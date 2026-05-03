2 வேட்பாளர்கள் சமமான வாக்குகளை பெற்றால் என்னாகும்? வெற்றி யாருக்கு? சுவாரஸ்ய தகவல்

TN Assembly Election Results: தமிழகத்தில் 234 தொகுதிகளுக்கு ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடந்தது. இதில் பதிவாகன வாக்குகள் மே 4ஆம் தேதி (நாளை) எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளது. இந்த தேர்தலில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்பது கணிக்கவே முடியவில்லை. இந்த தேர்தலில் நான்கு முனைப்போட்டி நிலவுவதால் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்பது கணிக்க முடியவில்லை.
மே 4 வாக்கு எண்ணிக்கை
இந்த தேர்தலில் நான்கு முனைப்போட்டி நிலவுவதால், பல்வேறு தொகுதிகளில் இழுபறியும் நீடிக்கலாம். கருத்துக்கணிப்புகள் வெளியான பிறகும் கூட, யார் ஆட்சியை அமைப்பார் என்பது கணிக்கவில்லை. இதனால், தேர்தல் முடிவுக்காக மக்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர். நாளை காலை 8 மணிக்கு வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கப்படும் நிலையில், காலை 11 மணிக்கு முன்னிலை நிலவரம் தெரிந்து விடும். இதன்பிறகு ஓரளவுக்கு யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்பதை கணிக்க முடியும்.
இதற்கிடையில், நாளை வாக்கு எண்ணிக்கையின்போது ஒரே எண்ணிக்கையில் வேட்பாளர்கள் வாக்குகளை பெற்றார் என்னாகும் தெரியுமா? இப்படி இருந்தால் யார் எம்எல்ஏவாக பதவியேற்பார்கள் என்பது குறித்து பலருக்கும் சந்தேகம் இருக்கும். ஆனால், இதுபோன்ற நிகழ்வுகள் மிகவும் அரிதாகவே நடக்கும். அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் தொகுதியின் வேட்பாளரை எப்படி தீர்மானிப்பார்கள் என்பது குறித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள்.
2 வேட்பாளர்கள் சமமான வாக்குகளை பெற்றால் என்னாகும்?
ஒரே தொகுதியில் இரண்டு வேட்பாளர்கள் சமமான வாக்குகள் பெற்றால், மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம் 102-ன் கீழ் வெற்றியாளரை தேர்வு செய்ய குலுக்கல் நடைபெறும். வாக்கு எண்ணிக்கையின்போது ஒரே தொகுதியில் இரண்டு வேட்பாளர் சம வாக்குகளை பெற்றார் தேர்தல் ஆணையம் குலுக்கல் முறையில் தான் வெற்றியாளரை அறிக்கும். இந்த குலுக்கல் தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரி முன்பு நடைபெறும். தேர்தல் அதிகாரி முன்பும் மீண்டும் வாக்குப்பதிவு நடைபெறும்.
இதிலும் வாக்குகள் சமமாக இருந்தால், அவர் முன்பே குலுக்கல் நடக்கும. குலுக்கலின்போது, யாருக்கு சாதகமாக முடிவு வருகிறதோ, அவர் ஒரு கூடுதல் வாக்கை பெற்றவராக கருதப்பட்டு, வெற்றியாளராக அறிவிக்கப்படுவார். தேர்தல் ஆணைய விதிகளின்படி, இதுபோன்று குலுக்கல் செய்வது தவறானது கிடையாது. விதிகளின்படி, குலுக்கல் முறையில் யாருக்கு சாதமாக வாக்கு விழுகிறதோ, அவரே வெற்றியாளர்.
இது போன்ற நிகழ்வுகள் நம் தமிழகத்தில் நடந்தது கிடையாது. ஆனால், மும்பை, அசாமில் சக வாக்குகளை பெற்ற வேட்பாளர்களுக்கு குலுக்கல் முறையில் வெற்றியாளர்கள் யார் என்பது அறிவிக்கப்பட்டது. 2017ஆம் ஆண்டு மும்பை மாநகராட்சி தேர்தலிலும், 2018ஆம் ஆண்டு அசாம் உள்ளாட்சி தேர்தலிலும் குலுக்கல் முறையில் வெற்றியாளர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.
அதே நேரத்தில் 3 வேட்பாளர்கள் சம அளவிலான வாக்குகள் பெற்றால் என்னாகும் என்று நீங்கள் நினைக்கலாம். ஆனால், இதுபபோன்ற நடப்பது மிகவும் குறைவு தான. ஒருவேளை நடந்தால், அப்போது குலுக்கல் முறையில் தான் வெற்றியாளர்கள் தான் முடிவு செய்யப்படுவார்கள். இதுபோன்ற நிகழ்வுகள் சட்டமன்ற தேர்தல்களில் நடப்பது குறைவு. ஆனால், உள்ளாட்சி தேர்தலில் நடக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்ககது.
