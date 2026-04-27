மே 4ம் தேதி வாக்குப்பதிவு! கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு விஜய் சொன்ன முக்கிய உத்தரவு!

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு கடந்த ஏப்ரல் 23ம் தேதி வெற்றிகரமாக நடந்து முடிந்துள்ளது. இந்த முறை நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 233 தொகுதிகளிலும் தனித்து களமிறங்கியுள்ளது. சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடியில் மட்டும் சுயேச்சை வேட்பாளரை ஆதரித்து உள்ளனர். இவர்கள் திமுக மற்றும் அதிமுக வாக்குகளை பிரிப்பார்கள் என்று அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் தேர்தல் முடிவுகளில் பல்வேறு மாற்றங்கள் இருக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது. திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வருமா அல்லது அதிமுக ஆட்சியை பிடிக்குமா அல்லது தொங்கு சட்டமன்றம் வருமா என்ற கேள்விகளும் இருந்து வருகிறது. வாக்குப்பதிவு முடிந்துள்ள நிலையில், மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மற்றும் ஒப்புகை சீட்டு இயந்திரங்கள் அனைத்தும், தமிழகம் முழுவதும் உள்ள 30க்கும் மேற்பட்ட வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் பலத்த பாதுகாப்புடன் வைக்கப்பட்டுள்ளன. வரும் மே 4ம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற உள்ள நிலையில், வாக்கு இயந்திரங்களை பாதுகாக்கும் விதம் குறித்து தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகிகளுக்கு விஜய் சில முக்கியமான உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளார் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் அனைவருக்கும், வணக்கம்.
அரசியல் என்பது ஏதோ அசகாய சூரர்களுக்கானது மட்டுமே. அதீத அனுபவசாலிகளுக்கானது மட்டுமே. பதவிகளை அனுபவிப்பவர்களுக்கானது மட்டுமே. இப்படி அரசியலை ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள் மட்டுப்படுத்தியும் கட்டுப்படுத்தியும் வைத்தவர்களின் மாயாஜாலக்…
— TVK Vijay (@TVKVijayHQ) April 24, 2026
வீடியோ கான்பரன்ஸ் மூலம் ஆலோசனை
வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களின் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து விவாதிப்பதற்காக, தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகிகள் மற்றும் வேட்பாளர்களுடன் விஜய் வீடியோ கான்பரன்ஸ் மூலம் முக்கியமான ஆலோசனை கூட்டத்தை நடத்தியுள்ளார் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில், வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் செய்ய வேண்டிய பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் குறித்து விஜய் பல முக்கிய தகவல்களை பகிர்ந்துள்ளார் என்றும் கூறப்படுகிறது. சுழற்சி முறையில் 24 மணி நேரமும் நமது ஆட்கள் அங்கு இருக்க வேண்டும் என்றும் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.
சுழற்சி முறையில் பாதுகாப்பு
ஆலோசனை கூட்டத்தில் விஜய் பல்வேறு முக்கிய அறிவுறுத்தல்களையும் வழங்கியுள்ளார். அதன்படி, வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள வாக்கு எண்ணும் மையங்களில், தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர்கள் மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகள் சுழற்சி முறையில் 24 மணி நேரமும் இருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு மையத்திலும் மாவட்ட செயலாளர்கள் தலைமையில் 14 கட்சி நிர்வாகிகளை கொண்ட ஒரு பாதுகாப்பு குழு அமைக்கப்பட வேண்டும். இந்த குழுவினர் 8 மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை தங்களை மாற்றிக்கொண்டு கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட வேண்டும். அந்தந்த தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர்கள், வாக்கு எண்ணும் மையங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது மூன்று முறையாவது நேரில் சென்று கண்காணிப்பு மற்றும் ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் விஜய் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
வாக்கு எண்ணிக்கையின் போது உஷார் நிலையில் இருக்க வேண்டும்
பாதுகாப்பு பணிகளை தாண்டி, மே 4ம் தேதி நடைபெற உள்ள வாக்கு எண்ணிக்கையின் போது, தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகிகள் எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்றும் விஜய் அறிவுறுத்தியுள்ளார். வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் போது அனைத்து தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகிகளும், வாக்கு எண்ணும் முகவர்களும் தயார் நிலையிலும், மிகுந்த விழிப்புணர்வுடனும் இருக்க வேண்டும். வாக்கு எண்ணிக்கையின் ஒவ்வொரு சுற்றின் முடிவிலும், தேர்தல் ஆணையம் அறிவிக்கும் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவுகள் சரியாக இருக்கிறதா என்பதை முகவர்கள் உறுதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். இதில் எந்த ஒரு குளறுபடிகளுக்கும் இடம் கொடுக்க கூடாது. வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் உள்ள கவுன்டர்களுக்குள், கட்சி சார்பில் எத்தனை முகவர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் இருப்பார்கள் என்ற இறுதி பட்டியலை வேட்பாளர்கள் தயார் செய்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்றும் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
மூன்றடுக்கு பாதுகாப்பு
பொதுவாகவே வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள அறைகளுக்கு இந்திய தேர்தல் ஆணையம் சார்பில் மூன்றடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்படும். உள்புறத்தில் மத்திய பாதுகாப்பு படையும், வெளிப்புறத்தில் மாநில ஆயுத படையும், மேலும் 24 மணி நேர சிசிடிவி கண்காணிப்பும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. வேட்பாளர்கள் நியமிக்கும் முகவர்கள் மட்டுமே அடையாள அட்டையுடன் இந்த பகுதிகளில் அனுமதிக்கப்படுவார்கள். இவ்வளவு தீவிர பாதுகாப்பு இருந்தாலும், ஒரு புதிய கட்சியாக களமிறங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம், தங்களின் வாக்குகள் எந்தவிதத்திலும் சிதறிவிட கூடாது என்பதற்காகவே இது போன்ற முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. தமிழக அரசியலில் இதுவரை இல்லாத மாற்றங்கள் இந்த தேர்தலில் ஏற்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது!
