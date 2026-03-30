பாமக வேட்பாளர் பட்டியல்: பெரம்பூரில் திலகபாமா, தருமபுரியில் சௌமியா.. களம் எப்படி?

TN Assembly Election PMK Candidate List: தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. சட்டப்பேரவை தேர்தலை நடைபெறுவதையொட்டி, அரசியல் களம் சூடுபிடித்து உள்ளது. திமுக அணி, அதிமுக அணி, நாதக, தவெக என நான்கு போட்டி நிலவுகிறது. திமுக, அதிமுக, நாதக, தவெக தனது வேட்பாளர்கள் பட்டியலை அறிவித்துள்ளது. மேலும், திமுக, அதிமுக தனது தேர்தல் வாக்குறுதிகளையும் அறிவித்துள்ளது. இன்னும் காங்கிரஸ், பாஜக வேட்பாளர்களை பட்டியலை வெளியிடாத நிலையில், தற்போது பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தனது வேட்பாளர்கள் பட்டியலை அறிவித்துள்ளது.
பாமக வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியீடு
பெரம்பூரில் திலகபாமா, தருபுரியில் சௌமியா அன்புமணி, விருத்தாசலத்தில் தமிழரசி ஆதிமூலம், சேலம் மேற்கு தொகுதியில் கார்த்தி, பென்னாகரத்தில் செல்வம், போளூரில் பாஸ்கரன், திருப்போரூரில் பாலு, ஜெயங்கொண்டத்தில் வைத்தி, சேலம் வடக்கு தொகுதியில் சதாசிவம், விக்கிரவாண்டியில் சிவக்குமார்,, சோளிங்கர் தொகுதியில் சரவணன், மயிலாடுதுறையில் சித்தமல்லி, உத்திரமேரூர் தொகுதியில் மகேஷ்குமார், ரிஷிவந்தியம் செழியன், காட்டுமன்னார் கோயிலில் சோழன் ஆகியோர் களம் இறங்குகின்றனர்.
இதில் விருத்தாசலம், காட்டுமன்னார் கோயில், பெரம்பூர், தருமபுரி ஆகிய தொகுதிகள் நட்சத்திர தொகுதிகளாக உள்ளன. விருத்தாசலத்தில் தேமுதிக சார்பில் பிரேமலதா விஜயகாந்த், காட்டுமன்னார் கோயிலில் திருமாவளவன், பெரம்பூரில் தவெக தலைவர் விஜய் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். இதில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பெரம்பூர் தொகுதியில் நேரடியாக அதிமுக களம் இறங்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அத்தொகுதியில் பாமக போட்டியிடுகிறது. பாமக சார்பில் திலகபாமா போட்டியிடுகிறார். எனவே, அவரின் வெற்றி, வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்கும். அவரின் கடந்த தேர்தல் முடிவுகள் குறித்து பார்ப்போம்.
திலகபாமாவின் தேர்தல் முடிவுகள்
2016ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் பாமக தனித்து போட்டியிட்டது. அப்போது சிவகாசி சட்டமன்ற தொகுதி வேட்பாளராக திலகபாமா போட்டியிட்டுள்ளார். அப்போது, வெறும் 1,350 வாக்குகள் பெற்றார். 2021ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலை அதிமுக, பாஜக கூட்டணியில் இணைந்து பாமக தேர்தலை எதிர்கொண்டது. அப்போது திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஆத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் பாமக சார்பில் களமிறக்கப்பட்டார். 2022ஆம் ஆண்டு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் சிவகாசியில் 47வது வார்டில் பாமக சார்பில் போட்டியிட்டார். 2024ம் ஆண்டு நடந்த மக்களவை தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் பாமக வேட்பாளராக திண்டுக்கல் மக்களவை தொகுதியில் போட்டியிட்டார்.
யார் இந்த திலகபாமா?
திண்டுக்கல் மாவட்டம் பட்டிவீரன்பட்டியில் பிறந்தார். அவ்வூரிலேயே பள்ளிப்படிப்பை முடித்தார். பின்னர், மதுரை பாத்திமா கல்லூரியில், வணிகவியல் பட்டம் பெற்றார். கல்லூரி படிக்கும் காலத்தில் இருந்தே கவிதைகள் இயற்றி வந்த திலகபாமாவிற்கு தமிழ்ப் பற்று மட்டுமல்ல மக்கள் சேவை மீதும் ஆர்வம் இருந்தது. தனது கவிதைகள் மற்றும் கதைகள் மூலமாக பெண்ணுரிமைக் கருத்துக்களைப் பதிவு செய்தவர்.
சூரியனுக்கும் கிழக்கே சூரியாள், சிறகுகளோடு அக்னிப் பூக்களாய், கண்ணாடிப் பாதரட்சைகள், எட்டாவது பிறவி, கூர்பச்சையங்கள், கூந்தல் நதிக் கதைகள், கரையாத உப்புப் பெண் திலகபாமா கவிதைகள் (ஒட்டு மொத்த கவிதை தொகுப்பு), திகம்பரசக்கர குருதி ஆகிய கவிதை தொகுப்புகளை எழுதியுள்ளார். நனைந்த நதி, மறைவாள் வீச்சு, நிசும்பசூதினியும் வேதாளமும் ஆகிய சிறுகதைகளையும், புதினம், கழுவேற்றப்பட்ட மீன்கள், தாருகாவனம், காலதீதத்தின் விதை போன்ற நாவல்களை வெளியிட்டுள்ளார்.
ஆக்கப்பூர்வமான பெண்களை அங்கீகரிக்கக்கூடிய கட்சியான பாமகவில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார். பாமகவில் இணைந்தது முதல் தற்போது அன்புமணி பாமகவில் பொருளாளராக வலம் வருவது வரை அரசியல் களத்தில் ஒரு பெண்ணாக திலகபாமாவின் பணிகள் அளப்பறியவை. தென்மாவட்டங்களில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியை பலப்படுத்தும் வகையில் சிவகாசி, விருதுநகர், திண்டுக்கல் ஆகிய பகுதிகளில் பல்வேறு ஆலோசனைக் கூட்டங்களை நடத்தியுள்ளார்.
திண்டுக்கல் ஒன்றிய பகுதிகளான பொன்னகரம், தாமரைப்பாடி, அனுமந்தநகர், கொத்தம்பட்டி, வேடப்பட்டி, சிறுமலைபிரிவு, நல்லாம்பட்டி, ம.மூ.கோவிலூர் பிரிவு, தோமையார்புரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பாமகவை பலப்படுத்தியதில் இவருடைய பங்கு அளப்பறியது. மேலும், பல்வேறு பிரச்னைகளுக்கும் அவர் தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வந்துள்ளார். இப்படியாக பாமகவில் முக்கிய தலைவர்களில் ஒன்றாக இருந்து வரும் திலகபாமாக, வரும் தேர்தலில் பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.
வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி?
பெரம்பூர் தொகுதியில் தவெக தலைவர் விஜய் போட்டியிட உள்ளார். வரும் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் போட்டியிடுவது பெரும் எதிர்பார்ப்பை கிளப்பியுள்ளது. பெரம்பூர் தொகுதியில் அதிமுகு போட்டியிடும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், ஆனால், இத்தொகுதியில் பாமக போட்டியிடுகிறது. இத் தொகுதியில் அதிமுக நேரடியாக போட்டியிட்டு இருந்தால், கணிசமாக வாக்குகள் பிரியும் என கூறப்படுகிறது. ஆனால், இத்தொகுதியில் பாமக போட்டியிடுவது விஜய்க்கு சாதமான சூழலை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. அதே நேரத்தில், பெரம்பூரில் தொகுதியில் பாமகவுக்கு பெரிய அளவில் வாக்கு வங்கியும் இல்லை. இருந்தாலும், திலகபாமா வேட்பாளராக இருப்பதால், சில வாக்குகளை மட்டும் பெறுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ