குடும்பத்துடன் தற்கொலை முடிவு எடுத்த தவெக வேட்பாளர்.. ஷாக்கான விஜய்.. வீடியோ!

TN Assembly Election Peravurani TVK Candidate: தஞ்சாவூர் மாவட்ட பேராவூரணி தவெக வேட்பாளர் சந்திர காண்டீபன்  குடும்பத்துடன் தற்கொலை செய்து கொள்ள முடிவு எடுத்தாக வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார். இது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 5, 2026, 01:44 PM IST
  • பேராவூரணி தவெக வேட்பாளர் மீது கஞ்சா வழக்கு இருப்பதாக குற்றச்சாட்டு
  • தற்கொலை செய்து கொள்ள முடிவு எடுத்த வேட்பாளர் சந்திர காண்டீபன்
  • நடவடிக்கை எடுக்க கோரி சி.டி.ஆர்.நிர்மல் குமார் வலியுறுத்தல்

ரூ. 40,000க்குள் கிடைக்கும் சிறந்த டாப் 8 செல்ஃபி கேமரா போன்கள்
camera icon7
Best Top Camera Phones
ரூ. 40,000க்குள் கிடைக்கும் சிறந்த டாப் 8 செல்ஃபி கேமரா போன்கள்
ஏப்ரல் 11 புதன் பெயர்ச்சி: இந்த 5 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்! முழு விவரம்!
camera icon6
Mercury transit
ஏப்ரல் 11 புதன் பெயர்ச்சி: இந்த 5 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்! முழு விவரம்!
ஏப்ரல் 12 மீனத்தில் சனி உதயம்.. நன்மை பெறப்போகும் ராசிகள் எவை
camera icon8
Saturn Rise
ஏப்ரல் 12 மீனத்தில் சனி உதயம்.. நன்மை பெறப்போகும் ராசிகள் எவை
ஐபிஎல் 2026: அசத்தும் டெல்லி வீரர்.. ஆரஞ்சு கேப்பை வைத்திருக்கு முன்னாள் CSK வீரர்!
camera icon6
IPL 2026
ஐபிஎல் 2026: அசத்தும் டெல்லி வீரர்.. ஆரஞ்சு கேப்பை வைத்திருக்கு முன்னாள் CSK வீரர்!
TN Assembly Election Peravurani TVK Candidate: தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தல்ர நடைபெற உள்ளது. தேர்தலுக்கு இன்னும் 18 நாட்களே உள்ளன. இதனால், தமிழகத்தில் அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. திமுக அணி, அதிமுக அணி, தவெக, நாதக என நான்கு முனைப்போட்டி நிலவுகிறது.  அனைத்து கட்சிகளும் வேட்பாளர்களை அறிவித்துவிட்டு, தீவிர பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.   

தவெக வேட்பாளர் பட்டியல்

இதற்கிடையில், தமிழக அரசியல் களத்தில் புதிதாக வந்துள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதல்முறையாக தேர்தலை சந்திக்கிறது. இதனால் பெரும் எதிர்பார்ப்பு இருந்து வருகிறது. 234 தொகுதிகளுக்கு கடந்த வாரம் தவெக தலைவர் விஜய் வேட்பாளர்களை அறிவித்து, பரப்புரையை தொடங்கி இருக்கிறார். இதில், தவெகவின் முக்கிய தலைவர்கள் தலைநகர் சென்னையில் களமிறங்குகின்றனர். 

அதன்படி, தவெக தலைவர் விஜய் பெரம்பூரிலும், வில்லிவாக்கத்தில் ஆதவ் அர்ஜுனா, தி.நகரில் புஸ்ஸி ஆனந்த் உள்ளிட்டோர் களமிறங்குகின்னர். மேலும்,  திருச்செங்கோடு தொகுதியில் அருண்ராஜ், திருப்பரங்குன்றத்தில் சி.டி.ஆர நிர்மல் குமார் போட்டியிடுகின்றனர். இதற்கிடையில், தவெக வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியானதில் இருந்து, வேட்பாள்ரகள் மீது சில  புகார்கள் எழுந்த வண்ணம் உள்ளன. அந்த வகையில், தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பேராவூரணி  சட்டமன்ற தொகுதி வேட்பாளர் சந்திர காண்டீபன் மீது ஏகப்பட்ட  குற்றச்சாட்டுகளை வெளியாகின. 

பேராவூரணி வேட்பாளர் மீது குற்றச்சாட்டு

அதாவது, சந்திர காண்டீபன் தொடர்பாக சமூக வலைதளங்களில் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி, சந்திர காண்டீபன் கஞ்சா வழக்கு ஒன்றில் கைதாகி சிறையில் இருந்தாகவும், குடும்ப பிரச்னை தொடர்பாக அவர் மீது அடிதடி வழக்குகளும் இருப்பதாக சமூக வலைதளங்களில் குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டு வருகிறது. 

இப்படியாக குற்றப் பின்னணி கொண்ட ஒருவரை, வேட்பாளராக தவெக களமிறக்கியது குறித்து விமர்சனங்கள் எழுந்தன.  இந்த நிலையில், தன் மீதான வைக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து தவெக வேட்பாளர் சந்திர காண்டீபன் வீடியோவாக வெளியிட்டு விளக்கம் அளித்துள்ளார். மேலும், இந்த குற்றச்சாட்டுகளால் தற்கொலை செய்து கொள்ளவும் முடிவு எடுத்தாகவும் அவர் கூறியுள்ளார். 

தற்கொலை செய்து கொள்ள முடிவு 

இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், "என் மீது பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளை சமூக வலைதளங்களில் அவதூராக பரப்பி வருகின்றனர். என் மீது கஞ்சா வழக்கு இருப்பதாக கூறியிருக்கிறார்கள்.  என் மீது இதுபோன்ற வழக்குகள் இல்லை.  என் மீது எந்த ஒரு போக்சோ வழக்கும், பெண்களை இழிவாக பேசியது தொடர்பான எந்த வழக்கும் என் மீது கிடையாது. என் மீது திட்டமிட்டு அவதூறுகளை திமுக பரப்பி வருகிறது. 

எனக்கு குடும்பம் இருக்கிறது.  எனக்கு இரண்டு குழந்தைகள் இருக்கின்றன.  இதனால், என் குழந்தைகள் பாதிக்கப்படுகின்றன. பள்ளிகளில் சக மாணவர்கள் இது தொடர்பாக அவர்களிடன் கேட்கின்றனர்.  இதனால், என் குழந்தைகள் மன உளைச்சலுக்கு உள்ளாகுகின்றனர்.  என் மனைவி ஆசியராக பணிபுரிந்து வருகிறார். இந்த குற்றச்சாட்டால் என் மனைவி வெளியே செல்லவே முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. 

பேராவூரணி வேட்பாளர் ஷாக் வீடியோ

அந்த அளவுக்கு என் குடும்பமே மன உளைச்சலுக்கு சென்றிருக்கின்றனர்.  நான் எதுவுமே செய்யாமல் அரசியல் ஆதாயத்திற்கான என் மீது அவதூறு பரப்புகின்றனர்.  இதுபோன்ற அவதூறு பரப்புவதால் என் குடும்பம் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.  நாங்கள் குடும்பத்தோடு தற்கொலை செய்து கொள்ளலாம் என்று முடிவு எடுத்தோம்.   இதனை அடுத்து, விஜய் அழைத்து அரசியல் என்றால் அப்படி தான் இருக்கும் என்று அறிவுரை கூறினார்.  

நீங்கள் எதை பற்றியும் யோசிக்க வேண்டாம் என்றும் நீங்கள் எதைப்பற்றியும் யோசிக்காமல் உங்கள் தொகுதி வேலையை பாருங்கள் என்று கூறினார். நான் அங்கு பரப்புரைக்கு வரும்போது, உண்மை நிலவரத்தை மக்களுக்கு தெரிவிக்கிறேன் என சொன்னார். மக்கள் அவதூறு பரப்புபவர்களுக்கு தக்க பதிலடி கொடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார்” என கூறியுள்ளார். 

இதற்கிடையில், தஞ்சாவூர் பேராவூரணி தவெக வேட்பாளர் மீது கஞ்சா வழக்கு இருப்பதாக பொய் தகவல் பரப்பிய ஊடகங்கள் மற்றும் சாட்டை துரைமுருகன் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்  என சி.டி.ஆர். நிர்மலா  வலியுறுத்தியுள்ளார். இதுகுறித்து வீடியோவையும் சி.டி.ஆர் நிர்மல் குமார் தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டு இருக்கிறார்.

 

 

ஏப்ரல் 8ல் நெல்லையில் பரப்புரை

திருநெல்வேலியில் ஏப்ரல் 8ஆம் தேதி தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் பிரச்சார மேற்கொள்ள உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. நேற்று தான் புதுச்சேரியில்  தவெக தலைவர் விஜய் பரப்புரை மேற்கொண்டார். தொடர்ந்து, ஏப்ரல் 8ஆம் தேதி நெல்லையில் விஜய் சாலை மார்க்கமாக பரப்புரை மேற்கொள்ள இருக்கிறார். 

மேலும் படிக்க: "யார் ICUவுக்குப் போவார்கள்?" - எடப்பாடிக்கு பிரேமலதா விஜயகாந்த் கண்டனம்

மேலும் படிக்க: நாளை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. மாணவர்களுக்கு சூப்பரான அறிவிப்பு.. முழு ஆண்டு தேர்விலும் மாற்றம்!

மேலும் படிக்க: திருமாவளவன் போட்டியிட மாட்டார்! அன்றே சொன்ன ஆதவ் அர்ஜுனா!

