/புதிய கட்சி தொடக்கம்... அடுத்த தேர்தலில் போட்டி - அண்ணாமலை அதிரடி அறிவிப்பு

Annamalai New Party Announcement : தமிழக பாஜகவின் முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை பாஜகவில் இருந்து இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக விலகினார். இதைத் தொடர்ந்து, நண்பகல் 12 மணியளவில் சமூக வலைதளங்களின் வழியாக மக்கள் மத்தியில் உரையாற்றினார்.
அதில், புதிய அரசியல் இயக்கத்தை தொடங்க இருப்பதாக அண்ணாமலை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தார். தமிழ்நாட்டின் அடுத்த பொதுத் தேர்தலில் தனது கட்சி போட்டியிடும் என்றும், தமிழகத்தில் இன்றும் புதிய கட்சிக்கான தேவை உள்ளது. ஆனந்தமாக புதிய அரசியல் இயக்கத்தை தொடங்குவதாக அறிவித்தார். தற்போதைய சூழலில், இது இயக்கமாக செயல்படும் என தெரிவித்தார்.
இன்று முதல் புதிய பாதை, புதிய இயக்கம். ரஜினி இயக்கத்தில் இணைய வாய்ப்பு வந்தது. ரஜினி 2020ஆம் ஆண்டில் என்னை அவரது கட்சியில் சேர அழைத்தார். ரஜினி அழைப்பை ஏற்காமல் நான் பாஜகவில் இணைந்தேன்.
புதிய பாதையை உருவாக்க 18 ஆண்டுகள் போராடினேன். சொல்விட்டு விலகுவதே தமிழர் பண்பு. தமிழ் பண்பாட்டை ஒருபோதும் நான் விட்டு கொடுத்ததில்லை. தமிழ்நாட்டுக்கு எதிரான திட்டங்களை தொடர்ந்து எதிர்த்து வந்தேன். நான் பெருமைமிகு இந்தியன், பாரம்பரியமிக்க தமிழன். இந்தியன் எனும் அடையாளத்தோடு பெருமைமிகு தமிழனாக உள்ளேன். தமிழர் அடையாளத்தோடு தேர்தல்களில் தனித்து போட்டியிட விரும்பினேன்.
தனிப்பட்ட ஒரு கட்சிக்கும் எனக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அனைத்து தேர்தல்களிலும் பாஜக தனித்து போட்டியிட வேண்டும் என விரும்பினேன். பிரதமர் மோடி மீது எனக்கு எப்போதும் மரியாதை உண்டு. பாஜகவில் இருந்து கொண்டு மோடிக்கு பிரச்சனையாக இருக்க விரும்பவில்லை" என்றார்.
மேலும், தான் தொடங்கும் புதிய கட்சியில் ஒரே நபர் மீண்டும் மீண்டும் பதவிக்கு வரக்கூடாது என்றும்; எம்எல்ஏ, எம்பி பதவி ஒருவருக்கு எத்தனை முறை என தீர்மானிக்க வேண்டும் என்றும் அண்ணாமலை பேசினார். குறிப்பாக, தனது கட்சியில் யாருக்கும் நிரந்தர நாற்காலி கிடையாது என்றும் அது தனக்கும் பொருந்தும் என்றும் அண்ணாமலை கூறினார்.
அண்ணாமலை தொடங்கிய புதிய அமைப்பில் சேர www.wetheleader.org என்ற இணைப்பை பயன்படுத்தி தன்னார்வலர்களாக இணையலாம் என்றார்.
மேலும், "அப்துல்கலாம் பெயரில் கோவையில் அரசியல் மரபு நிறுவனம் உருவாக்க உள்ளோம். ஆளும் கட்சி, எதிர்கட்சி இருந்தாலும் நாம் யாருக்கும் போட்டியில்லை. காலத்திற்கு ஏற்ப கொள்கைகளில் மாற்றம் செய்யப்பட வேண்டும். என்னோடு வருபவர்கள் பொறுமை, நிதானத்தோடு வர வேண்டும்" அண்ணாமலை தெரிவித்தார்.