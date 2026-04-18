சட்டமன்ற தேர்தல்: ஓட்டு போடுபவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. கோயம்பேடு, கிளாம்பாக்கத்தில் சப்ரைஸ்!

TNSTC Special Buses For Election: தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதனையொட்டி, வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க சொந்த ஊர்களுக்கு செல்வார்கள். இதனால், பேருந்துகளில் பயணிகள் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும். இதனை கருத்தில் கொண்டு, தமிழக போக்குவரத்து கழகம் ஏப்ரல் 21ஆம் தேதி முதல் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகிறது. சென்னையில் இருந்து பிற இடங்களுக்கும், பிற இடங்களில் மற்ற மாவட்டங்களுக்கும் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகிறது.
தேர்தலுக்காக சிறப்பு பேருந்துகள்
தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்மன்ற தேர்தல் நடைபெறுவதையொட்டி, மக்கள் எளிதாக சென்று வாக்களிக்க ஏப்ரல் 21ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி வரை சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும். அதன்படி, கலைஞர் நூற்றாண்டு பேருந்து முனையம் கிளாம்பாக்கத்தில் இருந்து புதுச்சேரி, கடலூர், சிதம்பரம், திருச்சி, மதுரை, தூத்துக்குடி, செங்கோட்டை, நெல்லை, சேலம், கோவை, கும்பகோணம், தஞ்சாவூர் மார்க்கமாக செல்லும் பேருந்துகள் இயக்கப்படும்.
கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையம், கிளாம்பாக்கம் மாநகர் பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து வந்தவாசி, போளூர், திருவண்ணாமலை மார்க்கமாக செல்லும் பேருந்துகள் இயக்கப்படும். புரட்சித் தலைவர் டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர் பேருந்து நிலையம் கோயம்பேட்டில் இருந்து கிழக்கு கடற்கரை, காஞ்சிபுரம், வேலூர், பெங்களூர், திருத்தணி மார்க்கமாக செல்லும் பேருந்துகள் இயக்கப்படும். மாதவரம் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து பொன்னேரி, ஊத்துக்கோட்டை வழியாக ஆந்திரா மாநிலம் மார்க்கமாக செல்லும் பேருந்துகள், வழக்கமாக இயக்கப்படும் திருச்சி, சேலம், கும்பகோணம், திருவண்ணாமலை செல்லும் பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏப்ரல் 21ஆம் தேதி முதல் தினசரி இயக்கப்படும் 2,092 பேருந்துகளுடன் சென்னையில் இருந்து 1,404 பேருந்துகளுடன் என மொத்தம் 3,496 இயக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏப்ரல் 22ஆம் தேதி தினசரி இயக்கப்படும் 2,092 பேருந்துகளுடன் சென்னையில் இருந்து 3,570 என மொத்தம் 5,662 பேருந்துகள் இயக்கப்படும். ஏப்ரல் 23ம் தேதி தினசரி இயக்கப்படும் 905 பேருந்துகளுடன் சென்னையில் இருந்து 600 பேருந்துகளும் என மொத்தம் 1,505 பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என தமிழக போக்குவரத்து கழகம் அறிவித்துள்ளது. மொத்தமாக ஏப்ரல் 21 முதல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி வரை 10,663 பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
24 மணி நேர கட்டுப்பாட்டு அறை
தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழக பேருந்துகளின் இயக்கம் குறித்து அறிந்து கொள்வதற்கும் மற்றும் இயக்கம் குறித்து புகார் தெரிவிப்பதற்கு ஏதுவாக, 9445014436 என்ற தொலைபேசி எண்ணை (24x7) மணி நேரமும் தொடர்பு கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. இதுமட்டுமின்றி, பயணிகளின் நலன் கருதி, கோயம்பேடு மற்றும் கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தில் போதுமான அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டு பேருந்து இயக்கத்தை கண்காணிக்க கட்டுப்பாட்டு அறை (Control Room) 24 மணி நேரமும் செயல்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இணைப்பு பேருந்துகள்
பொதுமக்களின் வசதிக்காக கோயம்பேடு புரட்சித் தலைவர் டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். பேருந்து நிலையத்திலிருந்து மேற்கூறிய 3 பேருந்து நிலையங்களுக்கு செல்ல ஏதுவாக மாநகர் போக்குவரத்துக் கழகத்தின் சார்பில் இணைப்புப் பேருந்துகள் 24 மணி நேரமும் இயக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்பதிவு செய்து கொள்ள நடைமுறையில் உள்ள இணையதள வசதியான TNSTC Official App அல்லது www.tnstc.in மூலமாகவும் முன்பதிவு செய்துகொள்ள வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே, கடைசி நேர கூட்ட நெரிசலில் பயணிப்பதை தவிர்த்து பயணிகள் தங்கள் பயணத்தை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு 21/04/2026 முதல் 22/04/2026 வரை உள்ள நாட்களில் முன்பதிவு செய்யலாம் என தமிழக போக்குவரத்து கழகம் தெரிவித்துள்ளது.
சட்டமன்ற தேர்தல் ஏற்பாடுகள்
தமிழகத்தில் மொத்தம் 75,032 வாக்குச்சாவடிகள் இருந்த நிலையில், அதன் எண்ணிக்கை 75,064 உயர்ந்து உள்ளன. இதில் பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகள் 5,938 உள்ளது. 75,100 வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் அதிக அளவு கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் மற்றும் விழி பிளேடு என்ளு சொல்ல கூடிய வாக்காளர் யாருக்கு வாக்களித்தோம் என்று அறியும் கருவி தயார் நிலையில் உள்ளது.
இந்த முறை 140 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் ஒரே ஒரு வாக்குப்பதிவு இயந்திரமும், 89 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் இரண்டு வாக்குப்பதிவு இயந்திரமும், பெரம்பூர், கொளத்தூர், ஆர்கே நகர் ஆகிய 3 தொகுதிகளில் 3 வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களும் கரூரில் மட்டும் அதிகபட்சமாக 5 வாக்குப் பதிவேந்தரங்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
தேர்தல் பாதுகாப்பு பணிகளுக்காக 1.40 லட்சம் காவல் துறையினர் மற்றும் முன்னாள் ராணுவ வீரர்கள், ஊர்க்காவல் படையினர் என பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனர். தமிழகம் முழுவதும் 3.40 லட்சம் தேர்தல் பணியில் ஈடுபட உள்ளனர். சி விஜில் செயலி மூலம் 3,791 பெறப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 727 புகார்கள் தீர்த்து வைக்கப்பட்டது. தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் காரணமாக 21,22,23 மூன்று நாட்கள் டாஸ்மாக் மதுபான கடைகள் விடுமுறை என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்காக 1,032 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க: ஓட்டு போடும் போது கையில் கண்டிப்பாக கொண்டு செல்ல வேண்டியவை!
மேலும் படிக்க: உடனே இதை பண்ணுங்க! ரூ.10000 அபராதம்! வாகன ஓட்டிகள் கவனத்திற்கு!
மேலும் படிக்க: மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா: என்ன நடந்தது என்பதைக் கூர்ந்து கவனிங்க? - ஸ்டாலின் போட்ட ஸ்பெஷல் பதிவு
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!