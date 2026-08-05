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TN Budget 2026 : திருமணத்திற்கு 1 பவுன் தங்கம்! மகளிருக்கான சூப்பர் நலத்திட்டங்கள்..

TN Budget 2026 Women Schemes : தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட், ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதியான இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில், மகளிருக்கான நலத்திட்டங்கள் பல கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. அவை என்னென்ன என்பதையும், அவற்றால் தமிழ்நாட்டின் மகளிருக்கு என்னென்ன பலன்கள் இருக்கிறது என்பதையும் இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Aug 05, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 12:50 PM IST
TN Budget 2026 : திருமணத்திற்கு 1 பவுன் தங்கம்! மகளிருக்கான சூப்பர் நலத்திட்டங்கள்..
Image Credit: TN Budget Women Welfare | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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