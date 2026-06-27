/12 ஆம் வகுப்பு அசல் மதிப்பெண் சான்றிதழ் எப்போது வழங்கப்படும்? முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu 12th Original Mark Sheet : தமிழகத்தில் கடந்த மார்ச் 2026-ல் நடைபெற்ற 12-ஆம் வகுப்பு (மேல்நிலை இரண்டாமாண்டு) பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் வெளியானதைத் தொடர்ந்து, மாணவர்கள் தங்களின் விடைத்தாள் நகல் பெற்று, மறுமதிப்பீடு மற்றும் மறுகூட்டலுக்கு விண்ணப்பிக்க அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் வாய்ப்பு வழங்கியிருந்தது. இதன்படி, கடந்த 05.06.2026 பிற்பகல் முதல் 17.06.2026 வரை தேர்வர்கள் இதற்கு விண்ணப்பித்தனர்.
விண்ணப்பங்களின் விவரம்: இந்த மேல்நிலை இரண்டாமாண்டு பொதுத்தேர்வில் விடைத்தாள் மறுமதிப்பீடு மற்றும் மறுகூட்டல் கோரி பாடவாரியாக மொத்தம் 6,016 விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டன. இதில் மறுமதிப்பீட்டிற்கு 5,814 விண்ணப்பங்களும், மறுகூட்டலுக்கு 202 விண்ணப்பங்களும் வந்திருந்தன. அதேபோல, மேல்நிலை முதலாமாண்டு (Arrear) விடைத்தாள் மறுமதிப்பீடு/மறுகூட்டல் கோரி மொத்தம் 62 விண்ணப்பங்கள் (மறுமதிப்பீடு - 61, மறுகூட்டல் - 01) பெறப்பட்டன.
இப்பணிகளுக்காக இரண்டு சிறப்பு முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டு, அனுபவம் வாய்ந்த பாட ஆசிரியர் குழுவினரைக் கொண்டு விடைத்தாள்கள் மறுமதிப்பீடு மற்றும் மறுகூட்டல் செய்யப்பட்டன. இந்தப் பணிகள் கடந்த 19.06.2026 அன்று தொடங்கி 23.06.2026 அன்று வெற்றிகரமாக முடிக்கப்பட்டன.
இதனைத் தொடர்ந்து, மறுகூட்டல் மற்றும் மறுமதிப்பீட்டில் மதிப்பெண் மாற்றம் உள்ள தேர்வர்களது பதிவெண்களின் பட்டியல், அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான www.dge.tn.gov.in-ல் (Notification பகுதி) கடந்த 25.06.2026 (வியாழக்கிழமை) பிற்பகல் வெளியிடப்பட்டது. இப்பட்டியலில் இடம் பெறாத மாணவர்களின் விடைத்தாட்களில் எவ்வித மதிப்பெண் மாற்றமும் இல்லை என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மதிப்பெண் மாற்றம் உள்ள தேர்வர்கள் மட்டும் தங்களது பதிவெண் மற்றும் பிறந்த தேதி ஆகிய விவரங்களைப் பதிவு செய்து, திருத்தப்பட்ட தற்காலிக மதிப்பெண் பட்டியலை (Statement of Marks) இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் ஆவலோடு எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும், மேல்நிலை பொதுத்தேர்வெழுதிய அனைத்து தேர்வர்களுக்கான அசல் மதிப்பெண் சான்றிதழ் (Original Mark Sheet) வழங்கப்படும் தேதி குறித்து பின்னர் முறைப்படி அறிவிக்கப்படும் என்று அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் தனது செய்திக் குறிப்பில் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
மறுகூட்டல், மறுமதிப்பீடு அல்லது மதிப்பெண் சான்றிதழ் தொடர்பான சந்தேகங்கள் ஏதேனும் இருந்தால், மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் 9498383075 / 9498383076 ஆகிய கைப்பேசி எண்களைத் தொடர்பு கொண்டு விளக்கம் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என அரசுத் தேர்வுகள் இயக்குநர் தெரிவித்துள்ளார்.