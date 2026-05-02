மே 4 வாக்கு எண்ணிக்கை.. தேர்தல் முடிவுகளை பார்ப்பது எப்படி? EC சூப்பர் ஏற்பாடு

TN Assembly Results Live: இந்தியாவில் 5 மாநில தேர்தல்கள் ஏப்ரல் 29ஆம் தேதியுடன் நடந்து முடிந்துள்ளது. தமிழ்நாடு, கேரளா, அசாம், மேற்கு வங்கம், புதுச்சேரி ஆகிய மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் சட்டமன்ற தேர்தல்கள் நடந்து முடிந்துள்ளது. புதுச்சேரி, அசாம், கேரளா ஆகிய மாநிலங்களுக்கு ஏப்ரல் 9ஆம் தேதியும், மேற்கு வங்க மாநிலத்ல் ஏப்ரல் 23 (முதல் கட்டம்), ஏப்ரல் 29 (இரண்டாம் கட்ட) தேர்தல் நடந்தது. தொடர்ந்து, ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி தமிழகத்தில் உள்ள 234 தொகுதிகளுக்கு சட்டமன்ற தேர்தல் நடந்தது. இந்த முறை நடைபெறற் தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிக வாக்குப்பதிவு நடந்துள்ளது. தமிழகத்தில் 85 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகி இருந்தது. சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவடைந்துள்ள நிலையில், தேர்தல் முடிவுக்காக ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்களும் காத்திருக்கின்றனர்.
மே 4 தேர்தல் முடிவுகள்
தமிழகம் மட்டுமின்றி, அசாம், மேற்கு வங்கம், கேரளா, புதுச்சேரி ஆகிய மாநிலங்களில் பதிவான வாக்குகள் மே 4ஆம் தேதி எண்ணப்பட்டு, அன்றைய தினமே முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளது. மே 4ஆம் தேதி காலை 8 மணிக்கு வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்குகிறது. முதலில் தபால் ஓட்டுகள் எண்ணப்பட்டு, அதன் பிறகு மின்னனு வாக்கு எந்திரத்தில் உள்ள வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும். ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்கும் தேர்தல் ஆணையம் வாக்கு எண்ணிக்கை விவரங்களை வெளியிடும். இதன் மூலம் மக்கள் எளிதாக தேர்தல் முடிவுகளை காண முடியும். தேர்தல் முடிவுகளை மக்கள் எளிதாக வீட்டில் இருந்து தெரிந்து கொள்ள இந்திய தேர்தல் ஆணையம் சிறப்பு ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளது.
தேர்தல் முடிவுகளை பார்ப்பது எப்படி?
தேர்தல் முடிவுகளை எளிதாக தெரிந்து கொள்ள, இந்திய தேர்தல் ஆணையம் பிரத்யேகமாக இணையதளம் வசதியை உருவாக்கியுள்ளது. அந்த இணையதளத்தில் ஒவ்வொரு தொகுதியின் வாக்கு எண்ணிக்கை சுற்று வாரியாக புதுப்பிக்கப்பட்டு வெளியிடப்படும். தேர்தல் முடிவுகளை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள results.eci.gov.in என்ற இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் இணையதளம் மூலம் தேர்தல் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ளலாம்.
மேலும், எந்த தொகுதியில் எந்த வேட்பாளர் முன்னிலையில் இருக்கிறார் என்பதையும் தெரிந்து கொள்ளலாம். ஒவ்வொரு சுற்றுக்கும் ஒவ்வொரு கட்சியின் வேட்பாளர்களின் வாக்குகள் புதுப்பிக்கப்பட்டு வெளியிடப்படும். இதனால், மக்கள் நேரடியாக வீட்டில் இருந்தபடியே தேர்தல் முடிவகளை அறிந்து கொள்ளலாம்.
இது தவிர, ECINET மற்றும் voter helpline செல்போன் செயலிகள் மூலமும் நீங்கள் தேர்தல் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ளலாம். கூகுள் பிளே ஸ்டோல் அல்லது ஆப்பிள் ஸ்டோரில் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். இந்த செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து, உங்கள் மொபைல் எண்ணை உள்ளிட்டு லாகின் செய்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இதில் உங்களது மாநிலம், மாவட்டம், தொகுதியை உள்ளிட்டு, தேர்தல் முடிவுகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
தேர்தல் ஆணையம் முக்கிய அறிவிப்பு
வாக்குகள் எண்ணும் பணி சரியாக காலை 8:00 மணிக்குத் துவங்கும். மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் (EVM) பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகளை எண்ணும் சுற்றுகளில், கடைசி சுற்று வாக்குகள் எண்ணும் பணி, தபால் வாக்குகள் எண்ணும் பணி முடிக்கப்பட்டவுடன்தான் துவங்கப்படும்.
ஒவ்வொரு வாக்கு எண்ணும் மையத்திலும் ஒரு பகுதியில் தபால் வாக்குகளும், மற்றொரு பகுதியில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் (EVM) பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகளும் அதற்குரிய மேசைகளில் எண்ணப்படும்.
இரண்டிற்கும் தனித்தனியாக மேற்பார்வைக்காக உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் அளவில் (ARO Level) அதிகாரிகள் நியமிக்கப்படுவார்கள். 500 தபால் வாக்குகளுக்கு ஒரு மேசை என்ற விகிதத்தில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்படும் என அறிவிக்கத்துள்ளது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ