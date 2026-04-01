விஜய்க்கு பெரிய தலைவலி... மாறும் வேட்பாளர்கள்? தவெகவில் முக்கிய தலைவர் ஐக்கியம்!

TN Assembly Election TVK Candidates: தமிழகத்தில் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. தேர்தலுக்கு இன்னும் 23 நாட்களே உள்ளன. இதனால், அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. திமுக கூட்டணி கட்சிகள், அதிமுக கூட்டணி கட்சிகள், தவெக, நாதக என அனைவரும் தீவிர பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதற்கிடையில், அரசியல் களத்திற்கு புதிதாக வந்துள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் கடந்த வாரம் தான் வேட்பாளர்கள் பட்டியலை வெளியிட்டது.
தவெக வேட்பாளர் பட்டியல்
தொடர்ந்து, நேற்று முன்தினம் முதல் தவெக தலைவர் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்து, அன்றைய தினமே பரப்புரையை தொடங்கினார். பெரம்பூர், கொளத்தூர் பகுதியில் இருந்து பரப்புரையை தொடங்கினார். இதற்கிடையில், தவெக வேட்பாளர்கள் தொடர்பாக கடந்த சில நாட்களாகவே சர்சைக்குரிய கருத்துகளை சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வருகிறது.
இதனால், தவெக வேட்பாளர்கள் பட்டியலில் சில மாற்றங்கள் இருக்கும் என கட்சி வட்டாரத்தில் பேசப்பட்டு வருகிறது. காரணம், தவெக வேட்பாளர்கள் மீது கட்சிக்குள்ளே அதிருப்தி இருந்து வருகிறது. அதாவது, 234 தொகுதிகளில் மாற்றுக் கட்சிகளில் இருந்து புதிதாக வந்த 110 பேருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதனால், கட்சிக்குள்ளே சில வேட்பாளர்கள் மீது அதிருப்தி இருந்து வருகிறது.
அதாவது, ஒருசில தொகுதிகளில் அறிவிக்கப்பட்ட வேட்பாளர்களுக்கு எதிராக கட்சிக்குள்ளே அதிருப்தி ஏற்பட்டுள்ளது. இதனை சரி செய்வதற்காக வேட்பாளர்கள் பட்டியலில் தவெக சில மாற்றங்களை கொண்டு வரலாம். மேலும், சில வேட்பாளர்கள் மீது புகாரும் எழுந்துள்ளது. தவெக சார்பில் கோவை கவுடம்பாளையம் தொகுதியில் வேட்பாளராக கனிமொழி அறிவிக்கப்பட்டார். இவர் தவெகவில் உறுப்பினராக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
வேட்பாளர் பட்டியலில் மாற்றம்
அதுவும் இவர் புதிதாக சேர்ந்த உடனேயே இவர் கவுடம்பாளையம் தொகுதியில் போட்டியிட வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டார். இவர் இன்ஸ்டாகிராம், யூடியூப் உள்ளிட் சமூக வலைதளங்களில் asto magic என்ற பக்கத்தை வைத்துள்ளார். இவர் ஜோதிடம் சம்பந்தமான வீடியோக்களை வெளியிட்டு வருகிறார். ஜோதிடரை வேட்பாளராக விஜய் நிறுத்தியது சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது.
அதே நேரத்தில், திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூந்தமல்லி வேட்பாளர் பிரகாசம் மீது பாலியல் புகார் எழுந்தது பெரும் பரபரப்பை கிளப்பியுள்ளது. இதுபோன்ற வேட்பாளர்கள் மீது சில பிரச்னைகள் இருக்கும் நிலையில், வேட்பாளர்கள் பட்டியலில் சில மாற்றங்கள் இருக்கலாம் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.
தற்போது வரை வெளியான தகவலின்படி, தென் தமிழகம், கொங்கு மண்டலம், சென்னை ஒட்டியுள்ள 3 முதல் 5 தொகுதிகளில் மட்டும் வேட்பாளர்கள் மாற்றப்படலாம் என கட்சி வட்டாரத்தில் சொல்லப்படுகிறது. அதே நேரத்தில் தனியரசுவின் தமிழ்நாடு கொங்கு இளைஞர் பேரவை கட்சிக்கு இந்த முறை திமுக சீட் கொடுக்கவில்லை.
இணையும் புதிய தலைவர்கள்?
இதனால், அவர்கள் புலம்பி வருகின்றனர். இவர் 2016ஆம் ஆண்டு அதிமுக கூட்டணியில் நாமக்கல் மாவட்டம் பரமத்தி வேலூர் தொகுதியில் போட்டியிட்டு 31,018 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். அதற்கு முன்பாக, 2016ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் காங்கேயம் தொகுதியில் அதிமுகவின் இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். இந்த நிலையில், திமுகவில் இணைந்த அவருக்கு இந்த முறை சீட் கொடுக்கவில்லை.
இதனால், அதிருப்தியில் இருக்கும் அவர், தவெக கூட்டணிக்கு செல்வார் என சொல்லப்படுகிறது. இவர் இணையும் பட்சத்தில் அவருக்கு ஒரு தொகுதி வழங்கப்பட உள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அவர் ஏற்கனவே வெற்றி பெற்ற பரமத்தி வேலூர், காங்கேயம் தொகுதிகளில் ஏதேனும் ஒன்றை அவருக்கு வழங்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இன்னும் சில தலைவக்ள் கூட்டணியில் இணைய வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதனால், தவெக வேட்பாளர்கள் பட்டியலில் சில மாற்றங்கள் இருக்க வாய்ப்புள்ளது. வேட்பு மனு வாபஸ் பெறுவதற்கு ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி வரை அவகாசம் இருப்பதால், வேட்பாளர்களில் கட்டாயம் மாற்றங்கள் இருக்கக் கூடும் என கட்சி வட்டாரத்தில் சொல்லப்படுகிறது.
தமிழக வெற்றிக் கழகம் 234 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டது. அதன்படி, விஜய் பெரம்பூர் தொகுதியிலும், திருச்சி கிழக்கு தொகுதியிலும், வில்லிவாக்கத்தில் ஆதவ் அர்ஜுனாவும், தி.நகரில் புஸ்ஸி ஆனந்த், திருப்பரங்குனறத்தில் நிர்மல் குமார், திருச்செங்கோட்டில் அருண்ராஜ், கோபி தொகுதியில் செங்கோட்டையன் என முக்கிய நிர்வாகிகள் களம் இறங்குகின்றனர். தவெக தலைவர் விஜய் ஜெயலலிதா பாணியில் இந்த முறை இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறார்.
இது எந்த அளவுக்கு இவருக்கு வெற்றி வாய்ப்புகளை அள்ளிக் கொடுக்கும் என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும். ஜெயலலிதா 1991ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் காங்கேயம், பர்கூர் தொகுதியில் போட்டியிட்டு இரண்டிலும் வென்றார். கடைசியாக காங்கேயம் தொகுதி உறுப்பினர் பதவியை அவர் ராஜினாமா செய்தார். இப்படியாக ஜெயலலிதா ஸ்டைலில் இறங்கிய விஜய், இரண்டு தொகுதிகளில் வெற்றி பெறுவாரா? மாட்டாரா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.
மேலும் படிக்க: தவெக பூந்தமல்லி வேட்பாளர் மீது பாலியல் புகார்.. எதிர்ப்பு மனு! உண்மை என்ன?
மேலும் படிக்க: சர்ச்சை ஜோதிடரை களமிறக்கிய விஜய்! யார் இந்த கவுண்டம்பாளையம் வேட்பாளர் கனிமொழி?
மேலும் படிக்க: உங்க விஜி நான் வரேன்.. 17 தொகுதியில் விஜய் போட்டி.. தவெக வேட்பாளர் பட்டியலில் சுவாரஸ்யம்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ