/Explainer: TN Budget அறிவிப்பு.. தமிழ்நாடு கடன் மேலும் உயருமா? உயர்ந்தால் எவ்வளவு உயரும்?

2026-27 ஆண்டிற்கான தமிழ்நாடு பட்ஜெட் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கும் நிலையில், ஒருபுறம் மாநிலத்தின் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் மக்கள் நலத் திட்டங்களுக்கான அறிவிப்புகள் வரவேற்பை பெற்றாலும், மறுபுறம் அரசின் நிதிப் பற்றாக்குறை மற்றும் அதிகரித்து வரும் கடன் சுமை குறித்த விவாதங்களும் தீவிரமடைந்துள்ளன.
பட்ஜெட் என்பது வெறும் நிதி ஒதுக்கீடு மட்டுமல்ல , அது அந்த மாநிலத்தின் பொருளாதார எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கும் வழிகாட்டி ஆகும். அந்த வகையில், 2026-27 ஆம் நிதியாண்டில் தமிழ்நாட்டின் கடன் அளவு எவ்வளவு உயரும்? வருவாய்ப் பற்றாக்குறை எதனால் அதிகரிக்கிறது? இந்த நிதிச் சுமை சாமானிய மக்களை எவ்வாறு பாதிக்கும்? என்பது குறித்து இங்கு விரிவாக பார்க்கலாம்.
தமிழ்நாட்டின் கடன் சுமை கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. 2026-27 நிதியாண்டிற்கான இடைக்கால பட்ஜெட்டில், 2027 மார்ச் 31 நிலவரப்படி மாநிலத்தின் கடன் ரூ.10.71 லட்சம் கோடி ஆகும். ஆனால், தற்போது தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள 2026-27 முழுமையான பட்ஜெட்டில், மாநிலத்தின் நிலுவைக் கடன் சுமார் ரூ.10.99 லட்சம் கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.
அதாவது, தமிழ்நாடு அரசு வாங்கியுள்ள கடன் மட்டுமல்லாமல், அரசின் பல்வேறு நிலுவைப் பொறுப்புகளையும் சேர்த்து பார்க்கும்போது, மாநிலத்தின் மொத்த நிலுவைப் பொறுப்பு ரூ.10 லட்சம் கோடியை கடந்துள்ளது. இந்த அளவு கடன் என்பது பெரிய தொகையாகத் தோன்றினாலும், ஒரு மாநிலத்தின் கடன் நிலையை அதன் பொருளாதார அளவுடன் ஒப்பிட்டே மதிப்பிட வேண்டும்.
அந்த வகையில், 2026-27ல் தமிழ்நாட்டின் நிலுவைக் கடன் மாநிலத்தின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (GSDP) சுமார் 26.35% ஆக உள்ளது. எனவே, “தமிழ்நாட்டுக்கு ரூ.10.99 லட்சம் கோடி கடன் இருக்கிறது” என்ற எண்ணிக்கையை மட்டும் வைத்து மாநிலத்தின் நிதிநிலையை மதிப்பிட முடியாது; அந்தக் கடனுக்கு எதிராக மாநிலத்தின் வருவாய், பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் கடனை திருப்பிச் செலுத்தும் திறன் ஆகியவற்றையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
ஆனால், இங்கு கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய விஷயம் கடன் தொகை மட்டும் அல்ல; அந்தக் கடன் ஆண்டுதோறும் எவ்வளவு வேகத்தில் அதிகரிக்கிறது என்பதுதான். 2025-26ல் சுமார் ரூ.9.7 லட்சம் கோடியாக இருந்த நிலுவைப் பொறுப்பு, 2026-27ல் ரூ.10.99 லட்சம் கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. இதனால், அடுத்ததாக இந்த கடன் உயர்வுக்கு என்ன காரணம், அரசின் வருவாய் மற்றும் செலவுகளுக்கு இடையிலான இடைவெளி எவ்வளவு என்பதே முக்கியமான கேள்வியாகிறது.
கடந்த ஆண்டுகளில் வாங்கிய கடன்களுக்கான வட்டியே தற்போது இருக்கும் அரசுக்கு பெரிய சவாலாக மாறி இருக்கிறது. மாநிலத்தின் சொந்த வரி வருவாயில் ஒரு கணிசமான பங்கு, இந்த கடனுக்கான வட்டியைச் செலுத்துவதற்கே செலவாகிறது.
அதேபோல் தொடர்ந்து மாநிலத்தின் நீண்ட கால வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்காக அரசு கடன் வாங்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்படுகிறது. குறிப்பாக மாதம்தோறும் வழங்கப்பட்டு வரும் மகளிர் உரிமை தொகைக்கே ஆண்டுக்கு தோராயமாக ரூ. 15,000 கோடி செலவாகிறது. இது போன்று மற்ற திட்டங்களும் (இலவச பேருந்து பயணம், இலவச மின்சாரம்) உள்ளன.
தமிழ்நாட்டின் கடன் சுமையை புரிந்துகொள்ள, முதலில் வருவாய்ப் பற்றாக்குறை என்றால் என்ன என்பதை தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். ஒரு அரசுக்கு வரிகள், கட்டணங்கள், மத்திய அரசிடம் இருந்து கிடைக்கும் பங்கு உள்ளிட்ட வழிகளில் கிடைக்கும் வருவாயை விட, அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம், ஓய்வூதியம், மானியங்கள், வட்டி செலுத்துதல் உள்ளிட்ட அன்றாட செலவுகள் அதிகமாகும்போது வருவாய்ப் பற்றாக்குறை ஏற்படுகிறது. எளிமையாக சொன்னால், அரசின் வழக்கமான வருமானத்தை விட செலவு அதிகமாக இருக்கிறது.
இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், வருவாய்ப் பற்றாக்குறை என்பது புதிய சொத்துகளை உருவாக்குவதற்கான செலவு அல்ல. அரசு பெறும் வருவாயை விட அதன் அன்றாட செலவு அதிகமாக இருப்பதை இது காட்டுகிறது. எனவே, இந்த இடைவெளியை சமாளிக்க அரசுக்கு கூடுதல் நிதி தேவைப்படுகிறது.
மாநில அரசுக்குக் கிடைக்கும் வருவாயில் மிகப்பெரிய பங்கு இதுதான். ஜிஎஸ்டி, பெட்ரோல்-டீசல் மற்றும் மதுபானங்கள் மீதான வணிக வரி/அடைப்பு வரி, பத்திரப் பதிவு மற்றும் முத்திரைத் தாள் கட்டணம், மோட்டார் வாகன வரி ஆகியவற்றின் மூலம் ஆண்டிற்கு தோராயமாக ரூ.2.10 லட்சம் கோடிக்கும் அதிகமான வருவாய் கிடைக்கிறது.
மத்திய அரசின் வரிப் பகிர்வு: மத்திய அரசின் மூலம் தமிழகத்திற்கு ஆண்டுக்கு சுமார் ரூ.40,000 கோடி முதல் ரூ.50,000 கோடி வரை வருவாய் கிடைக்கிறது.
வரியல்லாத சொந்த வருவாய் & மானியங்கள்: சுரங்கக் கட்டணம், அரசின் சேவைகளுக்கான கட்டணங்கள் மற்றும் மத்திய அரசிடமிருந்து வரும் திட்டக் மானியங்கள் மூலம் ஆண்டுக்கு தோராயமாக ரூ.30,000 கோடி முதல் ரூ.40,000 கோடி வரை நிதி கிடைக்கிறது.
ஒட்டுமொத்தமாக பார்த்தால், தமிழ்நாடு அரசின் ஆண்டு மொத்த வருவாய் ரசீதுகள் தோராயமாக ரூ.3 லட்சம் கோடி முதல் ரூ.3.20 லட்சம் கோடி வரை இருக்கும் எனக் கணக்கிடப்படுகிறது. ஆனால், அரசின் அன்றாடச் செலவுகள் இந்த வருவாயை காட்டிலும் அதிகமாக இருப்பதால் தான் 'வருவாய்ப் பற்றாக்குறை' ஏற்படுகிறது.
இன்றைய பட்ஜெட் தாக்கலுக்கு பிறகு, முன்னாள் நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னாரசு செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் . அப்போது, தமிழக அரசின் நிலைமை இப்படியே நீடித்தால், அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் மேலும் 10 லட்சம் கோடி கடன் உயரும் என தெரிவித்துள்ளார்.
தங்கம் தென்னரசு: தமிழகத்தில் ஆட்சிப் பொறுப்பேற்ற வெறும் 3 மாதங்களிலேயே தவெக அரசு ரூ.22,000 கோடியைக் கடனாக பெற்றுள்ளதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார். இதே வேகத்தில் சென்றால், 5 ஆண்டுகள் நிறைவடையும் போது மாநிலத்தின் ஒட்டுமொத்த கடன் சுமை ரூ.20 லட்சம் கோடியைத் தொட்டுவிடும் என்று எச்சரித்தார்.
மேலும், ரூ.48,000 கோடியாக இருந்த வருவாய் பற்றாக்குறை தற்போது ரூ.55,000 கோடியாக உயர்ந்துள்ளதையும், திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் ரூ.2.29 லட்சம் கோடியாக இருந்த மாநிலத்தின் சொந்த வரி வருவாய், தற்போது ரூ.2.26 லட்சம் கோடியாகச் சரிந்துள்ளதையும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
அண்ணாமலை: இதேபோல் அண்ணாமாலையும் தமிழகத்தின் கடன் அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் ரூ. 15 லட்சம் கோடியாக உயரும் என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இது தொடர்பாக பேசி இருக்கும் அண்ணாமலை, தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு சிக்கல்கள் நிலவி வருவதை சுட்டிக்காட்டிய அவர், மாநிலத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு குடும்ப அட்டை கணக்கிலும் தோராயமாக ரூ.4.40 லட்சம் கடன் சுமை இருப்பதாகத் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், 'நடப்பு ஆண்டில் மட்டும் தவெக அரசு சுமார் ரூ.85,000 கோடி கடனாக பெற திட்டமிட்டுள்ளது. எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள், இவர்களது 5 ஆண்டு ஆட்சிக் காலம் நிறைவடையும் போது, தமிழ்நாட்டின் மொத்தக் கடன் சுமை ரூ.15 லட்சம் கோடியை தொட்டுவிடும்' எனத் தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாட்டின் கடன் சுமை ரூ.10 லட்சம் கோடியை கடந்துள்ளது என்பது மட்டும் கவலைக்குரிய விஷயம் அல்ல. அந்தக் கடன் எந்த நோக்கத்திற்காக பெறப்படுகிறது, அதிலிருந்து உருவாகும் வருவாய் மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சி எவ்வளவு, அதே நேரத்தில் அரசின் வருவாய் எவ்வளவு வேகத்தில் அதிகரிக்கிறது என்பதுதான் முக்கியம்.
உள்கட்டமைப்பு, போக்குவரத்து, குடிநீர், கல்வி, சுகாதாரம் போன்ற நீண்டகால பலன் தரும் திட்டங்களுக்கு கடன் மூலம் நிதி திரட்டுவது பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு உதவக்கூடும். ஆனால், அன்றாட செலவுகளை சமாளிப்பதற்காக தொடர்ந்து கடன் வாங்கும் நிலை ஏற்பட்டால், எதிர்காலத்தில் வட்டி செலுத்தும் சுமையும் அதிகரிக்கும்.
எனவே, தமிழ்நாட்டின் நிதிநிலையை பொறுத்தவரை, “கடன் இருக்கிறதா?” என்பது மட்டும் கேள்வி அல்ல; “கடன் எந்த அளவுக்கு அதிகரிக்கிறது, அதை சமாளிக்கும் அளவுக்கு வருவாய் வளர்கிறதா, அந்தக் கடன் எதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது?” என்பதே முக்கியமான கேள்வியாகும்.
அடுத்த சில ஆண்டுகளில் மாநிலத்தின் சொந்த வருவாய் வளர்ச்சி, வருவாய் பற்றாக்குறை குறைகிறதா, கடன் GSDP விகிதம் எந்த நிலையில் உள்ளது என்பதுதான் தமிழ்நாட்டின் நிதிநிலையை மதிப்பிடுவதில் முக்கியமான அளவுகோல்களாக இருக்கும்.