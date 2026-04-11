தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல்: அண்ணாமலையின் ஹெலிகாப்டரை சோதனை செய்த பறக்கும் படை

Nilgiris District: தமிழ்நாடு முழுவதும் தேர்தல் பிரச்சாரம் உச்சகட்டத்தை எட்டியுள்ளது. அரசியல் தலைவர்கள் மக்களிடையே வாக்கு சேகரிக்கும் பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டிருக்கும் அதே வேளையில், தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் முறையாக அமலில் உள்ளதை கண்காணிக்கும் நடவடிக்கைகளில் தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
அண்ணாமலை வந்த ஹெலிகாப்டரில், தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் சோதனை
ஏப்ரல் 10 அன்று ஊட்டிக்கு வருகை தந்த பாஜக தலைவர் கே. அண்ணாமலையை ஏற்றி வந்த ஹெலிகாப்டரில், தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர். நீலகிரி மாவட்டத்தில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது, தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் உள்ள நிலையில் மேற்கொள்ளப்படும் வழக்கமான சோதனைகளின் ஒரு பகுதியாக இந்த ஆய்வு அமைந்தது.
#WATCH | Tamil Nadu Elections 2026 | Election flying squads searched the helicopter in which BJP leader K. Annamalai is travelling from Coimbatore to Ooty for election campaigning. pic.twitter.com/ii8g1l1tvh
— ANI (@ANI) April 10, 2026
ஊட்டியில் வாக்கு சேகரித்த அண்ணாமலை
பாஜகவின் செயற்குழு உறுப்பினரும், தமிழக பாஜகவின் முன்னாள் தலைவருமான கே. அண்ணாமலை, ஊட்டி சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிடும் பாஜக வேட்பாளர் போஜராஜனுக்கு ஆதரவளிப்பதற்காக கோவையிலிருந்து ஊட்டிக்கு ஹெலிகாப்டர் மூலம் பயணம் செய்தார். தேர்தல் விதிமுறைகள் முறையாகப் பின்பற்றப்படுவதை உறுதி செய்யவும், விதிமீறல்களைத் தடுக்கவும் தேர்தல் நடைபெறும் பகுதிகளில் அதிகாரிகள் கண்காணிப்பைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ள நிலையில், ஹெலிகாப்டர் தரையிறங்கிய சிறிது நேரத்திலேயே அதிகாரிகள் அந்த விமானத்தைச் சோதனையிட்டனர்.
கோவையில் இன்று தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் அண்ணாமலை
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வேட்பாளர்களுக்கு இன்று கோவையில் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்ட முன்னாள் பா.ஜ.க மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கோவை வடக்கு தொகுதி வேட்பாளரும், தேசிய மகளிர் அணி தலைவி வானதி சீனிவாசனை எம்.எல்.ஏ வை ஆதரித்து கவுண்டம்பாளையம் தீயணைப்பு நிலையம் அருகே தீவிர தேர்தல் பரப்பரையில் ஈடுபட்டார்.
ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெறவிருக்கும் சட்டமன்றத் தேர்தலையொட்டி, தமிழகத்தில் அரசியல் நடவடிக்கைகள் சூடுபிடித்துள்ள சூழலில் இந்த நிகழ்வு நடைபெற்றுள்ளது. இத்தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4 அன்று நடைபெறவுள்ளது.
தீவிரமடையும் வார்த்தை போர்
இதற்கிடையில், முக்கிய அரசியல் கட்சிகளுக்கு இடையிலான வார்த்தைப் போர்கள் தீவிரமடைந்துள்ளன. அதே நாளில் முன்னதாக, அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி, 2ஜி அலைக்கற்றை வழக்கு தொடர்பான கடந்தகாலக் குற்றச்சாட்டுகளைச் சுட்டிக்காட்டி, திமுக தலைவர் கனிமொழி கருணாநிதியை விமர்சித்தார். "முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் மீது அவர் தொடர்ந்து நம்பிக்கை வைத்தால், மீண்டும் சட்டச் சிக்கல்களைச் சந்திக்க நேரிடும்," என்று அவர் கூறியதுடன், திமுகவானது கருணாநிதி குடும்பத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்குவதாகவும் குற்றம் சாட்டினார்.
இதற்குப் பதிலளிக்கும் விதமாக, திமுக வேட்பாளர்களுக்காகத் தீவிரமாகப் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வரும் கனிமொழி, தங்கள் எதிரணிக் கட்சித் தலைவர்கள் பொதுமக்களிடமிருந்து விலகிச் செயல்படுவதாகக் குற்றம் சாட்டினார். தமிழகத்தின் சுயமரியாதையைப் பாதுகாப்பதற்கு இந்தத் தேர்தல் மிகவும் முக்கியமானது என்று அவர் விவரித்ததுடன், வாக்காளர்கள் திமுக வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவளிக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார்.
மேலும், இந்த வாரத்தின் தொடக்கத்தில், சர்வதேச போதைப்பொருள் கடத்தல் வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள, திமுகவின் முன்னாள் நிர்வாகியான ஜாபர் சாதிக் தொடர்புடைய பல இடங்களில் தேர்தல் பறக்கும் படைகளும், வருமான வரித்துறை அதிகாரிகளும் சோதனைகளை நடத்தினர். வாக்காளர்களுக்கு விநியோகிப்பதற்காகப் பணம் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்ற குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து அதிகாரிகள் தற்போது விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
