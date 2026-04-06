இன்றே கடைசி நாள்! ஒருவரின் வேட்புமனு நிராகரிக்கப்பட்டால் என்ன நடக்கும்?

இந்தியாவில் எந்தவொரு தேர்தல் திருவிழா தொடங்கினாலும், அரசியல் கட்சிகளுக்கும் சுயேச்சை வேட்பாளர்களுக்கும் முதல் மற்றும் மிக முக்கியமான படியாக அமைவது வேட்புமனு தாக்கல் ஆகும். பல மாதங்களாக மக்களிடம் வாக்கு சேகரித்து, பல கோடிகளை செலவு செய்து தேர்தல் களத்தில் இறங்கும் ஒரு வேட்பாளரின் ஒட்டுமொத்த அரசியல் எதிர்காலமும் அவர் தாக்கல் செய்யும் அந்த சில காகிதங்களில் தான் அடங்கியுள்ளது. வேட்புமனு தாக்கலுக்கு பிறகு நடைபெறும் வேட்புமனு பரிசீலனை கட்டத்தில் பலரது வேட்புமனுக்கள் நிராகரிக்கப்படுவதை நாம் பார்த்திருப்போம். இந்நிலையில் தமிழ்நாட்டில் இன்றுடன் வேட்புமனு தாக்கல் நிறைவடைகிறது. ஒருவரின் வேட்புமனு நிராகரிக்கப்பட்டால் சட்டம் என்ன சொல்கிறது? அதன் விளைவுகள் என்ன? என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
மேலும் படிக்க | மதுரை, சிவகங்கை, விருதுநகர், ராமநாதபுரம் - 4 மாவட்டங்களின் திமுக, அதிமுக வேட்பாளர்கள் யார் யார்?
வேட்புமனு பரிசீலனை என்றால் என்ன?
தமிழகத்தில் தேர்தல் ஆணையத்தால் அறிவிக்கப்பட்ட வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதற்கான கடைசி நாள் இன்றுடன் முடிவடைகிறது. இந்நிலையில் நாளை முதல் வேட்புமனு பரிசீலனை நடைபெறும். தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரி, தாக்கல் செய்யப்பட்ட அனைத்து வேட்புமனுக்களையும் சட்டப்பூர்வமாக ஆய்வு செய்வார். இதன்போது வேட்பாளர்கள் அல்லது அவர்களின் முகவர்கள் உடன் இருக்கலாம். இந்த சரிபார்ப்பின் போது ஆவணங்கள் சரியாக இருந்தால் வேட்புமனு ஏற்கப்படும்; இல்லையெனில் நிராகரிக்கப்படும். ஒரு வேட்புமனு நிராகரிக்கப்படுவதற்கு மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம் (1951)-ன் படி பல காரணங்கள் உள்ளன.
வேட்புமனு எதற்காக நிராகரிக்கப்படுகிறது?
வேட்பாளரின் வயது வரம்பு பூர்த்தியாகாமல் இருப்பது. உதாரணமாக எம்.எல்.ஏ பதவிக்கு 25 வயது நிறைவடைந்திருக்க வேண்டும். அப்படி இல்லை என்றால் நிராகரிக்கப்படும்.
பிரமாண பத்திரத்தில் சொத்து விவரங்கள், குற்றப் பின்னணி அல்லது கல்வி தகுதி போன்றவற்றை மறைப்பது அல்லது பொய்யான தகவல்களை அளித்தால் நிராகரிக்கப்படும்.
முன்மொழிபவர்களின் கையெழுத்து போலியாக இருப்பது அல்லது போதுமான முன்மொழிபவர்கள் இல்லாமல் இருந்தால் நிராகரிக்கப்படும்.
ஆதாயம் தரும் அரசு பதவிகளில் வேட்பாளர் இருந்தால் நிராகரிக்கப்படும்.
வேட்பாளர் செலுத்த வேண்டிய பாதுகாப்பு வைப்பு தொகையை செலுத்த தவறினால் நிராகரிக்கப்படும்.
வேட்புமனுவில் உள்ள படிவங்களை முழுமையாக நிரப்பாமல், சில கட்டங்களை காலியாக விட்டால் நிராகரிக்கப்படும்.
வேட்புமனு நிராகரிக்கப்பட்டால் என்ன நடக்கும்?
வேட்புமனு நிராகரிக்கப்பட்ட நபர், அந்த தேர்தலில் அதிகாரப்பூர்வ வேட்பாளராக போட்டியிடும் தகுதியை முற்றிலுமாக இழப்பார். அவரது பெயரோ, சின்னமோ வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் அல்லது வாக்குச்சீட்டில் இடம்பெறாது. அவர் தனக்காக வாக்கு கேட்டு எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ தேர்தல் பிரச்சாரத்திலும் ஈடுபட முடியாது. இருப்பினும் பிரதான அரசியல் கட்சிகள் தங்கள் வேட்பாளரின் மனு ஏதேனும் ஒரு சிறிய தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக நிராகரிக்கப்பட்டுவிட்டால், அந்த தொகுதியில் தங்கள் கட்சி போட்டியிட முடியாத நிலை வந்துவிட கூடாது என்பதற்காகவே மாற்று வேட்பாளர் ஒருவரையும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய வைப்பார்கள். பெரும்பாலும் பிரதான வேட்பாளரின் மனைவி, கணவன் அல்லது கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகி மாற்று வேட்பாளராக இருப்பார்.
பரிசீலனையின் போது அதிகாரப்பூர்வ வேட்பாளரின் மனு ஏற்கப்பட்டால், மாற்று வேட்பாளர் தனது மனுவை வாபஸ் பெற்றுக்கொள்வார். ஒருவேளை அதிகாரப்பூர்வ வேட்பாளரின் மனு நிராகரிக்கப்பட்டால், இந்த மாற்று வேட்பாளரின் மனு ஏற்கப்பட்டு, அவர் கட்சியின் அதிகாரப்பூர்வ வேட்பாளராக மாறிவிடுவார். அவருக்கு கட்சியின் சின்னம் ஒதுக்கப்படும். சிறிய எழுத்து பிழைகள் இருந்தால், அதனை உடனடியாக சரிசெய்ய தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரி அவகாசம் அளிக்க வேண்டும். ஆனால், பெரிய தவறுகளுக்காக மனு நிராகரிக்கப்பட்டால், தேர்தல் அதிகாரியின் முடிவே இறுதியானது.
இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பிரிவு 329(b)-ன் படி, தேர்தல் நடைமுறைகள் தொடங்கிவிட்டால் நீதிமன்றங்கள் அதில் தலையிட முடியாது. எனவே, வேட்புமனு நிராகரிக்கப்பட்டால் உடனடியாக உயர்நீதிமன்றத்தையோ அல்லது உச்சநீதிமன்றத்தையோ அணுகி தேர்தலை தடுத்து நிறுத்த முடியாது. தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு, சம்பந்தப்பட்ட நபர் உயர்நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் வழக்கு தொடர்ந்து, தனது வேட்புமனு சட்டவிரோதமாக நிராகரிக்கப்பட்டது என நிரூபித்தால், அந்த தேர்தல் முடிவுகள் செல்லாது என நீதிமன்றம் அறிவிக்க வாய்ப்புள்ளது.
டெபாசிட் தொகை என்ன ஆகும்?
வேட்புமனு பரிசீலனையின் போது ஒரு வேட்பாளரின் மனு நிராகரிக்கப்பட்டாலோ அல்லது வேட்புமனுவை வாபஸ் பெற்றுக்கொண்டாலோ, அவர் செலுத்திய பாதுகாப்பு வைப்புத் தொகை எந்தவித பிடித்தமுமின்றி அவரிடமே முழுமையாக திருப்பி அளிக்கப்படும். ஒரு வேட்பாளரின் பல வருட உழைப்பும், அரசியல் கனவும் ஒரு சிறு காகித பிழையால் தவிடுபொடியாகிவிடும் என்பதால், அரசியல் கட்சிகள் தங்களது சட்ட வல்லுநர்களின் ஆலோசனையோடு மிகவும் கவனமாகவே வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்கின்றன. தேர்தல் ஆணையமும் தற்போதுள்ள டிஜிட்டல் யுகத்தில் வேட்புமனு பரிசீலனையை மிகவும் கடுமையாகவும் வெளிப்படைத்தன்மையோடும் நடத்தி வருகிறது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
1. ஒருவரின் வேட்புமனு நிராகரிக்கப்பட்டால், அவர் கட்டிய டெபாசிட் தொகை திரும்பக் கிடைக்குமா?
ஆம், உறுதியாகக் கிடைக்கும். வேட்புமனு பரிசீலனையின் போது ஒரு வேட்பாளரின் மனு நிராகரிக்கப்பட்டாலோ அல்லது அவர் தாமாக முன்வந்து வேட்புமனுவை வாபஸ் பெற்றுக்கொண்டாலோ, அவர் செலுத்திய பாதுகாப்பு வைப்புத் தொகை எந்தவிதப் பிடித்தமுமின்றி அவரிடமே முழுமையாகத் திருப்பி அளிக்கப்படும்.
2. அரசியல் கட்சிகள் எதற்காக 'மாற்று வேட்பாளரை' நிறுத்துகின்றன?
பிரதான வேட்பாளரின் மனுவில் ஏதேனும் சிறிய தொழில்நுட்பக் கோளாறு இருந்து அது நிராகரிக்கப்பட்டுவிட்டால், அந்தத் தொகுதியில் கட்சி போட்டியிட முடியாத நிலை வந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காகவே முன்னெச்சரிக்கையாக மாற்று வேட்பாளரையும் மனு தாக்கல் செய்ய வைப்பார்கள். பிரதான வேட்பாளரின் மனு ஏற்கப்பட்டால், மாற்று வேட்பாளர் தனது மனுவை வாபஸ் பெற்றுக்கொள்வார்.
3. வேட்புமனு நிராகரிக்கப்பட்டால், உடனடியாக நீதிமன்றத்தை அணுகித் தேர்தலைத் தடுத்து நிறுத்த முடியுமா?
முடியாது. இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் பிரிவு 329(b)-ன் படி, தேர்தல் நடைமுறைகள் தொடங்கிவிட்டால் அதில் நீதிமன்றங்கள் தலையிட முடியாது. தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு மட்டுமே, சம்பந்தப்பட்ட நபர் நீதிமன்றத்தில் 'தேர்தல் வழக்கு' தொடர்ந்து, தனது வேட்புமனு சட்டவிரோதமாக நிராகரிக்கப்பட்டதை நிரூபித்து நிவாரணம் தேட முடியும்.
மேலும் படிக்க | குழப்பத்தில் திருமா.. ஆதவ் அர்ஜுனாவுடன் மறைமுக டீலிங்? பரபர தகவல்
மேலும் படிக்க | கன்னியாகுமரி யாரின் கோட்டை? 6 தொகுதிகளில் வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு? - விரிவான அலசல்
