சாத்தூரில் நயினார் நாகேந்திரன்... திமுக கோட்டையை உடைக்குமா பாஜக? கள நிலவரம் என்ன?

TN Assembly Election Sattur Constituency: தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இதனால், தமிழகத்தல் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. தமிழகத்தில் திமுக அணி, அதிமுக பாஜக அணி, நாதக, தவெக என நான்கு முனைப்போட்டி நிலவுகிறது. தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தையும், வேட்பாளர்கள் தேர்வு செய்யும் பணிகளும் முடிவடைந்துள்ளது.
பாஜக போட்டியிடும் 27 தொகுதிகள்
ஏற்கனவே, நாதக வேட்பாளர்கள் பட்டியலை அறிவித்த நிலையில், தவெக, திமுக, அதிமுக இன்று வேட்பாளர்கள் பட்டியலை வெளியடுகிறது. இதற்கிடையில், பாஜகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தொகுதிகள் விவரத்தையும் அதிமுக ஏற்கனவே வெளியிட்டது. தமிழகத்தில் பாஜக 27 தொகுதகிளில் போட்டியிடுகிறது.
அதன்படி, மைலாபூர், தளி, மொடக்குறிச்சி, உதகமண்டலம், அவினாசி (தனி), திருப்பூர் (தெற்கு), கோவை வடக்கு, கந்தர்வகோட்டை, புதுக்கோட்டை, திருப்பத்தூர், மதுரை தெற்கு, சாத்தூர், திருச்செந்தூர், வாசுதேவநல்லூர், ராதாபுரம், நாகர்கோவில், விளவங்கோடு, ஆவடி, திருவண்ணாமலை, தஞ்சாவூர், அறந்தாங்கி, மானாமதுரை, ராமநாதபுரம், குளச்சல், பத்மநாதபுரம், ராசிபுரன் ஆகிய தொகுதிகளில் பாஜக போட்டியிடுகிறது. தொகுதிகள் அறிவிக்கப்பட்டதில் இருந்து, வேட்பாளர்கள் யாரெல்லம் என்பது பெரும் எதிர்பார்ப்பை கிளப்பியுள்ளது.
நயினார் சாத்தூரில் போட்டியிடுவது உறுதி
குறிப்பாக, பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கடந்த முறை போட்டியிட்ட நெல்லை தொகுதி, இந்த முறை பாஜகவுக்கு கொடுக்கப்படவில்லை. இதனால், நயினார் நாகேந்திரன் எங்கு போட்டியிடுவார் என்ற கேள்வி எழுந்தது. ஆனால், ஆரம்ப முதலே நயினார் நாகேந்திரன் நெல்லைக்கு பாய் சொல்லிவிட்டு, சாத்தூருக்கு செல்ல இருப்பதாக செய்திகள் அடிபட்டு வந்த நிலையில், தற்போது அது உறுதியாகி உள்ளது. செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த நயினார் நாகேந்திரன், தான் சாத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிடுவதாக அறிவித்துள்ளார். வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியாகாத நிலையில், அதற்கு முன்பாகவே தான் போட்டியிடும் தொகுதியை அறிவித்துள்ளார்.
நயினார் நாகேந்திரன் தொகுதி மாறிய காரணம்
2001ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தல் முதல் தொடர்ச்சியாக நயினார் நாகேந்திரன் நெல்லையில் போட்டியிட்டு வருகிறார். திருநெல்வேலி தொகுதியை பொறுத்தவரை, ஒருமுறை வெற்றி பெற்றால், அடுத்த தேர்தலில் தோல்வி என்பது தான் வரலாற்றாவே உள்ளது. 1962ஆம் ஆண்டு பிறகு, ஒருமுறை வெற்றி பெற்ற யாரும், அடுத்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்றததாக சரித்திரத்தில் இல்லை. அதனால் தான், நெல்லை ஒரு தொல்லை என கருணாநிதி கூறுவார்.
அந்த அளவுக்கு நெல்லை தொகுதியில் வித்தியாசமாகவே இருக்கும். இப்படியாக இருந்ததாலே நயினார் நாகேந்திரன் இந்தமுறை சாத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார். 2001ஆம் ஆண்டு நெல்லை தொகுதியில் போட்டியிட்ட நயினார் நாகேந்திரன், 42,765 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா தான் நயினார் நாகேந்திரனுக்கு முதல்முறையக நெல்லை தொகுதியில் சீட் வழங்கினார். அங்கு கிட்டதட்ட 1.04 லட்சம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் மகத்தான வெற்றியை பெற்றார்.
அதனை தொடர்ந்து, 2006ஆம் ஆண்டு திமுகவின் மல்லை ராஜா வெற்றி பெற்ற நிலையில், 2011ஆம் ஆண்டு நயினார் நாகேந்திரன் வெற்றி பெற்றார். தொடர்ந்து, 2016ஆம் ஆண்டு திமுகவின் லக்ஷ்மணன் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகு, நயினார் நாகேந்திரன் பாஜகவில் 2017ஆம் ஆண்டு சேர்ந்தார். இதன்பிறகு, 2021ஆம் ஆண்டு பாஜக சார்பில் போட்டியிட்ட நயினார் நாகேந்திரன் 92,282 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார்.
5 சட்டப்பேரவை தேர்தல்களில் வென்ற நயினார் நாகேந்திரன் 2 முறை தோல்வி அடைந்துள்ளார். மூன்று முறை நயினார் நாகேந்திரன் வெற்றி பெற்றார். இந்தாண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் நெல்லையில் போட்டியிடுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அவர் சாத்தூருக்கு போட்டியிட உள்ளதாக அறிவித்துள்ளார். அங்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி இருக்கும் என்பதை பார்ப்போம்.
சாத்தூர் தொகுதி கள நிலவரம்
சாத்தூர் தொகுதியில் அதிமுகவின் கோட்டையாக இருக்கிறது. 2011ஆம் ஆண்டு முதல் 2016ஆம் ஆண்டு தேர்தல் வரை அதிமுக வெற்றி பெற்றது. கே.கே.எஸ்.எஸ்.ராமச்சந்திரன் சாத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட வரை தொடர்ச்சியாக அதிமுக வெற்றியை மட்டும் அங்கு பார்ப்போம். 1977, 1980, 1984, 2001 வரை அதிமுகவில் இருந்த கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர் ராமச்சந்திரன் வெற்றி பெற்றார். 2006ஆம் ஆண்டு திமுகவில் சேர்ந்த அவர், 73,918 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். 2011ஆம் ஆண்டு அதிமுகவின் உதயகுமார், 2016ஆம் ஆண்டு அதிமுகவின் சுப்பிரமணயின், 2019 இடைதேர்தலில் அதிமுகவின் ராஜ்வர்மா வெற்றி பெற்றார்.
கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட மதிமுக ராகுராமன் போட்டியிட்டு 74,174 வாக்குகள் பெற்று பெற்றார். அதிமுகவின் ரவிச்சந்திரன் 62,995 வாக்குகள் பெற்று தோல்வி அடைந்தார். அதிமுக பலமுறை இத்தொகுதியில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. 1977ஆம் ஆண்டு முதல் ஐந்து முறை மட்டுமே திமுக வெற்றி பெற்றது. இப்படியாக அதிமுகவின் கோட்டையாக இருக்கும் சாத்தூரில் நயினார் நாகேந்திரன் போட்டியிடுகிறார். இத்தொகுதியில் நயினார் நாகேந்திரன் வெற்றி வாகை சூடுவது கிட்டதட்ட நடக்கும் என அரசியல் வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர். அவருக்கென தனியாக இருக்கும் செல்வாக்கு போன்ற காரணங்களால் அவர் வெற்றி பெற அதிக வாய்ப்புள்ளது. மேலும், தற்போது திமுக பக்கம் இருக்கு சாத்தூரில் நயினார் நாகேந்திரன் களமிறங்குவது முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது. க
மேலும் படிக்க: அண்ணாமலைக்கு முடிவான தொகுதி.. ஒருவழியா கொங்குலேயே போட்டி! இம்முறை தேறுவாரா?
மேலும் படிக்க: திமுக இப்போவே 15 இடங்களில் வெற்றி...!? ஒளிந்திருக்கும் அரசியல் டீல் - பின்னணி என்ன?
மேலும் படிக்க: திருவாரூர் டூ கொளத்தூர்.. திமுகவின் பக்கா பிளான்.. களத்தில் இறங்கும் ஸ்டாலின்!
