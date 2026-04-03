பாஜக வேட்பாளர் பட்டியல்: அண்ணாமலைக்கு நோ சீட்... நயினாரின் கணக்கு பலித்ததா?

BJP Candidates List: 2026 தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலை முன்னிட்டு, அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் பாஜக 27 தொகுதிகளில் நேரடியாக போட்டியிடுகிறது. 27 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர். பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை போட்டியிடவில்லை.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 3, 2026, 03:12 PM IST
  • பாஜகவுக்கு 27 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு.
  • அதில் ஒரு தொகுதி கூட்டணி கட்சிக்கு பாஜக கொடுத்திருக்கிறது.
  • மொத்தம் 33 தொகுதிகளில் தாமரை சின்னம் போட்டியிடுகிறது.

Tamil Nadu Assembly Election 2026, BJP Candidates List: 2026 தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் நெருங்கி வருகிறது. 234 தொகுதிகளுக்கும் ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற இருக்கிறது. ஏப்.23ஆம் தேதி தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், மே 4ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற இருக்கிறது.

தமிழ்நாடு தேர்தல் களத்தில் தற்போது நான்கு முனை போட்டி நிலவுகிறது. முன்னணி கூட்டணிகளாக திமுக மற்றும் அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணிகள் உள்ளன. சீமானின் நாம் தமிழர் கட்சியும், விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகமும் 234 தொகுதிகளிலும் தனித்து போட்டியிடுகின்றன. சசிகலா - ராமதாஸ் தரப்பும் ஒருபுறம் தேர்தலை தனித்து சந்திக்கிறது. இதில் அனைத்து கட்சிகளும் தங்களின் வேட்பாளர்களை அறிவித்து, பிரச்சார களத்தில் குதித்துவிட்டன. ஆனால், பாஜக மற்றும் காங்கிரஸ் ஆகிய தேசிய கட்சிகள்தான் வேட்பாளரை கூட அறிவிக்காமல் இருந்தன.

27 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு... 

நாளையும் (ஏப். 4), வரும் திங்கட்கிழமையும் (ஏப். 6) மட்டும்தான் வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய முடியும் என்ற நிலையில், பாஜக தேசிய தலைமை அதன் தமிழக வேட்பாளர் பட்டியலை இன்று (ஏப். 3) வெளியிட்டுள்ளது. அதிமுக தலைமயிலான கூட்டணியில் பாஜக முக்கிய அங்கம் வகிக்கிறது. தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் தேசிய தலைமையாக பாஜக இருந்தாலும், தமிழக தலைமையாக அதிமுகவே உள்ளது. அந்த வகையில், பாஜகவுக்கு 5 தனித்தொகுதிகள், 22 பொதுத்தொகுதிகள் என மொத்தம் 27 தொகுதிகளை அதிமுக ஒதுக்கியிருந்தது.

மூன்று எம்எல்ஏக்களுக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு

இந்நிலையில், பாஜக நேரடியாக போட்டியிடும் 27 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியாகி உள்ளது. தற்போதைய பாஜக எம்எல்ஏக்களான நயினார் நாகேந்திரன், வானதி ஸ்ரீனிவாசன், எம்.ஆர். காந்தி ஆகிய மூன்று பேருக்கு மட்டுமே வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதிலும் நயினார் நாகேந்திரன் திருநெல்வேலி தொகுதியில் இருந்து சாத்தூர் தொகுதிக்கு மாறியுள்ளார். வானதி ஸ்ரீனிவாசனும் கோவை தெற்கு தொகுதியில் இருந்து கோவை வடக்கு தொகுதிக்கு மாறியுள்ளார். 

நாகர்கோவில் தொகுதியில் முன்னாள் மத்திய இணை அமைச்சர் பொன். ராதாகிருஷ்ணனுக்கு இம்முறை வாய்ப்பு கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், மீண்டும் எம்.ஆர். காந்திக்கு அங்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மொடக்குறிச்சி தொகுதியின் தற்போதைய எம்எல்ஏ, சி. சரஸ்வதிக்கு இம்முறை வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை. ஆனால் அவருக்கு பதில் சி. சரஸ்வதியின் மருமகளான கிருத்திகா சிவகுமாருக்கு மொடக்குறிச்சியில் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அவிநாசியில் எல்.முருகன்

மத்திய இணை அமைச்சர் எல். முருகன் இம்முறை அவிநாசி தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார். அவிநாசி தொகுதி என்பது அதிமுகவின் கோட்டையாக கருதப்படும் வேளையில், கடந்த இரண்டு முறை முன்னாள் சபாநாயகர் தனபால் அங்கு வெற்றிபெற்றிருந்த சூழலில், இம்முறை எல்.முருகனுக்காக அவிநாசி தொகுதியை பாஜகவுக்கு அதிமுக விட்டுக்கொடுத்துள்ளது. அங்கு 28 வயதே ஆன மருத்துவர் கோகிலாமணி என்ற பெண்மணி திமுக களமிறக்கியிருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

முக்கிய முகங்களுக்கு வாய்ப்பு

மயிலாப்பூர் தொகுதியில் மருத்துவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன், தஞ்சாவூர் தொகுதியில் கருப்பு முருகானந்தம், அறந்தாங்கி தொகுதியில் கவிதா ஸ்ரீகாந்த், மதுரை தெற்கு தொகுதியில் பேராசிரியர் இராம ஸ்ரீனிவாசன், வாசுதேவநல்லூர் தொகுதியில் ஆனந்தன் அய்யாசாமி, விளவங்கோடு தொகுதியில் விஜயதாரணி ஆகியோருக்கு முக்கிய முகங்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

கூட்டணி கட்சிக்கு ஒதுக்கீடு

தென்னிந்திய பார்வர்ட் பிளாக் கட்சியின் திருமாறனுக்கு, சிவகங்கை மாவட்டத்தின் திருப்பத்தூர் தொகுதியை பாஜக ஒதுக்கி உள்ளது. அவர் பாஜகவின் தாமரை சின்னத்தில் போட்டியிடுகிறார். அந்த தொகுதியில் அமைச்சர் பெரியகருப்பன் சிட்டிங் எம்எல்ஏ என்பது கவனிக்கத்தக்கது.

ஏ.சி. சண்முகத்திற்கு ஆப்பு

ஏ.சி. சண்முகத்தின் புதிய நீதிக்கட்சிக்கு பாஜக ஒரு தொகுதியை ஒதுக்குவதாக கூறப்பட்டது. ஆனால் பாஜக தற்போது அவர்களுக்கு எந்த தொகுதியையும் ஒதுக்கவில்லை. புதிய நீதிக்கட்சி மதுரை மத்திய தொகுதியில் இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிடுகிறது, அதில் அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜனை எதிர்த்து சுந்தர். சி களமிறக்கப்பட்டுள்ளார்.

33 தொகுதிகளில் தாமரை சின்னம் போட்டி

அதேநேரத்தில், தமிழக மாநில காங்கிரஸ் 5 தொகுதிகளிலும், ஜான் பாண்டியனின் தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் ராஜபாளையத்திலும் என 6 தொகுதிகளில் தாமரை சின்னத்தில் போட்டியிடுகின்றனர். எனவே, 33 தொகுதிகளில் தாமரை சின்னம் இம்முறை போட்டியிடுகிறது.

அண்ணாமலை போட்டியிடவில்லை

பாஜக வேட்பாளர் பட்டியலில், அண்ணாமலையின் பெயர் இல்லாதது கவனிக்கத்தக்கது. முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலைக்கு இந்த தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை. அண்ணாமலை கோவையின் கவுண்டம்பாளையம் அல்லது பல்லடம் தொகுதியை ஆரம்பத்தில் எதிர்பார்த்ததாகவும், ஆனால் எடப்பாடி பழனிசாமி வேண்டுமென்றே அந்த தொகுதிகளை பாஜகவுக்கு ஒதுக்கவில்லை என்றும் தகவல்கள் வெளியாகின. மேலும், நயினார் நாகேந்திரனும் அந்த தொகுதியை பெற எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு போதுமான அழுத்தம் கொடுக்கவில்லை என்றும் தகவல்கள் வந்தன.

அண்ணாமலைக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கப்படாதது ஏன்?

தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்ட பின்னரும் கூட, அண்ணாமலைக்கு திருப்பூர் தெற்கு, மொடக்குறிச்சி, தளி ஆகிய தொகுதிகளில் போட்டியிட கட்சியின் மேலிடம் ஆலோசனை நடத்தியதாகவும்; ஆனால், அண்ணாமலை கோவை வடக்கு தொகுதியில் போட்டியிட ஆர்வம் காட்டியதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகின. செந்தில் பாலாஜி தற்போது கரூரில் இருந்து கோவை தெற்கு தொகுதிக்கு மாறியிருப்பதன் மூலம், அவரை எதிர்கொள்ள அண்ணாமலை திட்டமிட்டதாக கூறப்பட்டது. ஆனால், கோவை வடக்கு தொகுதியில் வானதி ஸ்ரீனிவாசன் கடந்த 5 ஆண்டுகளாக பணியாற்றியிருந்ததன் காரணமாக அண்ணாமலைக்கு அந்த தொகுதி ஒதுக்கப்படவில்லை.

அண்ணாமலை ஆதரவாளர்களுக்கும் நோ சீட்

தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் இருந்தே அண்ணாமலை மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் கேட்ட தொகுதிகளை அதிமுக ஒதுக்கவில்லை. குறிப்பாக, வினோஜ் பி. செல்வம் (தி.நகர்), எஸ்.ஜி. சூர்யா (வேளச்சேரி) ஆகிய தொகுதிகள் பாஜகவுக்கு கொடுக்கப்படவில்லை. செங்கல்பட்டு தொகுதியில் கே.டி. ராகவனுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது, ஆனால் அந்த தொகுதியும் பாஜகவுக்கு ஒதுக்கப்படவில்லை. கே.டி. ராகவன் முக்கியத்துவம் பெறக்கூடாது என நயினார் நினைப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகின. மேலும் இவர்களுக்கு தற்போது வேறு தொகுதியும் ஒதுக்கப்படவில்லை.

இபிஎஸ், நயினார் கணக்கு பலித்ததா?

பாஜகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட திருவண்ணாமலையில் அஸ்வத்தாமன், தளி தொகுதியில் அமர் பிரசாத் ரெட்டி ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் என கூறப்பட்ட நிலையில் அங்கும் அவர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கப்படவில்லை. அண்ணாமலைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கக் கூடாது என்ற இபிஎஸ் திட்டமும், கட்சியில் இருந்து அண்ணாமலையையும் தனக்கு எதிராக இருப்பவர்களையும் ஓரங்கட்டும் நயினாரின் கணக்கும் தற்போது நிறைவேறிவிட்டதாக அரசியல் வல்லுநர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர்.

இருப்பினும், "சட்டப்பேரவை தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி 210 இடங்களை வெல்ல வேண்டும் என்ற குறிக்கோளில், ஒரு தொண்டனாக நான், பாஜக மற்றும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வேட்பாளர்கள் அனைவருடனும் தோளோடு தோள் நின்று பிரச்சாரம் செய்வேன்" என பாஜக வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியான பின், இவ்வாறு அண்ணாமலை அவரது X தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

