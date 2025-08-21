English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

பள்ளி மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! சுவையான காலை உணவு இனி இவர்களுக்கும் கிடைக்கும்

Tamil Nadu Breakfast Scheme : தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்டம் நகர்புறங்களிலும் ஆகஸ்டு 26 ஆம் தேதி முதல் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Aug 21, 2025, 01:56 PM IST
  • தமிழ்நாடு அரசின் காலை உணவுத் திட்டம்
  • ஆகஸ்ட் 26 ஆம் தேதி மீண்டும் விரிவாக்கம்
  • நகர்புற பள்ளி மாணவர்களுக்கும் இனி காலை உணவு

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு: மாறும் விதிகள், இனி 65 வயதிலேயே கூடுதல் ஓய்வூதியம்? முக்கிய செய்தி
camera icon12
Additional Pension
8வது ஊதியக்குழு: மாறும் விதிகள், இனி 65 வயதிலேயே கூடுதல் ஓய்வூதியம்? முக்கிய செய்தி
சமந்தா ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி! சினிமாவை விட்டுச் செல்கிறாரா? உண்மையா… வதந்தியா?
camera icon5
Samantha
சமந்தா ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி! சினிமாவை விட்டுச் செல்கிறாரா? உண்மையா… வதந்தியா?
Delhi-NCR வானிலை நிலவரம்: டெல்லியில் தொடரும் கனமழை! ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை..
camera icon5
Heavy Rain
Delhi-NCR வானிலை நிலவரம்: டெல்லியில் தொடரும் கனமழை! ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை..
நாளை வியாழக்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை வியாழக்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
பள்ளி மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! சுவையான காலை உணவு இனி இவர்களுக்கும் கிடைக்கும்

Tamil Nadu Breakfast Scheme : தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், நகர்ப்புறங்களில் உள்ள அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளிலும் முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்டத்தை வருகிற ஆகஸ்ட் 26ஆம் தேதி அன்று தொடங்கிவைக்க உள்ளார். இதன் மூலம், நகர்ப்புறங்களில் உள்ள 2,430 பள்ளிகளில் பயிலும் 3.05 லட்சம் மாணவ, மாணவியர்கள் பயனடைவார்கள். இந்தத் திட்ட விரிவாக்க விழா, சென்னையில் உள்ள மயிலாப்பூர் புனித சூசையப்பர் தொடக்கப் பள்ளியில் நடைபெற உள்ளது.

முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்டம், தமிழ்நாட்டின் கல்வி மற்றும் சமூக மேம்பாட்டில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்தியாவிலேயே முதல்முறையாக, இந்த மகத்தான திட்டம் 2022ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 15ஆம் தேதி, மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களால் மதுரையில் உள்ள ஆதிமூலம் மாநகராட்சி தொடக்கப் பள்ளியில் தொடங்கப்பட்டது. இத்திட்டம் பெற்றோர்கள் மற்றும் மாணவர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது.

இந்த மகத்தான வெற்றியின் காரணமாக, முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்டம் விரிவுபடுத்தப்பட்டது. முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் பிறந்த ஊரான திருக்குவளையில், 2023ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 25ஆம் தேதி, இந்தத் திட்டம் மேலும் 30,992 பள்ளிகளுக்கு விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டது. இதன் மூலம் 18.50 லட்சம் மாணவ, மாணவியர்கள் சுடச்சுட, சுவையான காலை உணவை உண்டு, மகிழ்ச்சியோடு பள்ளிக்கு வந்தனர். இதனால், பள்ளிகளில் மாணவர்களின் வருகை அதிகரித்ததுடன், அவர்களின் கற்றல் திறனும் மேம்பட்டது. ஒரு ஆய்வறிக்கையின்படி, 90%க்கும் அதிகமான குழந்தைகளின் முந்தைய பாடங்களை நினைவு கூர்வது அதிகரித்துள்ளது. மேலும், குழந்தைகள் பசியின்றி பள்ளிக்கு வருவதால் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு களையப்பட்டு, அவர்களின் ஆரோக்கியமும் மேம்படுத்தப்பட்டது.

இதன் தொடர்ச்சியாக, 2024ஆம் ஆண்டு ஜூலை 15ஆம் தேதி, பெருந்தலைவர் காமராஜர் பிறந்தநாளில், திருவள்ளூர் மாவட்டம், கடம்பத்தூர் ஒன்றியம், கீழச்சேரி கிராமத்தில் உள்ள புனித அன்னாள் அரசு உதவி பெறும் தொடக்கப் பள்ளியில் மேலும் ஒரு விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டது. இதன் மூலம், 3,995 அரசு உதவி பெறும் தொடக்கப் பள்ளிகளில் பயிலும் 2,23,536 மாணவ, மாணவியர்கள் இத்திட்டத்தின் கீழ் பயனடைந்து வருகின்றனர்.

இந்தத் திட்டத்தின் சிறப்பான செயல்பாட்டைக் கண்டு, தெலங்கானா உள்ளிட்ட பல்வேறு இந்திய மாநிலங்களும் தங்களது பள்ளிகளில் காலை சிற்றுண்டித் திட்டத்தைத் தொடங்கியுள்ளன. அதுமட்டுமின்றி, கனடா அரசும் தமிழ்நாட்டின் காலை உணவுத் திட்டத்தை தங்கள் நாட்டில் நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

தற்போது, நகர்ப்புறங்களில் உள்ள அரசு உதவி பெறும் தொடக்கப் பள்ளிகளிலும் இத்திட்டத்தை விரிவுபடுத்தும் வகையில், முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்டம் நகர்ப்புறப் பகுதிகளில் அமைந்துள்ள 2,430 அரசு உதவி பெறும் தொடக்கப் பள்ளிகளில் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை பயிலும் 3 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவியர்களுக்கு விரிவுபடுத்தப்படும் என 2025ஆம் ஆண்டு மார்ச் 14ஆம் தேதி அன்று அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது. அதன்படி, ஆகஸ்ட் 26ஆம் தேதி அன்று இத்திட்டத்தின் விரிவாக்கம் நடைபெற உள்ளது.

இதுவரை, இத்திட்டம் படிப்படியாக விரிவுபடுத்தப்பட்டு, தமிழகத்தில் உள்ள லட்சக்கணக்கான மாணவர்களின் பசியைக் குறைத்து, அவர்களின் கல்வி மற்றும் ஆரோக்கியத்திற்கு உறுதுணையாக இருந்து வருகிறது. இந்தத் திட்டம் வெறும் உணவு வழங்குவது மட்டுமல்லாமல், மாணவர்களின் தன்னம்பிக்கையையும், பள்ளி மீதான ஈடுபாட்டையும் அதிகரிக்கிறது. எதிர்காலத்தில், மேலும் பல மாணவர்கள் இத்திட்டத்தின் கீழ் பயனடைய வாய்ப்புள்ளது.

மேலும் படிக்க | கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : விரைவில் வரப்போகும் 3 முக்கிய அப்டேட்டுகள்

மேலும் படிக்க: பதவி பறிப்பு மசோதா.. "சர்வாதிகாரங்கள் இப்படித்தான் தொடங்குகின்றன".. முதல்வர் ஸ்டாலின் கண்டனம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Tamil Nadu Breakfast SchemeTamil Nadu governmentLatest UpdateGovernment school breakfast schemefree breakfast for students

Trending News