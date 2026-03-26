அப்செட்டில் அண்ணாமலை.. அடம்பிடிக்கும் வானதி.. கோவை வடக்கு தொகுதியில் களேபரம்!

TN Assembly Election Annamalai:  வரும் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் பாஜக 27 தொகுதிகளில் போட்டியிடும் நிலையில், அவர்கள் போட்டியிடும் தொகுதிகளை அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாசி அறிவித்தார். இதனால், பாஜக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. குறிப்பாக, அண்ணாமலை களமிறங்குவாரா என்ற விவாதங்களும் எழுந்துள்ளது.    

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 26, 2026, 12:01 PM IST

TN Assembly Election Annamalai:  தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு ஒரு மாதங்களே உள்ளன. தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. தேர்தலுக்கு இன்னும் சில நாட்களளே உள்ளதால் அரசியல் அனல் பறந்துள்ளது. திமுக, அதிமுக, தவெக, நாதக என நான்கு முனைப்போட்டி நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. திமுக, அதிமுக தொகுதி பங்கீட்டை முடித்து, வேட்பாளர்கள் பட்டியலை வெளியிட தயாராக உள்ளது. 

பாஜக போட்டியிடும் 27 தொகுதிகள்

அதிமுக ஏற்கனவே முதற்கட்ட வேட்பாளர்கள் பட்டியலை வெளியிட்டது. தொடர்ந்து, அதிமுக    கூட்டணியில் உள்ள பாமக, பாஜக, தமாக உள்ளிட்ட கட்சிகள் போட்டியிடும் தொகுதிகளை அறிவித்தார். அதில், மிகவும் எதிர்பார்ப்பை கிளப்பியது பாஜக தான். பாஜக இந்த முறை  27 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறது.  

அதன்படி, மயிலாப்பூர், தளி, முடக்குறிச்சி, உதகமண்டலம், அவிநாசி, திருப்பூர் தெற்கு, கோவை, வடககு, கந்தர்வக்கோட்டை, புதுக்கோட்டை, திருப்பத்தூர், மதுரை தெற்கு, சாத்தூர், திருச்செந்தூர், வாசுவதேவநல்லூர், ராதபுரம், நாகர்கோவில், விளவங்கோடு,  ஆவடி, திருவண்ணாமலை, தஞ்சாவூர்,  திருவாரூர், அறந்தாங்கி, மானாமதுரை, ராமநாதபுரம், குளச்சல், பத்மநாதபுரம், ராசிபுரம் (தினி) ஆகிய தொகுதிகளில் பாஜக போட்டியிடுகிறது.  

அண்ணாமலை போட்டியிடுவாரா?

இத்தொகுயில் யாரெல்லாம் போட்டியிடுவார்கள் என பெரும் எதிர்பார்ப்பை கிளப்பியுள்ளது. குறிப்பாக, முன்னாள் பாஜக மாநில  தலைவர் அண்ணாமலை இத்தேர்தலில் போட்டியிடுவாரா என பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.  பாஜக மாநில தலைவராக அண்ணாமலை இருந்து வந்தார். ஆனால், சட்டப்பேரவை தேர்தலில் அதிமுக உடனான கூட்டணிக்காக பாஜக தலைமை அண்ணாமலையை ஓரங்கட்டி, நயினார் நாகேந்திரரை பாஜக மாநில தலைவர் பதவி தூக்கி கொடுத்தது.

இதனையடுத்து, தேசிய அளவில் அண்ணாமலைக்கு பதவி கொடுக்கப்படும் என்று  பாஜக தலைமை நம்பிக்கை கொடுத்தது. ஆனால், இதுவரை அண்ணாமலைக்கு எந்த ஒரு பொறுப்பும் கொடுக்காமல், ஓரமாக அமர வைத்துள்ளது.  கடைசியில் 2026  தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலில் போட்டியிடுவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. ஆனால்,  அவருக்கான சாதகமான எந்த தொகுதிகளை அதிமுக ஒதுக்கவில்லை. 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் போட்டியிட்ட அரவக்குறிற்சி தொகுதியும் ஒதுக்கவில்லை. அரவக்குறிச்சி பதிலாக சிங்காநல்லூர், கவுண்டம்பாளையம் ஆகிய தொகுதியில் ஏதேனும் ஒன்றை அண்ணாமலை எதிர்பார்த்தார். 

வானதி சீனிவாசன் vs அண்ணாமலை

இதனை எதிர்பார்த்து சில பணிகளையும் அவர் செய்து வந்தார். ஆனால், பாஜகவிற்கு ஒதுக்கப்பட்ட 27 தொகுதிகளில் கவுண்டப்பாளைய்ம, அரவக்குறிச்சி, சிங்காநல்லூர் என எந்த தொகுதியும் பாஜகவுக்கு ஒதுக்கப்படவில்லை. இதனால், அண்ணாமலை போட்டியிடுவாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.   கோவையில் பலமாக இருக்கும் பாஜகவிற்கு 10 தொகுதிகளில் 9 தொகுதிகளில் அதிமுக எடுத்துக் கொண்டு, ஒரு தொகுதியை மட்டுமே  பாஜகவுக்கு கொடுத்துள்ளது. கோவை வடக்கு தொகுதி தான் பாஜகவுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. இந்த தொகுதியில் வானதி சீனிவாசன் போட்டியிடுவார்.  இப்படியாக பார்த்தால், அண்ணாமலை போட்டியிட சாதகமான தொகுதிகள் எதுவும் இல்லை. 

2021 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் வானதி சீனிவாசன் வெற்றி பெற்ற கோவை தெற்கு தொகுதிக்கு பாய் சொல்லிவிட்டு, கடந்த 8 மாதங்களுக்கு மேலாகவே கோவை வடக்கு தொகுதியில் தீவிரமாக பணியாற்றி வருகிறார்.  இதனால், தனக்கு தான் கோவை வடக்கு தொகுதி என்பதில் வானதி சீனிவாசன் உறுதியாக உள்ளார். தனக்கான சீட்டை உறுதி செய்ய வானதி சீனிவாசன் பாஜக மேலிடத்திற்கு அழுத்தம் கொடுத்து வருகிறது.  அதே நேரத்தில், கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தலில்  கோவை மக்களை தொகுதியில் போட்டியிட்டேன் என்றும் அதில் அதிக வாக்குகள் கிடைத்தன என்றும்  தனக்கு தான சீட் வழங்க வேண்டும் அண்ணாமலை அடம் பிடித்து வருவதாக அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசப்படுகிறது.

 இதனால், யாருக்கு கோவை வடக்கு கொடுப்பது என பாஜக தலைமை திணறி வருகிறது.  இதற்கிடையில்,  நேற்று சென்னை பியூஷ் கோயலை சந்தித்து வருத்தத்தை பதிவு செய்து இருக்கிறார். அதோ, தனக்கு சீட்டே வேண்டாம் எனவும் டெல்லிக்கு கடிதம் எழுதி இருப்பதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.  இதனால், அண்ணாமலை வரும் தேர்தலில் போட்டியிடுவது சந்தேகத்திற்குரிய விஷயமாக உள்ளது.  இதனால், அண்ணாமலை ஆதரவாளர்கள் சமூக வலைதளங்களில்  அண்ணாமலை போட்டியிட வேண்டும் என  கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.

கோவை வடக்கு 2021 தேர்தல் முடிவுகள்

2021ஆம் ஆண்டு வானதி சீனிவாசன் கேவை தெற்கு தொகுதியில் போட்டியிட்டு, 53,209 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். அத்தொகுதியில் மநீமவின் கமல்ஹாசன் 51,481 வாக்குகள் பெற்று இரண்டாம் இடத்தை பிடித்தார். வெறும் 1,728 வாக்குகள் பெற்று வானதி சீனிவாசன் வெற்றி பெற்றார்.  காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிட்ட மயூரா 42,383 வாக்குகள் பெற்று மூன்றாம்  இடத்தை பிடித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அண்ணாமலையின் கடந்த தேர்தல் முடிவுகள்

அண்ணாமலை 2021ஆம் ஆண்டு முதன்முதலில் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் போட்டியிட்டார். அரவக்குறிச்சி தொகுதியில் போட்டியிட்ட  அண்ணாமலை, 68,553 வாக்குகள் பெற்று தோல்வி அடைந்தார். அதே நேரத்தில், திமுகவின் இளங்கோ 93,369  வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.  

கோவை வடக்கு கள நிலவரம்

கோவை வடக்கு தொகுதியில்  குறு, சிறு தொழிற்சாலைகள் உள்ளன. இங்கு முதலியார், கவுண்டர், அருந்ததியர், பிராமணர்கள் என கணிசமாக இருக்கின்றனர்.  தற்போது  கோவை வடக்கு சிட்டிங் எம்எல்ஏவாக அம்மன் அர்ஜுணன் இருக்கிறார்.  ஆனால், தற்போது கோவை வடக்கில் வானதி சீனிவான் களப்பணியாற்றி வருகிறது. அதிமுகவின் அம்மன் அர்ஜுனன் தெற்கு தொகுதியில் போட்டியிட உள்ளதாக தெரிகிறது.  இந்த தொகுதியில்  திமுக சார்பில் கோகுல்,  சண்முகசுந்தரம், மாவட்ட பொருளாளர் முருகன் ஆகியோர் முயற்சித்து வருகின்றனர்.  கோவையில் வானதிக்கு சாதகமாக ஓட்டுகள் இருந்தாலும், திமுக பாஜக அதிமுகவின் மைனஸ்களை பயன்படுத்தி, சரியான வேட்பாளரை நிறுத்தினால் திமுக வெற்றி பெற் வாய்ப்புள்ளது என அரசியல் வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர்.

