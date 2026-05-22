/முடிவுக்கு வந்த 27 வருட போராட்டம்.. அமைச்சரவையில் விசிக, ஐயூஎம்எல்! திருமாவை கடிக்கும் திமுக!

TN Cabinet VCK IUML: தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் முதல்முறையாக கூட்டணி ஆட்சி நடந்துள்ளது. பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் முதல்வர் விஜய்யின் அமைச்சரவையில் விசிக, ஐயூஎம்எல் ஆகிய கட்சிகள் இணைந்துள்ளது. விசிக எம்எல்ஏ வன்னி அரசு, ஐயூஎம்எல் எம்எல்ஏ ஷாஜகானும் அமைச்சர்களாக இன்று பதவியேற்றுள்ளனர். இவர்களுக்கு ஆளுநர் இலாகா ஒதுக்கீடு செய்து அறிவிப்பை வெளியட்டுள்ளார்.
TN Cabinet VCK IUML: தமிழ்நாடு அரசியலில் பெரும் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து வருகிறது. 60 வருடங்கள் தமிழகத்தில் ஆட்சி செய்த திராவிட கட்சிகளை வீழ்த்து தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் 2026 தேர்தலில் மாபெரும் வெற்றி பெற்றுள்ளார். தேர்தலில் 109 இடங்களை கைப்பற்றி விஜய்யின் தவெக தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. இதையடுத்து கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவோடு தவெக ஆட்சியில் அமர்ந்துள்ளது.
இதுவரை தமிழகத்தை ஆண்டு வந்த அரசியல் கணக்கை விஜய் அடியோடு மாற்றி இருக்கிறார். குறிப்பாக, தமிழகத்தில் கூட்டணி ஆட்சி நடைபெறுகிறது. மேலும், இந்த ஆட்சியில் இளைஞர்கள், பட்டியலினத்தவர்களுக்கு அதிக வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. சமூக நீதிக்கு முக்கியத்துவம் தரும் வகையில், விஜய் அமைச்சரவையில் பட்டியலினத்தைச் சேர்ந்த 8 பேருக்கு பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
35 அமைச்சரவையில் தவெகவில் இருந்து 31 பேரும், காங்கிரஸ் கட்சியில் 2 பேரும், விசிக, ஐயூஎம்எல் தலா ஒருவரும் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுள்ளனர். இன்று விசிகவின் வன்னி அரசு, ஐயூஎம்எல்லின் ஷாஜகானும் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுள்ளனர். குறிப்பாக, விசிக தலைவர் திருமாவளவனின் பல கட்ட யோசனைகளுக்கு பிறகு தவெகவின் அமைச்சரவையில் சேர முடிவு எடுத்தார்.
இதனை அடுத்து, திண்டிவனம் தொகுதியில் விசிக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி வன்னி அரசும், ஐயூஎம்எல் எம்எல்ஏ ஷாஜகானும் அமைச்சர்களாக இன்று பதவியேற்றனர். இதன் மூலம், தவெக கூட்டணியில் அதிகாரப்பூர்வமாக விசிக, ஐயூஎம்எல் இணைந்துள்ளன. இதனை தொடர்ந்து, வன்னி அரசு, ஷாஜகானுக்கு இலாகாவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
|வ.எண்
|பெயர்
|இலாகா ஒதுக்கீடு
|1.
|வன்னி அரசு (விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி)
|ஆதி திராவிடர், பழங்குடியினர் நலனை உள்ளடக்கிய சமூக நீதித் துறை
|2.
|ஷாஜகான் (இந்தியன் யூனியன் முஸ்லிம் லீக்)
|
சிறுபான்மையினர் நலத்துறை
மேலும், விசிகவின் 27 வருட கனவு நனவானது. 1999ஆம் ஆண்டு கட்சி தொடங்கியதில் இருந்தே ஆட்சி பங்கு என்பதை விசிக முழங்கி வந்த நிலையில், தற்போது அது நடந்துள்ளது. இதனால், விசிகவினர் குஷியில் உள்ளனர். மேலும், சுமார் 60 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஐயூஎம்எல்லும் கூட்டணி ஆட்சிக்காக குரல் கொடுத்து வந்தது. இந்த நிலையில், ஐயூஎம்எல் கனவும் தற்போது நனவாகி உள்ளது.
இப்படியாக இருக்கும் நிலையில், விசிக, ஐயூஎம்எல் கட்சிகளுக்கு அமைச்சர் பதவி கிடைத்ததற்கு திமுகவினர் கடுப்பில் இருக்கின்றனர். விசிக, ஐயூஎம்எல் கட்சிகள் துரோகம் செய்துவிட்டதாக சமூக வலைதளங்களில் திமுகவினர் கொந்தளித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளர் ஆ.ராசா கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள ஆ.ராசா, "முன் 'ஏற' தரப்பட்ட 'ஏணியும்' மூட சாதியை நொறுக்க வேண்டிய 'சிறுத்தையும்’ வெறும் 'விசில்' சத்தத்திற்கு முட்டுக் கொடுக்குமென்றால்; பூ முடித்தவனை புறந்தள்ளி — புணர்ச்சிக்கு வேறிடம் தேடுவதில் தவறில்லை! பெரியாரின் 'காலதேச வர்த்தமான' த்திற்கு காத்திருப்போம்; என்றாலும் களமாடுவோம்! வெற்றி நமக்கே" என பதிவிட்டு விமர்சித்து இருந்தார்.
இந்த பதிவை தற்போது நீக்கி விட்டு, மற்றொரு பதிவை அவர் போட்டுள்ளார்.அதாவது, "என் வீட்டுத் தோட்டத்துத் தென்னை கூனி வளைந்து எதிர் வீட்டிற்கு இளநீர் தந்தால் இலக்கியத்தில் அதற்குப் பெயர் ”முடத்தெங்கு”. அரசியலில் என்ன பெயர் சூட்டலாம்? என போட்டுள்ளார். ஆ.ராசாவின் கருத்துக்கு விசிகவும் பதிலடி கொடுத்துள்ளது.
விசிகவின் பொருளாளர் பாலாஜி தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளதாவது, "அதிகாரம் எளியவர்க்கு அதிலென்ன ஆத்திரம். ஆற்றாமையால் அள்ளிவீசும். அவதூறுகள் அசைத்திடாது. அமைதியாய் கடப்பது அநாகரீகம் தவிர்க்கவே. அநீதி தொடர்ந்து அனைத்தும் உரைத்தால் அணைக்க முடியா அனலில் தகித்து போவீர்" என பதிவிட்டுள்ளார். விசிக மீது திமுக நேரடியாக இப்படி விமர்சிப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால், விசிக, திமுக இடையே வார்த்தை மோதல் நடந்து வருகிறது.