்துள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

குறிப்பாக திமுகவின் கோட்டையாக கருதப்படும் சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள 16 தொகுதிகளில் 14 தொகுதிகளை தவெக கைப்பற்றி உள்ளது. முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் போட்டியிட்ட கொளத்தூர், மசு போட்டியிட்ட தொகுதி உள்ளிட்ட விஐபி தொகுதிகளில்கூட ஆளுங்கட்சி வேட்பாளர்கள் தோல்வியை சந்தித்து உள்ளனர். இது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. விஜய் போட்டியிட்ட பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்துக்கு தள்ளப்படும் ஆளுங்கட்சி?

தற்போதைய வாக்கு எண்ணிக்கை நிலவரப்படி, 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது தவெக. அடுத்ததாக திமுக 73 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. அதிமுக 53 இடங்களிலும், நாம் தமிழர் கட்சி 1 இடத்தில் கூட வெற்றி பெறவில்லை. மொத்தமுள்ள 234 தொகுதிகளில், ஆட்சியை பிடிக்க 118 எம்.எல்.ஏ-க்களின் ஆதரவு தேவை. தற்போதைய நிலவரப்படி தவெக 108 இடங்களில் முன்னிலை வகிப்பதால், மேஜிக் நம்பரை தொடுவதற்கு இன்னும் 10 இடங்களே தேவைப்படுகின்றன. 

அதிமுக கூட்டணியில் அதிமுக 47 தொகுதிகளிலும், பாமக 4 தொகுதிகளிலும், பாஜக 1 தொகுதியிலும், அமமுக 1 தொகுதியிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. திமுக கூட்டணியில் திமுக 59 இடங்களிலும் காங்கிரஸ் கட்சி 5 தொகுதிகளிலும், விசிக 2 தொகுதிகளிலும், தேமுதிக 1 தொகுதியிலும், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் தலா 2 சீட்களிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இந்நிலையில் விஜய் பக்கம் யார் செல்ல போகிறார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. ஒட்டுமொத்தத்தில், 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் தமிழக அரசியல் களத்தில் ஒரு புதிய சகாப்தத்தின் தொடக்கமாக பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | இனி சிறப்பான எதிர்க்கட்சியாக... தோல்விக்கு பின் ஸ்டாலின் சொன்ன அந்த வார்த்தை!

மேலும் படிக்க | விஜய் + ராகுல்... தேசிய அரசியலை குறிவைக்கும் தவெக... ஸ்டாலின் நிலைமை என்னவாகும்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
TN Assembly ElectionTVKvijayDMKADMK

Trending News