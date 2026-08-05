/தமிழக பட்ஜெட்: வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுமா தவெக அரசு? என்னென்ன அறிவிப்புகளை எதிர்பார்க்கலாம்?

Tamil Nadu Budget 2026: தமிழக முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றி கழக (TVK) அரசின் முதல் பட்ஜெட்டை, நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் இன்று (ஆகஸ்ர் 5) சென்னையில் உள்ள சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்யவுள்ளார். தமிழக மக்களுக்கு இந்த பட்ஜெட் குறித்து அதிக எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன.
தவெக அரசு, முந்தைய திமுக ஆட்சியின் காரணமாக மாநிலம் கடும் நிதி நெருக்கடியில் சிக்கியுள்ளதாக கூறிவரும் நிலையில், இந்த பட்ஜெட் பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்படவுள்ளது. முதலமைச்சர் விஜய் கொடுத்த தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றும் வகையில் இன்று அறிவிப்புகள் வெளிவருமா என்ற கேள்வி அனைவருக்கும் உள்ளது.
பதவி ஏற்ற முதல் நாளே, கஜானா கிட்டத்தட்ட காலியாக உள்ளது என்று முதல்வர் கூறிய நிலையில், எந்தெந்த திட்டங்களுக்கு அரசு முன்னுரிமை கொடுக்கிறது என்பதை அறிவதில் ஆர்வம் அதிகரித்துள்ளது.
திமுக ஆட்சியின் போது இருந்த மாநிலத்தின் நிதி நிலைமை குறித்த வெள்ளை அறிக்கையை அமைச்சர் மரிய வில்சன் கடந்த மாதம் வெளியிட்டிருந்தார். அந்த அறிக்கையில் அவர் பின்வரும் முக்கிய புள்ளிகளை சுட்டிகாட்டி இருந்தார்.
அதிகரித்த கடன்
உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (GDP) மொத்த வருவாய் வரவுகளின் பங்கு
மேலும், கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் கடனுக்கான வட்டி செலுத்துதல் 61 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாகவும், வருவாய் பற்றாக்குறை ரூ. 78,324 கோடியாக இருப்பதாகவும் நிதி அமைச்சர் தெரிவித்திருந்தார். மாநிலத்தின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (GDP) மொத்த வருவாய் வரவுகளின் பங்கு 2021-2022-ல் சுமார் 10 சதவீதத்திலிருந்து 2025-2026-ல் 8.32 சதவீதமாகக் குறைந்துள்ளது. மாநிலத்தின் சொந்த வரி வருவாய் 0.48 புள்ளிகள் குறைந்துள்ளதாகவும் அவர் கூறியிருந்தார்.
வருவாய் பற்றாக்குறை
இடைக்கால பட்ஜெட்டில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த ரூ. 48,696 கோடிக்கு பதிலாக, 2026-27-ல் வருவாய் பற்றாக்குறை சுமார் ரூ. 90,500 கோடியை எட்டக்கூடும் என்றும், நிதிப் பற்றாக்குறை ரூ. 1.22 லட்சம் கோடிக்கு பதிலாக ரூ. 1.64 லட்சம் கோடியை நெருங்கக்கூடும் என்றும் அந்த வெள்ளை அறிக்கை தெரிவித்திருந்தது.
தமிழ்நாடு உத்திசார் முதலீட்டு ஆணையம்: முக்கிய அறிவிப்புகளில் ஒன்றாக 'தமிழ்நாடு உத்திசார் முதலீட்டு ஆணையம்' (Tamil Nadu Strategic Investment Authority) அமைப்பது இடம்பெறலாம் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
மாநில முதலீட்டு நிதியம்: குறைக்கடத்திகள் (semiconductors), மின்சார வாகனங்கள், விண்வெளி தொழில்நுட்பம், செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் மேம்பட்ட உற்பத்தித் துறை ஆகியவற்றில் முதலீடு செய்ய ரூ. 50,000 கோடி மதிப்பிலான மாநில முதலீட்டு நிதியம் உருவாக்கப்படலாம்.
விண்ணப்பம் இல்லா நிர்வாக முறை: தவெக அரசு 'விண்ணப்பம் இல்லா நிர்வாக முறை' (No-Application Governance system) குறித்த அறிவிப்பையும் இந்த பட்ஜெட்டில் வெளியிடலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இம்முறையின் கீழ், ஆதார், குடும்ப அட்டை மற்றும் குடும்ப விவரங்கள் உள்ளிட்ட அரசுத் தரவுத்தளங்களை ஒருங்கிணைத்து தகுதியான பயனாளிகள் தானாகவே கண்டறியப்படுவார்கள். இதனால் அவர்கள் விண்ணப்பிக்காமலேயே நலத்திட்ட உதவிகளைப் பெற முடியும்.
தொழில்நுட்ப மையங்கள்: இந்தியாவின் முதல் முழுமையான செயற்கை நுண்ணறிவு நகரம் (AI City), செயற்கை நுண்ணறிவுப் பல்கலைக்கழகம், அதிநிறை திறன் கொண்ட GPU கணினி மையம் மற்றும் உலகத்தரம் வாய்ந்த திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சி மையங்கள் போன்ற அறிவிப்புகளும் பொது பட்ஜெட்டில் இடம்பெறக்கூடும் என்று அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
இன்று தாக்கல் செய்யப்படவுள்ள பட்ஜெட்டில் தேர்தலின் போது அளிக்கப்பட்ட வாக்குறுதிகளை அரசு நிறைவேற்றுமா என்பதை அறிய தமிழக மக்கள் ஆர்வத்துடன் உள்ளனர். இவை நிறைவேறினால் மக்களின் தினசரி வாழ்வில் பல சிக்கல்கள் தீரும், பல நன்மைகள் நடக்கும். தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது தவெக அளித்த முக்கிய வாக்குறுதிகள் பின்வருமாறு:
|அம்சம்
|விவரம்
|மகளிர் உரிமைத் தொகை
|பெண்களுக்கு மாதம் ரூ. 2,500 உதவித்தொகை
|எல்பிஜி சிலிண்டர்கள்
|ஆண்டுக்கு ஆறு இலவச ல்பிஜி சிலிண்டர்கள்
|இலவச பேருந்து பயணம்
|தமிழ்நாடு முழுவதும் அரசு பேருந்துகளில் பெண்கள் இலவசமாக பயணிக்கும் வசதி
|உதவித்தொகை
|வேலையில்லாத பட்டதாரிகளுக்கு மாதம் ரூ. 4,000 உதவித்தொகை
|மாணவர்களுக்கு நிதி உதவி
|பள்ளி மாணவர்கள் 1 முதல் 12-ஆம் வகுப்பு வரை தடையின்றி கல்வி பயில ஏதுவாக, அவர்களின் பெற்றோர் அல்லது பாதுகாவலர்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ. 15,000 வழங்கும் திட்டம்.
அதிக நன்மைகள் நிச்சயம்:
முந்தைய அரசுகளை விட புதிய அரசு அதிக நன்மைகளையும் நலத்திட்டங்களையும் வழங்கும் என்ற நம்பிக்கையுடன் ஏழை மற்றும் நடுத்தர வர்க்க மக்கள் இந்த பட்ஜெட்டை ஆவலுடன் எதிர்பார்ப்பதாக ஒரு சாரார் கருதுகின்றனர். அவர்களது நம்பிக்கை வீணாகாது என்றும் அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் பல அறிவிப்புகள் இன்று வெளியாகும் என்பதும் அவர்களது கருத்தாக உள்ளது.
பெரிய எதிர்பார்ப்புகள் இல்லை:
மே மாதம் புதிய அரசு பொறுப்பேற்றதிலிருந்து, அதற்கென ஒரு தனித்துவமான அடையாளத்தை உருவாக்கும் வகையிலான குறிப்பிடத்தக்க புதிய அறிவிப்புகள் எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பது மற்றொரு தரப்பின் வாதமாக உள்ளது. ஆகையால், முந்தைய அரசை குறை கூறி, நிதி பற்றாக்குறையை காரணம் காட்டி இந்த அரசு பெரிய அறிவிப்புகளை வெளியிடாமல் போகலாம் என இவர்கள் கருதுகிறார்கள்.
எனினும், தவெக அரசின் பொருளாதார அணுகுமுறை மற்றும் தொலைநோக்குப் பார்வையை முழுமையாக மதிப்பிட வேண்டுமானால், பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பின்னரே அது குறித்து ஒரு தெளிவான முடிவுக்கு வர முடியும்.