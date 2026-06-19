/“நான் தான் முடிவெடுப்பேன்” - சட்டப்பேரவையில் வெடித்த தேசிய கீதம் விவகாரம்.! சபாநாயகர் பதிலடி...

TN Assembly National Anthem: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைக் கூட்டத் தொடரின் இரண்டாவது நாளான இன்று (ஜூன் 19), மேகதாது அணைத் திட்டத்திற்கு எதிரான அரசின் சிறப்பு தனித்தீர்மானத்தை முதலமைச்சர் விஜய் முன்மொழிந்தார். திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட அனைத்து கட்சிகளின் ஆதரவுடன் அந்தத் தீர்மானம் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதம் நடைபெற்றது. அப்போது பேசிய திமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.எஸ். சிவசங்கர், ஆளுநர் உரையின்போது தேசிய கீதம் இரண்டு முறை இசைக்கப்பட்டதற்கான காரணம் குறித்து கேள்வி எழுப்பினார்.
இதற்கு பதிலளித்த அவை முன்னவரும் அமைச்சருமான செங்கோட்டையன், “140 கோடி மக்கள் தேசிய கீதத்தை மதித்து வாழும் இந்தியாவில், தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் தேசிய கீதம் இரண்டு முறை இசைக்கப்பட்டதை வரவேற்கிறோம்” என்றார்.
இதையடுத்து விளக்கமளித்த சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர், “ஆளுநர் உரையின்போது தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்குப் பிறகே தேசிய கீதம் இசைக்கப்பட வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டில் நீங்கள் உறுதியாக இருப்பதைப் போலவே நாங்களும் உறுதியாக உள்ளோம். இந்த விவகாரம் உறுப்பினர்களும் மக்களும் ஏற்றுக்கொள்ளும் வகையில் சுமூகமாகத் தீர்க்கப்பட்டுள்ளது. மாநில உரிமைகளையும் மக்களின் உரிமைகளையும் விட்டுக்கொடுக்காமல் தொடர்ந்து குரல் கொடுப்போம்” என்றார்.
விவாதத்தில் பங்கேற்ற அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, “முதலமைச்சரின் பதவியேற்பு விழாவில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து முதலில் பாடப்படவில்லை என்ற விமர்சனங்கள் எழுந்தன. அந்த நிகழ்ச்சி ஆளுநரின் கட்டுப்பாட்டில் நடைபெற்றதால் மாநில அரசால் தலையிட முடியவில்லை. ஆனால் அதன் பின்னர் அனைத்து அரசு நிகழ்ச்சிகளிலும் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து முதலில் பாடப்பட்டு வருகிறது.
அதேபோல், முதல் சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடரிலும் முதலில் ‘வந்தே மாதரம்’ பாட வேண்டும் என்று ஆளுநர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. எனினும், பேரறிஞர் அண்ணா உருவாக்கிய மாநிலக் கொள்கையில் உறுதியாக இருந்த முதலமைச்சர் அதை ஏற்கவில்லை. அதன் விளைவாக ஆளுநர் முன்னிலையிலேயே தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடப்பட்டது. மாநில உரிமைகள் மற்றும் தமிழ்நாட்டின் பாரம்பரிய நடைமுறைகளில் அரசு தொடர்ந்து உறுதியாக இருக்கும்” என்று தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய திமுக முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ. வேலு, “ஆளுநர் உரையின்போது முதலில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தும், நிறைவாக நாட்டுப்பண்ணும் பாடப்படுவது வழக்கமான நடைமுறை. தற்போது தேசிய கீதம் இரண்டு முறை இசைக்கப்பட்டிருப்பது எதிர்காலத்தில் புதிய நடைமுறையாக மாறக்கூடும் என்ற அச்சம் உள்ளது. இருப்பினும், ஆளுநர் முன்னிலையில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடப்பட்டதை வரவேற்கிறோம்” என்றார்.
இதற்கு பதிலளித்த சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர், “தேசிய கீதம் எத்தனை முறை பாடப்பட வேண்டும் என்பதை நானே தீர்மானிப்பேன். நடந்தது நல்லதாகவே நடந்துள்ளது. இனி நடைபெறுபவையும் நல்லதாகவே இருக்கும்” என்று தெரிவித்தார்.