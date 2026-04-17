ஜம்மு காஷ்மீர் போல தமிழகத்தையும் 3 யூனியன் பிரதேசங்களாகப் பிரிக்க திட்டம்: முதல்வர் ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை

TN Assembly Election: மாநிலத்தை ஆளும் வாய்ப்பு பாஜக-விற்கு அளிக்கப்பட்டால், ஜம்மு காஷ்மீரில் செய்தது போலவே, தமிழ்நாட்டையும் மூன்று யூனியன் பிரதேசங்களாகப் பிரிப்பதற்கு அவர்கள் முயற்சி செய்யலாம்: மு.க.ஸ்டாலின்

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 17, 2026, 05:11 PM IST
  • பெரம்பலூரில் தமிழக முதல்வர் தேர்தல் பிரச்சாரம்.
  • தென்னிந்திய மக்களின் எதிர்காலத்தையே சின்னாபின்னம் ஆக்கும் கருப்புச் சட்டம் நாடாளுமன்றத்தில் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது: முதல்வர்
  • தாயகம் காக்கும் கடமை இன்றைக்குத் தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் ஒவ்வொருவர் மேலேயும் விழுந்திருக்கிறது: முதல்வர்

TN Assembly Election: வரவிருக்கும் தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்காக தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபடுள்ள தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின், வியாழக்கிழமை இரவு பெரம்பலூரில் தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அப்போது அவர், "தமிழ்நாட்டைப் பாதுகாக்க" திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார். மேலும், மாநிலத்தை ஆளும் வாய்ப்பு பாஜக-விற்கு அளிக்கப்பட்டால், ஜம்மு காஷ்மீரில் செய்தது போலவே, தமிழ்நாட்டையும் மூன்று யூனியன் பிரதேசங்களாகப் பிரிப்பதற்கு அவர்கள் முயற்சி செய்யலாம் என்றும் அவர் எச்சரித்தார்.

“வாழ்ந்தவர் கோடி மறைந்தவர் கோடி

மக்களின் மனதில் நிற்பவர் யார்?
மாபெரும் வீரர் மானங் காப்போர்
சரித்திரந்தனிலே நிற்கின்றார்!
அச்சம் என்பது மடமையடா
அஞ்சாமை திராவிடர் உடமையடா
ஆறிலும் சாவு, நூறிலும் சாவு
தாயகம் காப்பது கடமையடா!
தாயகம் காப்பது கடமையடா!”

என்ற வரிகளுடன் தனது உரையை துவங்கிய முதல்வர், தொகுதி மறுசீரமைப்பு பற்றி பேசி, இந்தியாவின் அரசியல் வரைபடத்தையே - தென்னிந்திய மக்களின் எதிர்காலத்தையே சின்னாபின்னம் ஆக்கும் கருப்புச் சட்டம் நாடாளுமன்றத்தில் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது என தெரிவித்தார்.

‘தாயகம் காக்கும் கடமை இன்றைக்குத் தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் ஒவ்வொருவர் மேலேயும் விழுந்திருக்கிறது! இந்தியாவின் அரசியல் வரைபடத்தையே - தென்னிந்திய மக்களின் எதிர்காலத்தையே சின்னாபின்னம் ஆக்கும் கருப்புச் சட்டம் நாடாளுமன்றத்தில் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது. இன்று காலையிலேயே, உங்களில் ஒருவனாக இருக்கும் இந்த முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் கருப்புக் கொடி ஏற்றி, அந்தச் சட்ட நகலை எரித்து, நம்முடைய எதிர்ப்பைக் காட்டியிருக்கிறோம். தமிழ்நாட்டில் பரவியிருக்கும் இந்தத் தீ, டெல்லியைச் சுட்டெரிக்கும் என்று எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறேன். இதனை எதிர்த்துப் போராடவில்லை என்றால், நாம் தமிழர்களாக இருந்து எந்தப் பயனும் இல்லை! இன்னும் சொன்னால், இதனை எதிர்க்காத யாரும் தங்களைத் தமிழர் என்று சொல்லிக் கொள்ளத் தகுதியும் இல்லை.’ என்று அவர் கூறினார்.

அடிமைகளான அதிமுக அடிமைகள் ஆட்சிக்கு வந்தால்....

"புதுச்சேரியை ஒரு துணைநிலை ஆளுநர் மூலம் பாஜக எவ்வாறு நிர்வகித்து வருகிறதோ, அதே முறையைத் தமிழ்நாட்டிலும் செயல்படுத்த அவர்கள் முயற்சிப்பார்கள். அடிமைகளான அதிமுக அடிமைகள் ஆட்சிக்கு வந்தால், தமிழ்நாடே இல்லாமல் போய்விடும்," என்று முதல்வர் கூறினார்.

ஏழாவது முறையாக ஆட்சி

சட்டமன்றத் தேர்தலில் மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணிக்கு வாக்காளர்கள் ஆதரவளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்ட முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், "அரசியல் கருத்து வேறுபாடுகளைப் புறந்தள்ளிவிட்டு, மக்கள் மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணிக்கு ஆதரவளிக்க வேண்டும். NDA-வை, அதாவது 'புது தில்லி கூட்டணியை', நாம் தோற்கடிக்க வேண்டும். திமுக ஏழாவது முறையாக ஆட்சி அமைக்க வேண்டும்; நானும் முதலமைச்சராக எனது இரண்டாவது பதவிக்காலத்தைச் சிறப்பாகச் சேவையாற்றுவேன்," என்று கூறினார்.

பாஜக -விடம் இன்னும் பல "தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய" சட்ட மசோதாக்கள் தயாராக இருப்பதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார். பெரம்பலூர் தேர்தல் பிரச்சார நிகழ்வில் பங்கேற்பதற்குப் பதிலாக, நாடாளுமன்றக் கூட்டத்தொடரில் கலந்துகொள்ளுமாறு விசிக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தொல். திருமாவளவன் மற்றும் திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆ. ராசா ஆகியோரிடம் தான் கேட்டுக்கொண்டதாக ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

