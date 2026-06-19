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“நான் தான் முடிவெடுப்பேன்” - சட்டப்பேரவையில் வெடித்த தேசிய கீதம் விவகாரம்.! சபாநாயகர் பதிலடி...

TN Assembly National Anthem: ஆளுநர் உரையின்போது தேசிய கீதம் இரண்டு முறை இசைக்கப்பட்ட விவகாரத்தில் சட்டப்பேரவையில் விவாதம் திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். இதற்கு பதில் தெரிவித்த சபாநாயகர் தேசிய கீதம் எத்தனை முறை பாடவேண்டும் என்று சபாநாயகர் தான் முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்தார்.

Written ByMathan
Published: Jun 19, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 04:28 PM IST
“நான் தான் முடிவெடுப்பேன்” - சட்டப்பேரவையில் வெடித்த தேசிய கீதம் விவகாரம்.! சபாநாயகர் பதிலடி...
Image Credit: TN Assembly National Anthem

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Mathan

Mathan

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“நான் தான் முடிவெடுப்பேன்” - சட்டப்பேரவையில் வெடித்த தேசிய கீதம் விவகாரம்.!
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