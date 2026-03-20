திமுக கூட்டணிக்கு டாடா! தவெகவுக்கு தாவும் தவாக? வேல்முருகனின் பிளான் என்ன?

TN Assembly Election 2026 Latest: திமுக கூட்டணியில்  இருந்து எம்எல்ஏ வேல்முருகனின் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி வெளியேறி உள்ளது. கடந்த தேர்தலை விட கூடுதல் தொகுதிகள் ஒதுக்க திமுக மறுத்துவிட்டதால் கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறுகிறோம் என தவாக அறிவித்துள்ளது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 20, 2026, 05:04 PM IST
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை அப்டேட் : பெண்களே இந்த தவறை செய்துவிடாதீர்கள்
Velumurugan Tvk Party Quits DMK Alliance: தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதனால், தமிழகத்தில் அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. இந்த முறை திமுக கூட்டணியில் அதிக தொகுதிகள் உள்ளன.  இவற்றுக்கு தொகுதிகளை ஒதுக்கும் பணிகளில் திமுக மும்முரமாக செயல்பட்டு வருகிறது.  இதுபற்றிய பேச்சுவார்த்தை பிப்ரவரி 23ஆம் தேதி தொடங்கியது. கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகளுடன் அடுத்தடுத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது.  இதில் சில கட்சிகளுடன் தொகுதி பங்கீட்டில் உடன்பாடு ஏற்பட்டது.

தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை

அந்த வகையில், காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 28 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டது. மேலும், அவர்களுக்கு ஒரு மாநிலங்களவை எம்.பி சீட்டும் வழங்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, இந்தியன் யூனியன் முஸ்லீம் லுக், மனித நேயம் மக்கள் கட்சி, கொ.ம.தே.க  ஆகிய கட்சிகளுக்கு தலா இரண்டு தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டன. மதிமுகவுக்கு 4 தொகுதிகள் வழங்கப்பட்டன. மேலும், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு ஐந்து தொகுதிகளும் ஒதுக்கப்பட்டன.

ஆனால், சில கட்சிகளுக்கு தொகுப்பு ஒதுக்கீட்டில் சிக்கல் நீடித்து வருகிறது. அதன்படி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கும் 5 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது. மேலும், கமல்ஹாசனின் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சிக்கு 3 தொகுதிகளை ஒதுக்க திமுக முடிவு செய்துள்ளது. தேமுதிகவுக்கு ஏற்கனவே ஒரு மாநிலங்களவை சீட் வழங்கப்பட்டது. அவர்களுக்கு 7 தொகுதிகளை ஒதுக்க திமுக முடிவு எடுத்துள்ளது. ஆனால், தேமுதிக 10 இடங்கள் வரை தங்களுக்கு வேண்டும் என கோரியுள்ளது.

அதேபோல, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியுடன் தொகுதி பங்கீட்டில் உடன்பாடு எட்டவில்லை. 2021 தேர்தலில் திருமாவளவனின் விசிக 6 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட நிலையில், இந்த முறை 10 தொகுதிகளை அவர்கள் கேட்கின்றனர். இதில், வேல்முருகனின் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியுடனும் தொகுதி பங்கீட்டில் சிக்கல் நீடித்து வருகிறது. கடந்த சில நாட்களாகவே வேல்முருகன் திமுக தலைமையிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறார். தவாக குறைந்தபட்சம் 3 முதல் 5 தொகுதிகள் வரை வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்து வருகிறது.

திமுக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறிய தவாக

ஆனால், திமுக தரப்போ அக்கட்சிக்கு ஒரே ஒரு தொகுதி மட்டுமே ஒதுக்கீடு செய்வதாக  கறார் காட்டி வருவதாக கூறப்படுகிறது. வெறும் ஒரு தொகுதி ஒதுக்கீ, அந்த தொகுதியில் உதயசூரியன் சின்னத்தில்  போட்டியிட வேண்டும் திமுக கூறி வருகிறது. ஆனால், இதற்கு வேல்முருகன் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.  கூட்டணி தர்மத்தற்கான ஒரு தொகுதிக்கு சம்மத்தித்தாலும், சின்னம் விஷயத்தில் வேல்முருகன் பிடிவாதமாக இருப்பதாக அரசியல் வட்டாரத்தில் கூறப்படுகிறது. இப்படியாக வேல்முருகனால் கூட்டணியில் சலசலப்புகள் கடந்த ஐந்து நாட்களாக இருந்து வருகிறது. இந்த நிலையில், இன்று (மார்ச் 20) திமுகவிடம் மீண்டும் வேல்முருகன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். ஆனால், இந்த பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு எட்டாததை அடுத்து, திமுக கூட்டணியில் இருந்து விலகுவதாக தவாக கூறியுள்ளது. 

வேல்முருகனின் பிளான் என்ன?

திமுகவில் இருந்து வெளியேறிய வேல்முருகன், தற்போது தனித்து போட்டி என தகவல்கள் கசிந்து வருகிறது. அதோடு இல்லாமல், விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் அல்லது அதிமுகவுடன் கைகோர்க்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் அரசியல் விமர்சகர்கள் கணிக்கின்றனர். ஆனால், விஜயின் கல்வி விருது விழாவை வேல்முருகன் கடுமையாக  சாடினார். மேலும், பாஜக இருக்கும் கூட்டணியில் இணைய மாட்டேன் எனவும் வேல்முருகன் கூறியிருக்கிறார். இதனால், அவர் தவெக, அதிமுகவில் சேருவது என்பது  கேள்விக்குறிதான். எனவே, வரும் தேர்தலில் அவர் தனித்து போட்டியிடுவார் என அரசியல் விமர்சகர்கள் கூறுகின்றனர். அதே நேரத்தில், மீண்டும் திமுகவிடம் தொகுத பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, கூட்டணியில் இணைவார் எனவும் சொல்லப்படுகிறது.  

தவாக கட்சியின் கடந்த தேர்தல் விவரம்

2016ஆம் ஆண்டு தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலில் தனியாக போட்டியிட்டது. எந்த தொகுதியிலும் வெற்றிபெறவில்லை. வேல்முருகன் நெய்வேலி தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வியை சந்தித்தார். 2021ஆம் ஆண்டு திமுக கூட்டணியில் இணைந்து தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி போட்டியிட்டது. ஒரே ஒரு தொகுதி மட்டுமே கடந்த 2021 தேர்தலில் ஒதுக்கப்பட்டது. இதனை அடுத்து, பண்ருட்டி தொகுதியில் வேல்முருகன் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றறார். வேல்முருகன் 93,801 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட ராஜேந்திரன் 89,104 வாக்குகள் பெற்று தோல்வி அடைந்தார். சுமார் 6500 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வேல்முருகன் வெற்றி பெற்றார். எனவே, இந்த தேர்தலில் தவாக கட்சி கூடுதல் தொகுதிகளை கேட்டுள்ளது. ஆனால், இதற்கு திமுக செவி சாய்க்காததால், திமுக கூட்டணியில் இருந்து விலகுவதாக தவாக கூறியுள்ளது.

அதிகமாக கேட்கப்படும் கேள்விகள்

1) கேள்வி: திமுக கூட்டணியில் எத்தனை கட்சிகள் உள்ளன?

பதில்: வரும் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் இருந்து 26 கட்சிகள் போட்டியிடுகின்றன

2) கேள்வி: திமுக வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியானதா?

பதில்: திமுக வேட்பாளர் பட்டியல் இன்னும் வெளியாகவில்லை. வரும் வாரத்தில் முழு வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

3) கேள்வி: தவாகவின் கடந்த தேர்தல் முடிவுகள்

பதில்: தவாக சார்பில் பண்டிருட்டி தொகுதியில் வேல்முருகன் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார்.

