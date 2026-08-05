/தமிழக பட்ஜெட் 2026 : டாப் 10 அறிவிப்புகள்! தாய் மாமன் திட்டம் to AI நகரம்-ஹைலைட்ஸ்

TN Budget 2026 Highlights : மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்த தவெக கட்சி, தங்கள் ஆட்சியில் முதல் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்திருக்கிறது. இதில், ஏஐ நகரம், பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஏஐ படிப்புகள் என பல்வேறு புதிய திட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றில் டாப் 10 திட்டங்கள் குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
இந்த ஆண்டின் பட்ஜெட்டில், தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் அனைத்து குழந்தைகளுக்கும், குழந்தையின் பிறப்பை கொண்டாடும் வகையில் தாய்மாமனின் இன்பத்தையும் முக்கியத்துவத்தையும் போற்றும் வகையிலும், தாய்மாமனின் அன்பளிப்பாக ஒரு கிராம் தங்க மோதிரம் வழங்கப்படும். இந்த திட்டத்திற்காக ரூ.560 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
தமிழ்நாடு நிதி நிலை அறிக்கை 2026-2027#CMJosephVijay | #TNDIPR | #TNBudget2026_27 |@TVKVijayHQ | @imrajmohan | @MarieWilson_TVK | pic.twitter.com/pYD3grkerA— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) August 5, 2026
பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் GenZ தலைமுறையை ஈர்க்கும் வகையில் பல்வேறு திட்டங்கள், இந்த பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த திட்டத்தின் முக்கிய அம்சமாக, தினசரி தூய்மை பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும். குடிநீர் மற்றும் கழிப்பறை பராமரிக்கப்படும், 24 மணி நேரம் சிசிடிவி இயங்கும். இது முதற்கட்டமாக 10,000 பள்ளிகளில் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இதற்காக ரூ.139 கோடி பட்ஜெட் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
மாணவர்களுக்கு மிதிவண்டி வழங்கப்படும் திட்டம் ஏற்கனவே இருந்தாலும், தற்போது அதில் கூடுதலாக நவீன மிதிவண்டியாக வழங்கப்படுவதோடு, ஹெல்மெட் மற்றும் தண்ணீர் பாட்டில் கூடுதலாக வழங்கப்படுகிறது. 2026-27 கல்வியாண்டில், அரசு மற்றும் அரசு நிதியுதவி பெறும் பள்ளிகளில் ஹெல்மெட் மற்றும் வாட்டர் பாட்டில் வசதியுடன் இந்த நவீன மிதிவண்டிகள் வழங்கப்படும். இதற்காக ரூ.277 கோடி மதிப்பீட்டில் பட்ஜெட் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
கல்லூரி மாணவர்களின் கற்றல் திறனை மேம்படுத்த, வெற்றி மடிக்கணினி திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. இதற்காக ரூ.2,000 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த பட்ஜெட்டில், AIஐ மையமாக வைத்து பல்வேறு திட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன.
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில், செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் இயந்திர வழி கற்றல் என்ற புதிய தொழிற்பிரிவு கொண்டு வரப்பட உள்ளது. இதற்காக சுமார் ரூ.10 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
தனித்துவமான செயற்கை நுண்ணறிவுப் பாடத்திட்டத்தை வடிவமைக்க, கல்வியாளர்கள் மற்றும் தொழில்துறை முன்னோடிகள் கொண்ட நிபுணர் குழு அமைக்கப்படும்.
2031ஆம் ஆண்டிற்குள், பொறியியல் கல்லூரிகள், பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகள் மற்றும் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் பயிலும் 5 லட்சம் இளைஞர்களுக்கு செயற்கை நுண்ணறிவு திறன் பயிற்சி அளிக்கப்படும்.
5,000 அரசு பள்ளிகளிலிருந்து கூடுதலாக, 2,600 பளிகளுக்கு TN Spark திட்டம் விரிவுப்படுத்தப்பட உள்ளது. இதன் மூலம் பள்ளி மாணவர்களுக்கு AI பயிற்சி வழங்கப்படும்.
இந்தியாவின் முதல் AI நகரம்: ‘அறிவகம்’ எனும் பெயரில், இந்தியாவின் முதல் AI நகரம் தமிழ்நாட்டில் உருவாக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. AI பல்கலைக்கழகம், சர்வதேச திறன் மேம்பாட்டு மையம், குறைகடத்தி சோதனை ஆய்வகம் அமைக்கும் சாத்தியக்கூறு ஆய்விற்கு ரூ.5 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படுள்ளது.
தமிழ்நாடு நிதி நிலை அறிக்கை 2026-2027#CMJosephVijay | #TNDIPR | #TNBudget2026_27 |@TVKVijayHQ | @imrajmohan | @MarieWilson_TVK | pic.twitter.com/XLq9Sc3kqw— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) August 5, 2026
தமிழ்ப்பெருந்திரள் மொழி மாதிரி உருவாக்கம்; அரசின் அதிகாரப்பூர்வ தொடர்புகளில் AI மொழித் தொழில்நுட்பம்; முன்னணி பல்கலைகழகங்களுடன் இணைந்து தமிழுக்கான AI மாதிரி உருவாக்கம்.
பெண்கள் நலன் மற்றும் முன்னேற்றத்திற்காக சில திட்டங்கள் காெண்டு வரப்பட்டுள்ளத, ஏற்கனவே இருக்கும் திட்டங்கள் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த திட்டத்தின் கீழ், ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின விவசாயத்தொழிலாளர்களை நில உரிமைகளுக்காக மாற்றும் நோக்குடன், பெண்களூக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்பட உள்ளது. முத்திரைத்தாள் வரி மற்றும் பதிவுக்கட்டணத்தில் முழு விலக்கு அளிக்கப்படும். விவசாயம் செய்திட நவீன தொழில்நுட்ப அயிற்சி வழங்கப்படும். இதற்காக பட்ஜெட்டில் ரூ.20 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
பெண்களின் திருமண நன்னாளில், 8 கிராம் தங்க நாணயம் மற்றும் ஒரு பட்டுப்புடவை ‘அண்ணன் சிர்’ திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும். இதற்காக ரூ.812 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
கருவுற்ற பெண்களுக்கான சேவை மற்றும் உதவி மையங்கள் மாநிலம் முழுவதும் அமைக்கப்படும். மகப்பேறு நாளை நெருங்கும் போது இங்கே தங்கியிருந்து, மகளிர் பயன்பெறலாம். கட்டணமில்லாமல் உணவு மற்றும் மருத்துவ உதவிகள், தொடர் மருத்துவக் கண்காணிப்பு உள்ளிட்ட சேவைகள் வழங்கப்படும். இதற்காக ரூ.23 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மூத்த குடிமக்களுக்காகவும் சில திட்டங்கள் இந்த பட்ஜெட்டில் கொண்டு வரப்பட்டு, விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு நிதி நிலை அறிக்கை 2026-2027#CMJosephVijay | #TNDIPR | #TNBudget2026_27 |@TVKVijayHQ | @imrajmohan | @MarieWilson_TVK | pic.twitter.com/O8coa8cZy2— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) August 5, 2026
மூத்த குடிமக்களுக்காக தமிழ்நாடு முழுவதும் 1,000 நடமாடும் முதியோர் சிகிச்சை மையங்கள் கொண்டு வரப்படும். கிராம பஞ்சாயத்துகளுக்கே நேரில் சென்று இலவச உடல் பரிசோதனை மற்றும் மருந்துகள் விநியோகிக்கப்படும். 1 மருத்துவர், 1 செவிலியர், 1 இயனுறை மருத்துவருடன் சேவை வழங்கப்படும். இதற்காக ரூ.33 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
திருநர் நலனுக்காக, புதிய திட்டங்கள் கொண்டு வரப்படுள்ளன. திறன் பயிற்சி மற்றும் சுயதொழிலுக்கு மானியத்துடன் அவர்களுக்கு கடன் உதவி வழங்கப்படும்.
தமிழ்நாடு நிதி நிலை அறிக்கை 2026-2027#CMJosephVijay | #TNDIPR | #TNBudget2026_27 |@TVKVijayHQ | @imrajmohan | @MarieWilson_TVK | pic.twitter.com/gGqkIBgkZH— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) August 5, 2026
5 மாவட்டங்களில், ஆலோசனை வழங்கி, மறுவாழ்வு அளிக்கும் வகையில் ‘அரண்’ தங்குமிடங்கள் அமைக்கப்படும். ரூ.50,000 வரை சுயதொழில் வங்கிக்கடனுக்கு மானியம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 15 மாவட்டங்களில் குறுகிய கால தங்குமிட வசதிகள் செய்யப்படும்.