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புதிய கட்சி தொடக்கம்... அடுத்த தேர்தலில் போட்டி - அண்ணாமலை அதிரடி அறிவிப்பு

Annamalai New Party Announcement : ஆனந்தமாக புதிய அரசியல் இயக்கத்தை தொடங்குவதாகவும்; இயக்கம் அடுத்து அரசியல் கட்சியாக மாறி, தமிழ்நாட்டின் அடுத்த பொதுத் தேர்தலில் தனது கட்சி போட்டியிடும் என்றும் அண்ணாமலை அறிவித்தார்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 05, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 01:20 PM IST
புதிய கட்சி தொடக்கம்... அடுத்த தேர்தலில் போட்டி - அண்ணாமலை அதிரடி அறிவிப்பு
Image Credit: Image Credit : Annamalai New Party Announcement | Image Source : X/@Annamalai

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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