நள்ளிரவில் கட்டு கட்டாக சிக்கிய கேஷ்! பெரம்பலூரில் ரூ.2.5 கோடி பறிமுதல்

TN Assembly Election: தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் இன்னும் இரண்டு நாட்களில், அதாவது ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. தமிழகத்தில் உள்ள 234 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான பிரச்சாரம் இன்று மாலை 6 மணியுடன் நிறைவடைகிறது. அதன் பிறகு, எந்த வித பிரச்சாரமும் நடத்தப்படக்கூடாது என்றும், தொகுதிக்கு சம்பந்தம் இல்லாதவர்கள் அங்கிருந்து வெளியேற வேண்டும் என்றும் தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
ரூ.2.5 கோடி ரொக்கப் பணம் பரிமுதல்
இந்த நிலையில், தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான இறுதி கட்ட பிரச்சாரம் தமிழகம் முழுவதும் முழு முனைப்புடன் நடைபெற்று வருகின்றது. வாக்காளர்களை கவர்ந்திழுக்கும் கடைசி கட்ட முயற்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த நிலையில், பெரம்பலூர் மாவட்டம், செங்குணம் அருகே திங்கள்கிழமை நள்ளிரவில் நடைபெற்ற வாகனச் சோதனையின்போது, கணக்கில் வராத சுமார் ரூ.2.5 கோடி ரொக்கப் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாகத் தேர்தல் அதிகாரிகள் செவ்வாய்க்கிழமை காலை தெரிவித்தனர். இது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திங்கள்கிழமை இரவு பிடிபட்ட பணம்
திங்கள்கிழமை இரவு சுமார் 11.30 மணியளவில், வட்டாட்சியர் பழனிசெல்வம் தலைமையிலான பறக்கும் படை அதிகாரிகள், ஜெயராமன் என்பவர் ஓட்டி வந்த 'ஸ்விஃப்ட் டிசையர்' காரை வழிமறித்துச் சோதனை செய்தபோது இந்தப் பறிமுதல் நடைபெற்றது. வாகனத்திற்குள் ரூ.2,49,95,000 ரொக்கப் பணம் இருந்ததை அதிகாரிகள் கண்டறிந்தனர் என்றும் அதற்கான முறையான ஆவணங்கள் எதுவும் சம்பவ இடத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை என்றும் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. பறிமுதல் செய்யப்பட்ட அனைத்து ரூபாய் நோட்டுகளும் ரூ.500 முகமதிப்பு கொண்டவையாக இருந்ததாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதிகாரியிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட தொகை
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ரூ.2,49,95,000 ரொக்கப் பணம், பெரம்பலூர் (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதியின் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரும், வருவாய் கோட்டாட்சியருமான திருமதி எம்.அனிதாவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. பின்னர், மேல்விசாரணைக்காக அப்பணம் வருமான வரித் துறையினரிடம் மாற்றப்பட்டது.
முறையான ஆவணங்கள் இல்லை
பணத்தின் ஆதாரம் மற்றும் அதன் பயன்பாட்டிற்கான நோக்கத்தை நிரூபிக்கும் முறையான ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்கவில்லை என்றும், உரிமையாளர் இவற்றை சமர்ப்பிக்கும் பட்சத்தில், அப்பணத்தைத் திரும்பப் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். ஜெயராமன் என்பவர் கீழப்புலியூரைச் சேர்ந்த திமுக விவசாய அணி நிர்வாகி என்று வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதுதொடர்பாக மேல்விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் 2 நாட்களே உள்ள நிலையில், கட்டு கட்டாக இவ்வளவு பெரிய தொகை பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது பெரம்பலூரில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதன் காரணமாக பெரம்பலூர் மாவட்டம் மட்டுமல்லாமல் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் கண்காணிப்புப் பணிகள் மேலும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெற உள்ளது. மார்ச் 15 ஆம் தேதி இதற்கான அறிவிப்பை தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டது. இந்த அறிவிப்பு வந்தது முதல் தமிழ்நாட்டில் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்தன. தமிழ்நாடு முழுவதும் பறக்கும் படையினர், கண்காணிப்புக் குழுவினர் என பல பிரிவினர் தீவிர சோதனைகளை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த சோதனைகளில் பல இடங்களில் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாமல் ரொக்கமாக பணம் கைப்பற்றப்பட்டது.
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் பற்றி அதிகமாக கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் எத்தனை கட்டங்களாக நடைபெறவுள்ளது?
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் ஒரே கட்டமாக ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெறும்.
2. தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் என்றால் என்ன?
தேர்தல்களின்போது அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் வேட்பாளர்களின் செயல்பாடுகளை நெறிப்படுத்தும் வகையில் இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தால் வெளியிடப்படும் வழிகாட்டுதல்களின் தொகுப்பு தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் எனப்படும். கூட்டங்கள், ஊர்வலங்கள், தேர்தல் அறிக்கைகள், வாக்குப்பதிவு மற்றும் பொதுவான நடத்தை உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்களைக் கையாளும் விதிமுறைகளின் தொகுப்பாக இது விளங்குகிறது.
3. வாக்காளர் அடையாள அட்டை இல்லாத நபர்கள் எப்படி வாக்களிப்பட்து?
இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் விதிமுறைப்படி, வாக்காளர் அடையாள அட்டைக்கு மாற்றாகப் 12 அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆவணங்களில் ஏதேனும் ஒன்றைக் காட்டி மக்கள் வாக்களிக்கலாம். அவற்றின் பட்டியல் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
