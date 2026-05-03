English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • 2 வேட்பாளர்கள் சமமான வாக்குகளை பெற்றால் என்னாகும்? வெற்றி யாருக்கு? சுவாரஸ்ய தகவல்

2 வேட்பாளர்கள் சமமான வாக்குகளை பெற்றால் என்னாகும்? வெற்றி யாருக்கு? சுவாரஸ்ய தகவல்

TN Assembly Election Results Latest: தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்க நாளை (மே 4)  நடைபெறுகிறது. நாளை வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு, முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளது. இந்த நிலையில், நாளைய தினம் வாக்கு எண்ணிக்கையின்போது இரண்டு வேட்பாளர்கள் ஒரே எண்ணிக்கையில் வாக்குகளை பெற்றால் யார் எம்எல்ஏவாக பதவியேற்பார் என்பது தெரியுமா? இதுகுறித்து விரிவாக இந்த  தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 3, 2026, 03:21 PM IST
  • மே 4 வாக்கு எண்ணிக்கை
  • வாக்குப்பதிவின்போது இரண்டு வேட்பாளர்கள் ஒரே வாக்குகளை பெற்றால் என்னவாகும்?
  • தேர்தல் ஆணையத்தின் விதிமுறைகள் இதோ

Trending Photos

கேது பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. தொட்டதெல்லாம் செல்வம், அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்
camera icon7
Ketu Peyarchi
கேது பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. தொட்டதெல்லாம் செல்வம், அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்
விவாகரத்துக்கு பிறகு வைப் செய்யும் ஹன்சிகா.. என்னன்னு பாருங்க! ஆஹா போட்டோஸ்
camera icon7
hansika motwani
விவாகரத்துக்கு பிறகு வைப் செய்யும் ஹன்சிகா.. என்னன்னு பாருங்க! ஆஹா போட்டோஸ்
‘கர’ திரைப்படம் ஹிட்டா? இல்லையா? இதுவரை வந்த வசூல் இதுதான்..
camera icon7
kara
‘கர’ திரைப்படம் ஹிட்டா? இல்லையா? இதுவரை வந்த வசூல் இதுதான்..
கொடைக்கானல் டூர்.. 2 நாட்கள் கட்டணம் கிடையாது.. சுற்றுலா பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்
camera icon7
Kodaikanal
கொடைக்கானல் டூர்.. 2 நாட்கள் கட்டணம் கிடையாது.. சுற்றுலா பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்
2 வேட்பாளர்கள் சமமான வாக்குகளை பெற்றால் என்னாகும்? வெற்றி யாருக்கு? சுவாரஸ்ய தகவல்

TN Assembly Election Results: தமிழகத்தில் 234 தொகுதிகளுக்கு ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடந்தது.  இதில் பதிவாகன வாக்குகள் மே 4ஆம் தேதி  (நாளை) எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளது. இந்த தேர்தலில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்பது கணிக்கவே முடியவில்லை. இந்த தேர்தலில் நான்கு முனைப்போட்டி நிலவுவதால் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்பது கணிக்க முடியவில்லை.

Add Zee News as a Preferred Source

மே  4 வாக்கு எண்ணிக்கை

இந்த தேர்தலில் நான்கு முனைப்போட்டி நிலவுவதால், பல்வேறு தொகுதிகளில் இழுபறியும் நீடிக்கலாம். கருத்துக்கணிப்புகள் வெளியான பிறகும் கூட, யார் ஆட்சியை அமைப்பார் என்பது கணிக்கவில்லை. இதனால்,  தேர்தல் முடிவுக்காக மக்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர். நாளை காலை 8 மணிக்கு வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கப்படும் நிலையில், காலை 11  மணிக்கு முன்னிலை நிலவரம் தெரிந்து விடும். இதன்பிறகு ஓரளவுக்கு யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்பதை கணிக்க முடியும்.

இதற்கிடையில், நாளை வாக்கு எண்ணிக்கையின்போது ஒரே எண்ணிக்கையில் வேட்பாளர்கள் வாக்குகளை பெற்றார் என்னாகும் தெரியுமா? இப்படி இருந்தால் யார் எம்எல்ஏவாக பதவியேற்பார்கள் என்பது குறித்து பலருக்கும் சந்தேகம் இருக்கும். ஆனால், இதுபோன்ற நிகழ்வுகள் மிகவும் அரிதாகவே நடக்கும்.  அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் தொகுதியின் வேட்பாளரை எப்படி   தீர்மானிப்பார்கள் என்பது குறித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள். 

2 வேட்பாளர்கள் சமமான வாக்குகளை பெற்றால் என்னாகும்?

ஒரே தொகுதியில் இரண்டு வேட்பாளர்கள் சமமான வாக்குகள் பெற்றால், மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம் 102-ன் கீழ்  வெற்றியாளரை தேர்வு செய்ய குலுக்கல் நடைபெறும்.  வாக்கு எண்ணிக்கையின்போது ஒரே தொகுதியில் இரண்டு வேட்பாளர் சம வாக்குகளை பெற்றார் தேர்தல் ஆணையம் குலுக்கல் முறையில் தான் வெற்றியாளரை அறிக்கும்.  இந்த குலுக்கல்  தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரி முன்பு நடைபெறும். தேர்தல் அதிகாரி முன்பும் மீண்டும் வாக்குப்பதிவு நடைபெறும்.

இதிலும் வாக்குகள் சமமாக இருந்தால், அவர் முன்பே குலுக்கல் நடக்கும. குலுக்கலின்போது, யாருக்கு சாதகமாக முடிவு வருகிறதோ, அவர் ஒரு கூடுதல் வாக்கை பெற்றவராக கருதப்பட்டு, வெற்றியாளராக அறிவிக்கப்படுவார். தேர்தல் ஆணைய விதிகளின்படி, இதுபோன்று குலுக்கல் செய்வது தவறானது கிடையாது. விதிகளின்படி, குலுக்கல் முறையில் யாருக்கு சாதமாக வாக்கு விழுகிறதோ, அவரே வெற்றியாளர். 

இது போன்ற நிகழ்வுகள் நம் தமிழகத்தில் நடந்தது கிடையாது. ஆனால், மும்பை, அசாமில் சக வாக்குகளை பெற்ற வேட்பாளர்களுக்கு குலுக்கல் முறையில் வெற்றியாளர்கள் யார் என்பது அறிவிக்கப்பட்டது. 2017ஆம் ஆண்டு மும்பை மாநகராட்சி தேர்தலிலும், 2018ஆம் ஆண்டு அசாம் உள்ளாட்சி தேர்தலிலும் குலுக்கல் முறையில் வெற்றியாளர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.

அதே நேரத்தில் 3 வேட்பாளர்கள்  சம அளவிலான வாக்குகள் பெற்றால் என்னாகும் என்று நீங்கள் நினைக்கலாம். ஆனால், இதுபபோன்ற  நடப்பது மிகவும் குறைவு தான. ஒருவேளை நடந்தால், அப்போது குலுக்கல் முறையில் தான் வெற்றியாளர்கள் தான் முடிவு செய்யப்படுவார்கள். இதுபோன்ற நிகழ்வுகள் சட்டமன்ற தேர்தல்களில் நடப்பது குறைவு. ஆனால், உள்ளாட்சி தேர்தலில் நடக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்ககது. 

மேலும் படிக்க: திமுகவின் பகல்கனவு.. நாளை நல்ல தீர்ப்பு வரும்.. அதிமுக மாஜி அமைச்சர் நம்பிக்கை!

மேலும் படிக்க: தமிழகத்தில் தொங்கு சட்டமன்றம் ஏற்பட்டால் என்ன நடக்கும்? மீண்டும் தேர்தல் நடக்குமா?

மேலும் படிக்க: தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல்: வாக்கு எண்ணிக்கை எப்படி நடைபெறும்? முழு விவரம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

 

About the Author
TN Assembly ElectionTN Election ResultsTN Election Vote CountingTN Election Latest News

Trending News