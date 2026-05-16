/அதிமுகவில் யார் தான் சட்டசபை தலைவர்...? EPS vs SPV - சபாநாயகர் சொன்ன தகவல்

JCD Prabhakar: அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் சி.வி.சண்முகம் - எஸ்.பி. வேலுமணி தரப்பு என இரண்டு பிரிவு உருவாகி உள்ளது. இவர்கள் தனித்தனியே சபாநாயகரை சந்தித்து மனு அளித்துள்ளனர். இதுகுறித்து சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர் அளித்த பதிலை இங்கு காணலாம்
JCD Prabhakar Latest News Updates: ஆளுங்கட்சியான தவெக சார்பில் தமிழ்நாடு முழுவதும் 233 தொகுதிகளிலும் போட்டியிட்ட வேட்பாளர்கள் அவரவர் தொகுதிகளில் மக்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து வருகின்றனர். ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் வென்று, தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தலைவராக தேர்வாகியிருப்பவர் ஜே.சி.டி பிராபகர். இவரும் மக்களைச் சந்தித்து நன்றி தெரிவித்தார்.
அப்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். "மக்கள் போற்றுகிற, மக்கள் விரும்புகிற முதல்வர் விஜய்யின், ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் என் பணிகளை நான் இப்போது தொடங்கியிருக்கிறேன்.
ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி பல்வேறு பிரச்சனைகளைக் கொண்டிருக்கிற ஒரு தொகுதியாக நான் தேர்தலில் போட்டியிட்டபோதே பார்த்தேன். இங்கே அவ்வை சண்முகம் சாலையில் அமைந்திருக்கிற இந்த சிறிய சந்துதான், ஆனால் அதில் குடியிருக்கிற ஏராளமான குடும்பங்கள் நான்கு தலைமுறையாக, ஐந்து தலைமுறையாக குடியிருக்கிறார்கள்.
நான் வேட்பாளராக வந்தபோது சொன்னார்கள், 'எத்தனையோ எம்.எல்.ஏ வந்தார்கள், எத்தனையோ எம்.பி வந்தார்கள், ஓட்டு கேட்டார்கள், ஒருத்தர் கூட எங்களைத் திரும்பிப் பார்க்கவில்லை' என்று சொன்னார்கள். நான் வாக்குறுதி கொடுத்தேன், வெற்றி பெற்ற பிறகு நான் வருகிற முதல் இடமாக இந்த இடம் இருக்கும், நான் வந்து பார்ப்பேன் என்று சொன்னேன்.
அந்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுகிற விதத்தில் இந்த இடத்திற்கு வந்து, இங்கே இருக்கிற அவல நிலையை நீங்களும் பார்க்க வேண்டும், அதிகாரிகளும் பார்க்க வேண்டும், இதற்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறேன்.
இந்த பகுதி, இந்த சந்திலே குடியிருக்கும், இந்த குறுக்குச் சாலையிலே குடியிருக்கும், அவ்வை சண்முகம் சாலை ஒட்டி இருக்கும் இந்த பகுதியிலே குடியிருக்கும் அந்த மக்களுக்கு நான் கொடுக்கும் உறுதி என்னவென்றால்...
- இன்னும் ஒரு மாத காலத்திற்குள்ளாக அங்கே இருக்கக்கூடிய கழிவுநீர் பிரச்சனை முற்றிலுமாக தீர்க்கப்படும்.
- ஒரு மாத காலத்திற்குள்ளாக தற்காலிகச் சாலை அமைக்கப்படும்.
- போக்குவரத்து இடைஞ்சல் இல்லாமல் நீங்கள் எதை விரும்புகிறீர்களோ அதைச் செய்து தருவதற்கு இன்றைக்கு சொல்லியிருக்கிறேன். நிச்சயமாக அது நடக்கும்" என்றார்.
தொடர்ந்து, "'ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் ஆயிரம் பணிகள்' என்கிற அந்தத் தலைப்பில்தான் இனி எல்லாப் பணிகளும் செய்ய இருக்கிறோம். ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் ஆயிரம் பணிகள்! ஏராளமான பிரச்சனைகள் இருக்கிறது. நாளை (மே 17) மாலை ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் உள்ள அனைத்து விளையாட்டு மைதானங்களுக்கும் செல்ல இருக்கிறோம்.
அங்கே விளையாடிக் கொண்டிருக்கிற கிரிக்கெட்டாக இருந்தாலும் சரி, ஷட்டில் பேட்மிண்டனாக இருந்தாலும் சரி, எந்த விளையாட்டாக இருந்தாலும் அந்த விளையாட்டு வீரர்களுக்கு என்னென்ன தேவை என்பதை அறிந்து அதற்குரிய அந்தப் பணிகளை மேற்கொள்ள இருக்கிறோம். உள் விளையாட்டு அரங்கங்கள் எங்கே அமைக்க முடியுமோ அங்கெல்லாம் உள் விளையாட்டு அரங்கங்கள் அமைப்பதற்குரிய ஏற்பாடுகளை நிச்சயமாக நாங்கள் செய்ய இருக்கிறோம்" என்றார்.
அடுத்து, "ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் உள்ள அனைத்து பொதுநலச் சங்கங்களை வட்ட வாரியாக பார்க்க இருக்கிறோம். ஏழு மாநகராட்சி வட்டங்கள் இருக்கிறது, வட்டம் வாரியாக பொதுநல அமைப்புகளை வைத்துக் கொண்டு மக்கள் பணியாற்றும், மக்களோடு மக்களாக நின்று அவர்கள் பிரச்சனைகளைக் கேட்டு அதைத் தீர்த்து வைக்கிற பணிகளையும் முடுக்கி விட இருக்கிறோம்.
ஆக, ஆயிரம் விளக்கு பகுதியில் இறைவனுடைய ஆசியோடு, நம்முடைய முதல்வரின் ஆசியோடு பணிகளைத் தொடங்கி இருக்கிறோம். உங்களுடைய முழுமையான ஒத்துழைப்பை நான் என்றைக்கும் நாடுகின்றேன்" என்றார்.
இதைத் தொடர்ந்து, "அதிமுக இரண்டு அணிகள் விவகாரத்தில்,என்ன முடிவு எடுக்கப் போகிறீர்கள்? கட்சி மாறி வாக்களித்ததற்கு அவர்கள் கொறடா விஷயத்துல என்ன முடிவு எடுக்கப் போகிறீர்கள்? அதைப்பற்றி உங்களோட நிலைப்பாடு?" என செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.
அதற்கு அவர், "இரண்டு தரப்பினரும் மனுக்களை கொடுத்திருக்கிறார்கள். அத்தனை மனுக்களும் ஆய்விலே இருக்கிறது. உரிய நேரத்திலே உரிய முடிவு எடுக்கப்படும்" என்றார்.