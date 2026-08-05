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Explainer: TN Budget அறிவிப்பு.. தமிழ்நாடு கடன் மேலும் உயருமா? உயர்ந்தால் எவ்வளவு உயரும்?

தமிழ்நாட்டின் கடன் ரூ.10.99 லட்சம் கோடியை கடந்துள்ள நிலையில், வருவாய்–செலவு இடைவெளி, வட்டிச்சுமை மற்றும் நிதிப் பற்றாக்குறை காரணமாக எதிர்காலத்தில் கடன் மேலும் அதிகரிக்குமா என்பதை இந்த கட்டுரை அலசுகிறது.

Written ByR Balaji
Published: Aug 05, 2026, 07:48 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:48 PM IST
Explainer: TN Budget அறிவிப்பு.. தமிழ்நாடு கடன் மேலும் உயருமா? உயர்ந்தால் எவ்வளவு உயரும்?

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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