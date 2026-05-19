/அமைச்சரவை விரிவாக்கம் எப்போது? யார் யாருக்கு அமைச்சர் பதவி?

மீதமுள்ள அமைச்சரவை இடங்கள் எப்போது ஒதுக்கப்படும் என்ற கேள்வி அதிக அளவில் எழுந்திருந்தது. குறிப்பாக, கூட்டணி கட்சிகளுக்கு அமைச்சரவை இடங்கள் ஒதுக்கப்படுமா என்ற கேள்விகளும் இருந்து வருகின்றன.
தமிழகத்தில் புதிதாக பதவியேற்றுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம், விஜய் தலைமையில் பல்வேறு அதிரடி அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வருகிறது. கடந்த மே 10ஆம் தேதி முதலமைச்சராக பதவியேற்ற விஜய், மேடையில் ஒன்பது அமைச்சர்களை அறிமுகப்படுத்தினார். பொதுச் செயலாளர் ஆனந்த், அருண் ராஜ், டாக்டர் பிரபு, ஆதவ் அர்ஜுனா போன்றவர்கள் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக்கொண்டனர். அதன் பிறகு ஒரு வாரத்திற்கு அவர்களுக்கு எந்த துறையும் ஒதுக்கப்படாமல் இருந்த நிலையில், கடந்த வாரம் அவர்களுக்கான துறைகள் ஒதுக்கப்பட்டன. முதலமைச்சர் விஜய் பொது, பொது நிர்வாகம், ஐஏஎஸ்/ஐபிஎஸ்/ஐஎஃப்எஸ், உள்துறை, காவல்துறை, சிறப்பு திட்ட அமலாக்கம், மகளிர் நலன், இளைஞர் நலன் போன்ற துறைகளை எடுத்துக்கொண்டார்.
மேலும் என். ஆனந்த் ஊரக வளர்ச்சி, ஆதவ் அர்ஜுனா பொதுப்பணித்துறை, அருண்ராஜ் சுகாதாரம், செங்கோட்டையன் நிதி, வெங்கடரமணன் உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு, நிர்மல்குமார் மின்சாரம், ராஜ்மோகன் பள்ளி கல்வி, தமிழ் வளர்ச்சி, எஸ். கீர்த்தனா தொழில்துறை மற்றும் டாக்டர் டி.கே. பிரபு இயற்கை வளங்கள் ஆகிய துறைகள் ஒதுக்கப்பட்டது.
இதற்கிடையில், மீதமுள்ள அமைச்சரவை இடங்கள் எப்போது ஒதுக்கப்படும் என்ற கேள்வி அதிக அளவில் எழுந்திருந்தது. குறிப்பாக, கூட்டணி கட்சிகளுக்கு அமைச்சரவை இடங்கள் ஒதுக்கப்படுமா என்ற கேள்விகளும் இருந்து வந்தன. தற்போது தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் போன்ற கட்சிகள் தங்களது ஆதரவை வழங்கியுள்ளன. மேலும், யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் அதிமுகவிலிருந்து 25 எம்எல்ஏக்கள் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவாக சட்டப்பேரவையில் வாக்களித்தனர். இதனால் அதிமுகவுக்கும் அமைச்சரவை இடங்கள் ஒதுக்கப்படுமா என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது.
தற்போது வெளியான தகவலின்படி, காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இரண்டு அமைச்சரவை இடங்கள் வழங்கப்படும் என்று கூறப்படுகிறது. அதே சமயம், கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சிகள் எங்களுக்கு எந்த அமைச்சரவை இடமும் வேண்டாம்; வெளியில் இருந்து மட்டுமே ஆதரவு தருகிறோம் என்று தெரிவித்ததாகவும் செய்திகள் வெளியாகி வருகின்றன. மேலும், அதிமுக தரப்பில் இருந்து தங்களுக்கு ஒன்பது அமைச்சரவை இடங்கள் வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. ஆனால், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தரப்பில் அவர்களுக்கு ஐந்து அமைச்சரவை இடங்கள் மட்டுமே வழங்கப்படும் என்று கூறப்பட்டதாகவும், இதனால் தான் அமைச்சரவை இடங்களை ஒதுக்கும் செயல்முறையில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
மேலும், நாளை தமிழக ஆளுநர் சென்னை வரவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அவர் வந்த பிறகு மீதமுள்ள அமைச்சர்கள் பட்டியல் வெளியிடப்படும் என்றும் கூறப்படுகிறது. அதன்படி, இந்த வார இறுதிக்குள் மீதமுள்ள அனைத்து துறைகளுக்கும் அமைச்சர்கள் ஒதுக்கப்படுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அமைச்சர்கள் இன்னும் துறைகள் ஒதுக்கப்படாமல் இருப்பதால், பல்வேறு துறைகளில் பணிகள் மந்தமாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், இந்த செயல்முறையை விரைந்து முடிக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும் என்றும் அரசியல் விமர்சகர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். தற்போது பொறுப்பு ஆளுநராக இருப்பவர் கேரளத்திற்கும் ஆளுநராக இருப்பதால், இரண்டு மாநிலங்களுக்கும் பயணம் செய்வதில் சிரமம் ஏற்படுகிறது. இதுவும் அமைச்சரவை அறிமுக விழா தாமதமாகுவதற்கான காரணங்களில் ஒன்றாக கூறப்படுகிறது.
