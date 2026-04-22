எடப்பாடி: வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை அனுப்பும் பணி தீவிரம்

TN Assembly Election: ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி, அதாவது நாளை தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நடக்கவுள்ளது. அரசியல் கட்சிகளின் தெர்தல் பிரச்சாரம் நேற்று மாலையுடன் நிறைவடைந்த நிலையில், வாக்குப்பதிவுக்கான ஏற்பாடுகளில் தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் முழு முனைப்புடன் இறங்கியுள்ளன. வாக்குப்பதிவுக்கான ஏற்பாடுகள், மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களின் பாதுகாப்பு, பதற்றமான வாக்குச்ச்சாவடிகளை கண்டறிந்து கூடுதல் பாதுகாப்பு அளிக்கும் நடவடிக்கைகள் என பலவித பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
எடப்பாடி தொகுதியில் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள்
சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி சட்டமன்ற தொகுதி வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் அனுப்பும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. எடப்பாடி சட்டமன்ற தொகுதியில் உள்ள 342 வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கான வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் எடப்பாடி அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் உள்ள வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் வைப்பறையில் இருந்து தீவிரமாக வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டு வருகிறது.
எடப்பாடி சட்டமன்றத் தொகுதியில் 1,39,680 ஆண்கள், 1,36,677 பேர் பெண்கள், 30 மூன்றாம் பாலினத்தவர் என மொத்தம்: 2,76,387 பேர் வாக்களிக்க உள்ளனர். சங்ககிரி சட்டமன்ற தொகுதியில் 15 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர். இதில் 5 பேர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சியினர், 10 பேர் சுயேட்சையாக போட்டியிடுகின்றனர்.
சேலத்தில் 172 பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகள்
சேலம் மாவட்டத்தை பொறுத்த வரை,
- மொத்தம் 11 சட்டமன்றத் தொகுதிகளும், அவற்றில் 3,468 வாக்குச்சாவடிகளும் உள்ளன.
- இவற்றில் 172 வாக்குச்சாவடிகள் பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன.
- இவை ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெறவுள்ள சட்டமன்றத் தேர்தலின் போது நேரடி இணைய ஒளிபரப்பு (Live Webcasting) மூலம் கண்காணிக்கப்படும் என்று தேர்தல் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகள் எப்படி அடையாளம் காணப்படுகின்றன?
கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற தேர்தல்களில்
- மிரட்டல் சம்பவங்கள்,
- வாக்களிக்கும் உரிமையில் தலையீடு,
- வாக்குச்சாவடியைக் கைப்பற்றுதல் அல்லது முறைகேடு செய்தல்,
- தேர்தல் விதிமீறல்கள் காரணமாக மறுவாக்குப்பதிவு நடத்தப்பட்ட சூழல்கள்,
- ஒரே வேட்பாளருக்கு அசாதாரணமான அளவில் அதிக வாக்குகள் பதிவான நிகழ்வுகள் மற்றும்
- வாக்காளர் பட்டியலில் இல்லாதவர்கள், இடமாற்றம் செய்யப்பட்டவர்கள் அல்லது இறந்தவர்களின் பெயரில் நடைபெற்ற முறைகேடுகள்
போன்ற காரணிகளின் அடிப்படையில் பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகள் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் அதிகாரி மேலும் கூறினார்.
சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள சட்டமன்ற தொகுதிகள்
கெங்கவள்ளி (தனி)
ஆத்தூர்
ஏற்காடு (தனி)
ஓமலூர்
மேட்டூர்
எடப்பாடி
சங்ககிரி
சேலம் (மேற்கு)
சேலம் (வடக்கு)
சேலம் (தெற்கு)
வீரபாண்டி
