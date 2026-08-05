/TN Budget 2026 : திருமணத்திற்கு 1 பவுன் தங்கம்! மகளிருக்கான சூப்பர் நலத்திட்டங்கள்..

TN Budget 2026 Women Schemes : நாடே எதிர்பார்த்து காத்திருந்த 2026 தமிழ்நாடு பட்ஜெட், இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இதனை, இந்த பட்ஜெட்டை, நிதி, திட்டமிடல் மற்றும் மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் மரிய வில்சன் தாக்கல் செய்துள்ளார். இந்த பட்ஜெட், பெண்களுக்கு அதிகாரமளித்தல், நிர்வாகத்தை மேம்படுத்துதல், சமூக நீதியினை காத்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளை உள்ளடக்கமாக கொண்டுள்ளது. இதில், பெண்களுக்காக தாக்கல் செய்யப்பட்ட திட்டங்கள் என்னென்ன என்பதை இங்கு விரிவாக தெரிந்து கொள்வோம்.
சமூகநலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறைக்கு, ரூ.9818 கோடி வரை இந்த பட்ஜெட்டில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மண்ணின் மகள் திட்டம்
அண்ணன் சீர் திட்டம்
திருநர் நலன்
தாய் கேர் திட்டம்
வெற்றி மகளிர் ஆடு வளர்ப்பு திட்டம்
தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டம்
சிங்கப்பெண்கள் வலிமைப்படுத்தும் திட்டம்
திட்டத்தின் பெயர் : மண்ணின் மகள் திட்டம், நிதி ஒதுக்கீடு - ரூ.20 கோடி
தமிழ்நாடு நிதி நிலை அறிக்கை 2026-2027#CMJosephVijay | #TNDIPR | #TNBudget2026_27 |@TVKVijayHQ | @imrajmohan | @MarieWilson_TVK | pic.twitter.com/myHVNuSKAK— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) August 5, 2026
ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின விவசாய தொழிலாளர்களை நில உரிமையாளர்களாக மாற்றும் நோக்குடன், பெண்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கும் வகையில், மண்ணின் மகள் திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, முத்திரைத்தாள் வரி மற்றும் பதிவுக்கட்டணத்தில், முழு விலக்கு அளிக்கப்படும். விவசாயம் செய்திட, நவீன தொழில்நுட்ப பயிற்சி வழங்கப்படும். இதற்காக ரூ.20 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யபட்டுள்ளது.
திட்டத்தின் பெயர் : அண்ணன் சீர், நிதி ஒதுக்கீடு : ரூ.812 கோடி
தமிழ்நாடு நிதி நிலை அறிக்கை 2026-2027#CMJosephVijay | #TNDIPR | #TNBudget2026_27 |@TVKVijayHQ | @imrajmohan | @MarieWilson_TVK | pic.twitter.com/6gUZs717CK— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) August 5, 2026
தமிழ்நாடு நிதி நிலை அறிக்கை 2026-2027#CMJosephVijay | #TNDIPR | #TNBudget2026_27 |@TVKVijayHQ | @imrajmohan | @MarieWilson_TVK | pic.twitter.com/gGqkIBgkZH— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) August 5, 2026
திட்டத்தின் பெயர் : தாய் கேர் திட்டம், நிதி ஒதுக்கீடு : ரூ.23 கோடி
தமிழ்நாடு நிதி நிலை அறிக்கை 2026-2027#CMJosephVijay | #TNDIPR | #TNBudget2026_27 |@TVKVijayHQ | @imrajmohan | @MarieWilson_TVK | pic.twitter.com/sClEqtYe1K— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) August 5, 2026
கருவுற்ற பெண்களுக்கான சேவை மற்றும் உதவி மையங்கள், மாநிலம் முழுவதும் அமைக்கப்படும். மகப்பேறு நாள் நெருங்கும் போது, தாய்மார்கள் இங்கு தங்கி, பயன் பெறலாம். கட்டணமில்லாமல், உணவு மற்றும் மருத்துவ உதவிகள், தொடர் மருத்துவ கண்காணிப்பு உள்ளிட்ட சேவைகள் இதன் மூலம் வழங்கப்படும்.
திட்டத்தின் பெயர்: ஆடுகள் வளர்ப்புத் திட்டம், நிதி ஒதுக்கீடு : ரூ.110 கோடி
100 சதவீத மானியத்தில் 5 ஆடுகள் வழங்கப்படும்.
கைம்பெண்கள், ஆதரவற்ற பெண்கள், திருநர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் இதன் மூலம் பயன்பெறுவர்.
30,000 பயனாளிகள் இதனால் பயன் பெறுவார்கள்.
10,000 பெண்களுக்கு விலையில்லா கறவை மாடு வழங்கும் திட்டம்
இதற்காக ரூ.57 கோடி வரை ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
திட்டத்தின் பெயர் : தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டம், நிதி ஒதுக்கீடு : ரூ.560 கோடி
திட்டத்தின் பெயர் : சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை, நிதி ஒதுக்கீடு : ரூ.354 கோடி ஒதுக்கீடு
தமிழ்நாடு நிதி நிலை அறிக்கை 2026-2027#CMJosephVijay | #TNDIPR | #TNBudget2026_27 |@TVKVijayHQ | @imrajmohan | @MarieWilson_TVK | pic.twitter.com/Vk5c1eNU1z— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) August 5, 2026
சிறுபான்மையினர் நலத்துறையின் கீழ், கிறிஸ்துவ, முஸ்லீம் மகளிர் உதவி சங்கங்கள் அமைக்க, ரூ.1.05 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மகளிர் உரிமைத்தொகை குறித்த அறிவிப்பு இந்த பட்ஜெட்டில் இல்லாதது பலருக்கும் ஏமாற்றம் அளித்துள்ளது. தவெக ஆட்சிக்கு வந்த போது, ரூ.2,500 மகளிர் உரிமைத்தொகை வழங்கப்படும் என வாக்குறுதி கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. மேலும், மகளிருக்கு அனைத்து பேருந்துகளிலும் இலவச பயணம் வழங்கப்படும், வருடத்திற்கு 6 சிலிண்டர்கள் இலவசம் என கொடுக்கப்படிருந்தது. இப்படி ஹைலைட்டான எந்த வாக்குறுதிகளுக்கும் பட்ஜெட்டில் இடமே கொடுக்காமல் இருந்திருப்பது பலருக்கும், அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.