English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
எடப்பாடி: வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை அனுப்பும் பணி தீவிரம்

TN Assembly Election: சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி சட்டமன்ற தொகுதி வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு  வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் அனுப்பும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 22, 2026, 03:29 PM IST
  • சேலத்தில் மொத்தம் 11 சட்டமன்றத் தொகுதிகளும், அவற்றில் 3,468 வாக்குச்சாவடிகளும் உள்ளன.
  • இவற்றில் 172 வாக்குச்சாவடிகள் பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன.
  • எடப்பாடி சட்டமன்ற தொகுதி வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் அனுப்பும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

TN Assembly Election: ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி, அதாவது நாளை தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நடக்கவுள்ளது. அரசியல் கட்சிகளின் தெர்தல் பிரச்சாரம் நேற்று மாலையுடன் நிறைவடைந்த நிலையில், வாக்குப்பதிவுக்கான ஏற்பாடுகளில் தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் முழு முனைப்புடன் இறங்கியுள்ளன. வாக்குப்பதிவுக்கான ஏற்பாடுகள், மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களின் பாதுகாப்பு, பதற்றமான வாக்குச்ச்சாவடிகளை கண்டறிந்து கூடுதல் பாதுகாப்பு அளிக்கும் நடவடிக்கைகள் என பலவித பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

Add Zee News as a Preferred Source

எடப்பாடி தொகுதியில் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள்

சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி சட்டமன்ற தொகுதி வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு  வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் அனுப்பும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. எடப்பாடி சட்டமன்ற தொகுதியில்  உள்ள 342 வாக்குச்சாவடி  மையங்களுக்கான வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் எடப்பாடி அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் உள்ள  வாக்குப்பதிவு இயந்திரம்  வைப்பறையில் இருந்து தீவிரமாக வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டு வருகிறது.

TN Assembly Election

எடப்பாடி சட்டமன்றத் தொகுதியில் 1,39,680 ஆண்கள், 1,36,677 பேர் பெண்கள், 30 மூன்றாம் பாலினத்தவர் என மொத்தம்: 2,76,387 பேர் வாக்களிக்க உள்ளனர். சங்ககிரி சட்டமன்ற தொகுதியில் 15 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர். இதில் 5 பேர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சியினர், 10 பேர் சுயேட்சையாக போட்டியிடுகின்றனர்.

TN Assembly Election

சேலத்தில் 172 பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகள்

சேலம் மாவட்டத்தை பொறுத்த வரை, 

- மொத்தம் 11 சட்டமன்றத் தொகுதிகளும், அவற்றில் 3,468 வாக்குச்சாவடிகளும் உள்ளன. 
- இவற்றில் 172 வாக்குச்சாவடிகள் பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. 
- இவை ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெறவுள்ள சட்டமன்றத் தேர்தலின் போது நேரடி இணைய ஒளிபரப்பு (Live Webcasting) மூலம் கண்காணிக்கப்படும் என்று தேர்தல் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

TN Assembly Election

பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகள் எப்படி அடையாளம் காணப்படுகின்றன?

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற தேர்தல்களில்

- மிரட்டல் சம்பவங்கள்,
- வாக்களிக்கும் உரிமையில் தலையீடு,
- வாக்குச்சாவடியைக் கைப்பற்றுதல் அல்லது முறைகேடு செய்தல், 
- தேர்தல் விதிமீறல்கள் காரணமாக மறுவாக்குப்பதிவு நடத்தப்பட்ட சூழல்கள், 
- ஒரே வேட்பாளருக்கு அசாதாரணமான அளவில் அதிக வாக்குகள் பதிவான நிகழ்வுகள் மற்றும் 
- வாக்காளர் பட்டியலில் இல்லாதவர்கள், இடமாற்றம் செய்யப்பட்டவர்கள் அல்லது இறந்தவர்களின் பெயரில் நடைபெற்ற முறைகேடுகள் 

போன்ற காரணிகளின் அடிப்படையில் பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகள் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் அதிகாரி மேலும் கூறினார்.

சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள சட்டமன்ற தொகுதிகள்

கெங்கவள்ளி (தனி)
ஆத்தூர்
ஏற்காடு (தனி)
ஓமலூர்
மேட்டூர்
எடப்பாடி
சங்ககிரி
சேலம் (மேற்கு)
சேலம் (வடக்கு)
சேலம் (தெற்கு)
வீரபாண்டி 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

TN Assembly ElectionTamil naduSalemEdappadiTN Political

Trending News