தமிழகத்தில் தொங்கு சட்டமன்றம் ஏற்பட்டால் என்ன நடக்கும்? மீண்டும் தேர்தல் நடக்குமா?

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான முடிவுகள் நாளை மே 4 வெளியாக உள்ளன. கடந்த ஏப்ரல் 23ம் தேதி நடைபெற்ற வாக்குப்பதிவுக்கு பின்பு, தமிழகத்தில் யார் ஆட்சி அமைப்பார்கள் என்ற குழப்பமே தொடர்ந்து நீடித்து வருகிறது. இதற்கு முக்கிய காரணம் நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம். தமிழகத்தில் அடுத்த ஐந்தாண்டுகளுக்கு யார் ஆட்சியில் இருக்க போகிறார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு உச்சத்தில் இருந்து வருகிறது. மீண்டும் திமுக ஆட்சிக்கு வருமா? அல்லது அதிமுக ஆட்சியை பிடிக்குமா? அல்லது தனது முதல் தேர்தலிலேயே விஜய் வெற்றி பெறுவாரா? என்று சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் காத்துக் கொண்டுள்ளனர்.
இதற்கிடையில், தேர்தல் முடிவுகளில் தொங்கு சட்டமன்றம் ஏற்படலாம் என்ற விவாதங்கள் அரசியல் வட்டாரங்களில் சூடுபிடித்து வருகின்றன. எந்தவொரு கட்சிக்கும் அறுதி பெரும்பான்மை கிடைக்காத சூழல் ஏற்பட்டால், மாநில ஆளுநரின் பங்கு மிக முக்கியமாக மாறும். இந்த சூழ்நிலையில், தமிழகத்தில் தொங்கு சட்டமன்றம் ஏற்பட்டால் என்ன நடக்கும்? ஆளுநர் என்ன மாதிரியான முடிவுகளை எடுப்பார்? என்பதை தெரிந்துகொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
தொங்கு சட்டமன்றம் என்றால் என்ன?
தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 234 சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ளன. இதில் ஆட்சி அமைக்க ஒரு கட்சிக்கு அல்லது கூட்டணிக்குக் குறைந்தது 118 இடங்கள் தேவை. இந்த 118 இடங்கள் யாருக்கும் கிடைக்காத பட்சத்தில், அதுவே தொங்கு சட்டமன்றம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. பொதுவாக ஒரு தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு, ஆளுந ர்தான் அதிக இடங்களை பெற்ற கட்சியை ஆட்சி அமைக்க அழைப்பார். இதில் அதிக இடங்களை பெற்ற தனிக்கட்சியையோ அல்லது ஒரு கூட்டணியையோ அவர் அழைக்கலாம். அந்த கட்சியால் அல்லது கூட்டணியால் சட்டமன்றத்தில் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க முடியும் என்று ஆளுநர் நம்பினால், அவர்களுக்கு ஆட்சி அமைக்க வாய்ப்பு அளிப்பார்.
|எந்தவொரு கட்சிக்கும் அறுதி பெரும்பான்மை கிடைக்காத சூழல் ஏற்பட்டால், மாநில ஆளுநரின் பங்கு மிக முக்கியமாக மாறும்.
பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க அவர்களுக்கு 15 முதல் 30 நாட்கள் வரை கால அவகாசம் வழங்கப்படும். அந்த காலகட்டத்திற்குள் சட்டமன்றத்தில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடத்தப்படும். எந்தவொரு கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை இல்லை என்றால், ஆளுநர் அனைத்து கட்சிகளுடனும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, யார் ஆட்சி அமைக்க முடியும் என முடிவு செய்வார். இந்த கட்டத்தில்தான் ஆளுநரின் பங்கு மிக முக்கியமானதாக மாறும்.
தமிழகத்தில் என்ன நடக்கலாம்?
இந்த 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில், திராவிட முன்னேற்றக் கழகம், அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் மற்றும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் இடையே கடுமையான பலமுனை போட்டி நிலவுகிறது. சில கருத்துக்கணிப்புகள் த.வெ.க கணிசமான இடங்களை பிடிக்கும் என்று தெரிவிக்கின்றன. மேலும் ஒரு சில கருத்துக்கணிப்புகள் தொங்கு சட்டசபை அமைய வாய்ப்புள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளன. இதனால் யாரிடம் ஆட்சி போக போகிறது என்பதில் இதுவரை தெளிவான முடிவு இல்லை. ஒருவேளை எந்த கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காத சூழல் உருவானால், சிறிய கட்சிகளின் ஆதரவும், குதிரை பேரமும் அரங்கேற வாய்ப்புள்ளது.
ஆளுநரின் அதிகார வரம்புகள் என்ன?
ஒரு மாநிலத்தின் ஆளுநர் அரசியல் சட்டத்திற்கு உட்பட்டே செயல்பட முடியும். எந்தவொரு கட்சியாலும் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க முடியவில்லை என்றால், ஆட்சி அமைப்பதற்கான அவர்களது கோரிக்கையை நிராகரிக்க ஆளுநருக்கு உரிமை உள்ளது. தேவைப்பட்டால், தற்போதைய சட்டமன்றத்தை கலைத்துவிட்டு மீண்டும் தேர்தல் நடத்தும்படி குடியரசு தலைவருக்கு பரிந்துரை செய்யவும் அவருக்கு அதிகாரம் உள்ளது. தமிழகத்தில் ஒருவேளை தொங்கு சட்டமன்றம் ஏற்பட்டு, யாரும் ஆட்சி அமைக்க முடியாத சூழல் உருவானால், அது மீண்டும் ஆளுநர் ஆட்சிக்கும், புதிய தேர்தலுக்கும் வழிவகுக்கலாம்.
