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காலை உணவு திட்ட சுற்றறிக்கையில் சர்ச்சை.. தவெக அரசை சாடிய நயினார்

TN Govt Brekfast Scheme: காலை உணவு திட்டம் குறித்த சுற்றறிக்கை குறித்து சர்ச்சை வெடித்துள்ளது. இதற்கு பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். காலை உணவுத் திட்ட விரிவாக்கத்திற்கான பொறுப்பைத் தலைமை ஆசிரியர்கள் மீது சுமத்துவதா என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Sep 13, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 01:00 PM IST
காலை உணவு திட்ட சுற்றறிக்கையில் சர்ச்சை.. தவெக அரசை சாடிய நயினார்
Image Credit: Nainar Nagendran

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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