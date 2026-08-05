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தமிழக பட்ஜெட் 2026 : டாப் 10 அறிவிப்புகள்! தாய் மாமன் திட்டம் to AI நகரம்-ஹைலைட்ஸ்

TN Budget 2026 Highlights : தவெக அரசின் தனது முதல் தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டை இன்று சட்டசபையில் தாக்கல் செய்தது. பட்ஜெட் அறிக்கையை, நிதி திட்டமிடல் மற்றும் மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் மரிய வில்சன் தாக்கல் செய்தார்.

Written ByYuvashree
Published: Aug 05, 2026, 02:05 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 02:05 PM IST
தமிழக பட்ஜெட் 2026 : டாப் 10 அறிவிப்புகள்! தாய் மாமன் திட்டம் to AI நகரம்-ஹைலைட்ஸ்
Image Credit: TN Budget 2026 Highlights | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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