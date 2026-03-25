வாக்காளர்களே அலர்ட்.. நாளை தான் கடைசி நாள்.. ஓட்டு போட முடியாது!

TN Assembly Election Voter List Name Add: தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் ஏப்ரல் 23ம் தேதி நடைபெற உள்ளது. அன்றைய தினம் காலை 7 மணி முதல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது. இதனால், ஜனநாயக கடமையாற்ற வாக்காளர்கள் தீவிரமாக உள்ளனர். இதற்கு வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்ப்பது முக்கியமானதாகும். இதற்கான காலக்கெடு மார்ச் 26ஆம் தேதியான நாளையுடன் முடிவடைகிறது. எனவே, வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இல்லாதவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்ப்பது எப்படி?
முதலில் tnvoters.eci.gov.in என்ற இணையதளத்திற்கு முதலில் செல்ல வேண்டும். அதில், new voter registration என்பதை தேர்வு செய்து, பெயர், பிறந்த தேதி, முகவரி, அடையாள ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். முகவரி சான்று, வயது சான்று, அடையாள ஆவணங்கள் ஆகியவற்றை சமர்ப்பித்து கொள்ள வேண்டும். இதன்பிறகு, தேர்தல் அதிகாரிகள் உங்கள் விண்ணப்பத்தை சரிபார்த்து வாக்காளர் பட்டியலில் பெயரை சேர்ப்பார்கள். வாக்காளர் பதிவு அலுவலகத்திற்கு சென்று, form 6 என்ற படிவத்தை பெற்று, அதில் கேட்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை பூர்த்தி செய்தும், ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயரை சரிபார்ப்பது எப்படி?
முதலில் voters.cci.gov.in என்ற இணையதளத்திற்கு செல்ல வேண்டும். உங்கள வாக்காளர் புகைப்பட அடையாள அட்டை எண்ணை உள்ளிட்டு, உங்கள் பெயர், வயது, தொகுதி போன்ற விவரங்களை உள்ளிடலாம். பின்னர் தேடல் என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்தால், உங்கள் பெயர் வாக்காளர் பட்டியலில் இருக்கிறதா என்பதை பார்க்க முடியும்.
ஏன் நாளைக்குள் பெயர் சேர்க்க வேண்டும்?
தமிழகத்தில் தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒரு மாதங்களே உள்ளன. வேட்புமனுத் தாக்கல் உள்ளிட்ட பணிகள் விரைவில் தொடங்க உள்ளது. எனவே, நாளைக்குள் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க விண்ணப்பிக்க வேண்டும். நாளை மாலைக்குள் பெறப்படும் விண்ணப்பங்களை மட்டுமே தேர்தல் அதிகாரிகள் பரிசீலனை செய்வார்கள். இதன்பிறகு, உங்கள் பெயர் வாக்காளர் பட்டியலில் இடம்பெறும். ஆனால், நீங்கள் விண்ணப்பிக்கவில்லை என்றால், உங்களால் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெறும் தேர்தலில் வாக்களிக்க முடியாது. எனவே, 18 வயது பூர்த்தி அடைந்த இளைஞர்கள், வாக்காளர் பட்டியிலில் பெயர் இல்லாதவர்கள் என அனைவரும் உடனே தவறாமல் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
வாக்காளர் அட்டை இல்லாதவர்களும் வாக்களிக்கலாம்
வாக்காளர் அடையாள அட்டையை தொலைத்தவர்கள் கூட விண்ணப்பிக்கலாம். ஆனால், உங்கள் பெயர் வாக்காளர் பட்டியலில் இருக்க வேண்டும். அப்படி இருந்தால் 12 ஆவணங்களை கொண்டு நீங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். ஆதார் அட்டை, பான் கார்டு, ஓட்டுநர் உரிமம், பாஸ்போர்ட், புகைப்படத்துடன் கூடிய வங்கி கணக்கு புத்தகம், ஸ்மார்ட் கார்டு, பென்ஷன் ஆவணம், மத்திய, மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கான அடையாள அட்டை உள்ளிட்ட 12 ஆவணங்களில் ஏதேனும் ஒன்றை காட்டி வாக்களிக்கலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
