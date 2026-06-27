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12 ஆம் வகுப்பு அசல் மதிப்பெண் சான்றிதழ் எப்போது வழங்கப்படும்? முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu 12th Original Mark Sheet : 12 ஆம் வகுப்பு அசல் மதிப்பெண் சான்றிதழ் எப்போது வழங்கப்படும்? பள்ளிக் கல்வித்துறை முக்கிய அறிவிப்பு. 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 27, 2026, 06:48 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 06:48 PM IST
12 ஆம் வகுப்பு அசல் மதிப்பெண் சான்றிதழ் எப்போது வழங்கப்படும்? முக்கிய அறிவிப்பு
Image Credit: TN Class 12 Original Mark Sheet 2026Source: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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