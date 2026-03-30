உங்க விஜி நான் வரேன்.. 17 தொகுதியில் விஜய் போட்டி.. தவெக வேட்பாளர் பட்டியலில் சுவாரஸ்யம்!

TVK Vijay Candidates: தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இதனால், அனைத்து கட்சிகளும் தீவிர பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அதிமுக, திமுக, நாம் தமிழர் கட்சிகளை தொடரந்து, தமிழக வெற்றிக் கழகம் 234 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் பட்டியலை அறிவித்துள்ளது. நேற்று தான் தவெக தனது வேட்பாளர்கள் முழுமையாக வெளியிட்டது.
தவெக வேட்பாளர் பட்டியல்
இதில், தவெக தலைவர் விஜய் மட்டுமே பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு என இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறார். இதனால், இந்த இரண்டு தொகுதிகள் நட்சத்திர தொகுதிகளாக மாறியுள்ளன. இது மட்டுமில்லாமல், விஜய் அறிவித்த பட்டியலில் சில முக்கிய தவெக நிர்வாகிகள் போட்டியிடுகின்றன. அதன்படி, தி.நகரில் ஆனந்த், வில்லிவாக்கத்தில் ஆதவ் அர்ஜுனா, கோபி தொகுதியில் செங்கோட்டையன், திருப்பரங்குன்றத்தில் நிர்மல் குமார். திருச்செங்கோட்டைல் அருண்ராஜ் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
மேலும், எழும்பூரில் ராஜ்மோகன், ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் ஜே.சி.டி பிரபாகர் உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள் போட்டியிடுகின்றனர். இந்த வேட்பாளர்கள் பட்டியலில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் உள்ளன. அதாவது, விஜய் என்ற பெயர் கொண்ட வேட்பாளர்கள் அதிமாக இடம்பெற்றிருக்கின்றனர். மொத்தம் 17 பேர் 'விஜய்’ என்ற பெயரில் போட்டியிடுகின்றனர்.
விஜய் என்ற பெயரில் 17 பேர் போட்டி
அதன்படி, குமாரபாளையம் தொகுதியில் விஜய் லட்சுமி, கும்மிடிப்பூண்டியில் விஜய் குமார், மாதவரம் தொகுதியில் விஜய் பிரபு, ராயபுரம் தொகுதியில் விஜய் தாமு, திருப்போரூர் தொகுதியில் விஜய் ராஜ், ஆற்காடு தொகுதியில் விஜய் மோகன், மயிலம் தொகுதியில் விஜய் நிரஞ்சன், விக்கிரவாண்டி தொகுதியில் விஜய் வடிவேல், திருக்கோவிலூர் தொகுதியில் விஜய் பரணிபாலாஜி, ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் விஜய் பாலாஜி ஆகியோர் ’விஜய்' பெயரில் போட்டியிடுகின்றனர்.
அதோடு இல்லாமல், அந்தியூரில் எம்.விஜய், சேலம் தெற்கு தொகுதியில் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன், விருத்தாசலம் தொகுதியில் எஸ்.விஜய், தஞ்சாவூர் தொகுதியில் விஜய் சரவணன், உசிலம்பட்டி தொகுதியில் எம்.விஜய் ஆகியோரும் போட்டியிடுகின்றனர். விஜய் பெயரில் 17 பேர் போட்டியிடுவது கவனிக்க கூடிய ஒன்றாக உள்ளது.
23 பெண் வேட்பாளர்கள்
மேலும், தவெக பவேட்பாளர்கள் பட்டியலில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், பெண் வேட்பாளர்கள். தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர்கள் பட்டியில் 23 பெண் வேட்பாளர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர். நாம் தமிழர் கட்சியில் 117 தொகுதிகளில் பெண் வேட்பாளர்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளனர். தொடர்ந்து, அதிமுகவில் 20 தொகுதிகளிலும், திமுகவில் 18 தொகுதிகளிலும் பெண் வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர்.
இதில் 8 தனித்தொகுதியில் ஏற்காட்டில் ஒரு பெண் வேட்பாளர் நிறுத்தப்பட்டுள்ளார். மேலும், 234 தொகுதிகளில் 106 தொகுதிகளில் மாற்றுக்கட்சியில் இருந்து வந்தவர்களுக்கு சீட் வழங்கப்பட்டுள்ளது. சுமார் 200 வேட்பாளர்கள் மட்டுமே தவெகவில் இருந்தவர்கள். அதேபோல, 234 தொகுதிகளில் 11 கிறிஸ்தவர்கள், 11 இஸ்லாமியர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கியுள்ளார் விஜய்.
2026 தேர்தல் விஜய்க்கு தேறுமா?
தமிழக அரசியல் களத்திற்கு புதிதாக வந்துள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதல்முறையாக தேர்தலை சந்திக்கிறது. இதனால், தமிழக அரசியல் களம் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை உண்டாக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, விஜய்க்கு இளைஞர்கள், பெண் மத்தியில் பெரும் ஆதரவு இருக்கிறது. இதனால், விஜய் திமுக, அதிமுகவில் யாருடை வாக்குகளை பிரிப்பார் என்பதை கணிக்க முடியவில்லை. ஆனால், விஜய்க்கு தமிழக முழுவதும் பெரும் அளவில் ஆதரவுகள் உள்ளன.
இது எந்த அளவுக்கு வாக்குப்பதிவில் எதிரொலிக்கும் என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும். அதே நேரத்தில், மூன்று இடத்தில் இருந்து வந்த நாதக, இந்த தேர்தலில் நான்காம் இடம் செல்வது உறுதி தான். திராவிட கட்சிகளை தாண்டி, மாற்றுக் கட்சிகளை விரும்பும் வாக்காளர்கள் நாதகவுக்கு வாக்களித்து வந்தனர். எனவே, மாற்றுக் கட்சியை விரும்பும் மக்களும் தவெகவுக்கு வாக்களிக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது.
எனவே, இந்த தேர்தலில் நாதகவின் வாகக்கு அடிப்படும். மேலும், சென்னையை தனது கோட்டையாக கருதுகிறது. திமுக. சென்னையில் பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய் போட்டியிடுகிறார். இதில் விஜய் வெற்றி பெறும் பட்சத்தில், வடசென்னையில் திமுகவுக்கு விழும் பெரிய அடியாகும் இருக்கும். மேலும், விஜய் திருச்சி கிழக்கிலும் போட்டியிடுகிறார். திருச்சியிலும் திமுக பலம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. பெரம்பூர், திருச்சி இரண்டும் கடினமாக இருந்தாலும், விஜய் சென்னையில் வெற்றி பெறுவதற்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருப்பதாக அரசயில் வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர்.
இதற்கிடையில், தவெக தலைவர் விஜய் இன்று பெரம்பூர் தொகுதியில் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்துள்ளார். தொடர்ந்து, பெரம்பூர், கொளத்தூரில் விஜய் பரப்புரை மேற்கொண்டார். தொடர்ந்து, அடுத்தடுத்து நாட்கள் விஜய் பல்வேறு மாவட்டங்களில் பரப்புரை மேற்கொள்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
