/முதல்வர் விஜய்யின் முதல் டெல்லி விசிட்: மோடி முதல் ராகுல் வரை... பின்னணியில் இருக்கும் பிளான் என்ன?

TN CM Vijay’s First Delhi Visit: தமிழக முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் மே 27 அன்று டெல்லி செல்கிறார். அங்கு பிரதமர் மோடி, சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி ஆகியோரைச் சந்திக்கிறார். தமிழகத்தின் புதிய அமைச்சரவை விவரங்கள் மற்றும் ஜேஎன்யு-வில் திருவள்ளுவர் சிலை திறப்பு ஆகிய முக்கிய அம்சங்கள்.
Vijay Delhi Visit: தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தைத் தொடங்கி, முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள சி. ஜோசப் விஜய், நாளை (மே 27) தனது முதல் அதிகாரப்பூர்வ டெல்லி பயணத்தை மேற்கொள்ளவுள்ளார். தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிக இடங்களில் வெற்றியைப் பெற்று, மற்ற கட்சிகளின் ஆதரவுடன் கோட்டையில் அமர்ந்த பிறகு தேசியத் தலைநகருக்கு அவர் செல்லும் முதல் பயணம் இது என்பதால், ஒட்டுமொத்த இந்திய அரசியலும் இந்த வருகையை உற்று நோக்கிக் கொண்டிருக்கிறது.
முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்ற பிறகு பிரதமர் நரேந்திர மோடியை விஜய் இதுவரை நேரில் சந்திக்கவில்லை. நாளை நடக்கவிருக்கும் இந்தச் சந்திப்பு, மத்திய-மாநில அரசுகளுக்கு இடையேயான உறவிலும், தமிழகத்தின் வளர்ச்சித் திட்டங்களிலும் மிக முக்கியப் பங்கு வகிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சமீபத்தில் அமைக்கப்பட்ட விஜய்யின் புதிய அமைச்சரவையில், முக்கியத் துறைகள் திறமை வாய்ந்த தலைவர்களுக்குப் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக கேரளாவுக்கு அடுத்தபடியாக இந்தியாவிலேயே இரண்டாவது மாநிலமாக செயற்கை நுண்ணறிவு (Artificial Intelligence) துறைக்குத் தனி அமைச்சகத்தை உருவாக்கி தமிழக அரசு புதிய சாதனை படைத்துள்ளது.
தமிழக அரசு வட்டாரங்கள் மற்றும் பிடிஐ (PTI) செய்தி முகமை தெரிவித்துள்ள தகவல்களின்படி, இந்த இருநாள் டெல்லி பயணத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் பல்வேறு முக்கிய நிகழ்வுகளில் பங்கேற்கவுள்ளார்.
முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றவுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது 'X' (ட்விட்டர்) பக்கத்தில், "தமிழக முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள திரு. சி. ஜோசப் விஜய் அவர்களுக்கு வாழ்த்துகள். மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த மத்திய அரசு தமிழக அரசுடன் இணைந்து தொடர்ந்து பணியாற்றும்" என்று வாழ்த்தியிருந்தார்.
நாளை நடக்கும் சந்திப்பில், தமிழகத்தின் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்கான கூடுதல் நிதியை மத்திய அரசிடமிருந்து கோர விஜய் திட்டமிட்டுள்ளார். மேலும் நிலுவையில் உள்ள முக்கியப் பெரிய திட்டங்களுக்கு விரைந்து ஒப்புதல் அளிக்குமாறும் பிரதமரிடம் அவர் நேரில் வலியுறுத்துவார் எனத் தெரிகிறது.
மத்திய அமைச்சர்களைச் சந்திப்பது மட்டுமின்றி, அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியின் மூத்த தலைவர்களான சோனியா காந்தி மற்றும் ராகுல் காந்தி ஆகியோரையும் விஜய் சந்திக்க வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. நடந்து முடிந்த தேர்தலில் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு (TVK) காங்கிரஸ் கட்சி ஆதரவளித்த நிலையில், இந்தச் சந்திப்பு அரசியல் ரீதியாகப் பெரும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது.
அரசியல் சந்திப்புகள் ஒருபுறமிருக்க, தமிழகத்தின் பண்பாட்டைப் பறைசாற்றும் ஒரு முக்கிய நிகழ்விலும் முதலமைச்சர் விஜய் பங்கேற்கிறார். டெல்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழக (JNU) வளாகத்தில் தமிழக அரசால் நிறுவப்பட்டுள்ள புரட்சிக் கவிஞர் திருவள்ளுவரின் திருவுருவச் சிலையை அவர் திறந்து வைக்கவுள்ளார். இது டெல்லி வாழ் தமிழர்களிடையேயும், மாணவர்களிடையேயும் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
கடந்த ஏப்ரல் 23-ம் தேதி நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான சட்டமன்றத் தேர்தலில், விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனிப்பெரும் கட்சியாக (Single-Largest Party) உருவெடுத்தது. மொத்தம் 108 இடங்களைக் கைப்பற்றி அசத்திய TVK, பின்னர் காங்கிரஸ், இடதுசாரிக் கட்சிகள், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி (VCK) மற்றும் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் (IUML) ஆகியவற்றின் ஆதரவோடு பலமான கூட்டணியை அமைத்து ஆட்சி அமைத்தது.
மே 10 அன்று சென்னை ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்ற வண்ணமயமான விழாவில், தமிழக ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் முதலமைச்சர் விஜய்க்குப் பதவிப் பிரமாணமும், ரகசியக் காப்புப் பிரமாணமும் செய்து வைத்தார்.
முதலமைச்சர் விஜய்யின் இந்த டெல்லி பயணம் சமூக வலைத்தளங்களில் இப்போதே ட்ரெண்டாகத் தொடங்கிவிட்டது. குறிப்பாக தமிழகத்தில் புதிய தொழில்நுட்பமான 'செயற்கை நுண்ணறிவு' துறைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துள்ள விஜய், மத்திய அரசிடமிருந்து தமிழகத்திற்கான டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத் திட்டங்களை எவ்வாறு பெற்று வரப்போகிறார் என்ற எதிர்பார்ப்பு இளைஞர்கள் மத்தியில் அதிகமாக உள்ளது.
மாநில உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதோடு, மத்திய அரசுடன் இணக்கமான உறவைக் கையாண்டு தமிழகத்திற்கான திட்டங்களை விஜய் எவ்வாறு சாத்தியமாக்கப் போகிறார் என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
(With PTI Agency Inputs)