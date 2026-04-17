மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா: என்ன நடந்தது என்பதைக் கூர்ந்து கவனிங்க? - ஸ்டாலின் போட்ட ஸ்பெஷல் பதிவு

Women Reservation, MK Stalin Latest News: தேனி மாவட்ட திமுக மற்றும் விசிக கட்சி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து தேனி மாவட்டம் ஆண்டிபட்டியில் மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியின் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் முதலமைச்சரும் திமுக தலைவருமான மு.க ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பிரச்சாரம் செய்தார்.
பிரச்சார கூட்டத்தில் பேசிய முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், "இது வெறும் தேர்தல் களம் மட்டும் அல்ல. போர்க்களம், தமிழ், தமிழினம், தமிழ்நாடு என்கிற சொல்லை கேட்டால் நசுக்குகிற கூட்டம் உள்ளது, நம்முடைய குரல்கள் நாடாளுமன்றத்தில் கேட்க கூடாது என்று முயற்சி செய்கிறார்கள். தொகுதி மறுவரையறை மூலம் உள்ளபடி நமக்கு வர வேண்டிய தொகுதிகளை குறைத்து உள்ளார்கள்.
காவி கொடி பறக்காது...
தமிழ்நாடு முழுக்க கருப்பு கொடி கட்டி நமது எதிர்ப்பை காட்டியுள்ளோம். முதலமைச்சராகிய என்னுடைய எதிர்ப்பு தமிழக மக்களின் எதிர்ப்பு, தமிழர்களை அவமதிப்பது மட்டுமே நோக்கமாக வைத்து பேசுகிறார் நாடாளுமன்ற சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா.
அவர்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன் இந்த மண்ணில் சமத்துவம், சமூக நீதி, பொதுவுடமை, கருப்பு சிவப்பு நிற கொடிகள்தான் பறக்கும். திமுக இருக்கும் வரை காவி கொடி ஒருபோதும் இங்கே பறக்காது. தன்மானம் உள்ள தொண்டர்கள் இங்கே காவி கொடியை பறக்க விட மாட்டார்கள். தமிழ்நாடா டெல்லியா? இந்த போரில் பழனிச்சாமியின் அடிமை அதிமுக துரத்தப்பட வேண்டும்" என்றார்.
உலக மகா துரோகி
தொடர்ந்து தேனி மாவட்ட போடிநாயக்கனூர் வேட்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை அறிமுகம் செய்துவைத்தார். அப்போது, "விசுவாசி என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு ஜெயலலிதாவிடம் நன்மதிப்பை பெற்றவர், உலக மகா துரோகியை உலகிற்கு அடையாளம் காட்டியவர் ஓபிஎஸ்.
தமிழ்நாட்டிற்கு துரோகம் செய்கிற, பாஜகவிற்கு வாக்கு கேட்கிறார் பழனிச்சாமி. தமிழ்நாட்டுக்கு கெடுதல் செய்ய ஊழல்வாதிகளை மிரட்டி ஏற்பட்ட கூட்டணிதான் என்டிஏ. தமிழ்நாட்டிற்கு செய்துள்ள ஒரே ஒரு திட்டம் சொல்லுங்கள் என மோடியிடம் கேட்டேன், பதில் வரவில்லை. தமிழ்நாட்டிற்கு செய்த திட்டத்தை பட்டியலிடுங்கள் என எடப்பாடி பழனிச்சாமியிடம் கேட்டேன், அதற்கும் பதில் இல்லை.
ஒன்றிய அரசு தமிழகத்திற்கான மெட்ரோ திட்டத்திற்கு அனுமதி இல்லை, ஓசூர் விமான நிலையத்திற்கு அனுமதி இல்லை. சென்னை மெட்ரோ திட்டத்திற்கு அனுமதி இல்லை. அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் பாஜகவிடம் கோரிக்கை வைத்து திட்டம் கொண்டு வருவார் என சொல்லுகிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி. புலி பாண்டியாக மாறி அழுத்தம் தருவாராம். அறுக்க தெரியாதவருக்கு 52 அரிவாள் போன்றது" என இபிஎஸ்-ஐ விமர்சனம் செய்தார்.
டிடிவி மீது ஸ்டாலின் விமர்சனம்
தொடர்ந்து அவர், "சசிகலா காலில் விழுந்து, அவர் காலை வாரிவிட்டு துரோகம் செய்தவர். இப்போது ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டுக்கும் துரோகம் செய்துள்ளார். தேர்தல் ஆணையத்துக்கு லஞ்சம் கொடுத்து சிறை சென்றவர் கூட்டணி வைத்தால் தூக்கு மாட்டிக்கொள்வேன் என கூறியவர் இப்போது அவருடன் சேர்ந்து உள்ளார்" என டிடிவி தினகரனை பெயர் குறிப்பிடாமல் ஸ்டாலின் விமர்சனம் செய்தார்.
தமிழ்நாட்டுக்கும் டெல்லிக்குமான போட்டி
மேலும் மு.க.ஸ்டாலின், "தமிழ்நாட்டிற்கு நிதி கொடுக்காமல் இருந்தாலும் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கவலை இல்லை. 100 நாள் வேலை திட்டத்தை நிறுத்தினாலும் கவலை இல்லை. தொகுதி மறு சீரமைப்பு கொண்டு வந்த பாஜகவை எதிர்த்து பேச முடியவில்லை.
தமிழ்நாடு மீது கத்தி வைக்கப்படுகிறது என தெரிந்தும், தேர்தல் பிரச்சாரத்தை பிறகு பார்த்து கொள்ளலாம் என திமுக எம்.பி.க்களை டெல்லிக்கு அனுப்பியுள்ளேன். 0.07 விழுக்காடு வளர்ச்சியில் தமிழ்நாட்டை விட்டு சென்ற எடப்பாடி பழனிசாமி தற்போது தமிழ்நாட்டை மீட்டெடுத்து 11.1 விழுக்காடு வளர்ச்சி அடைந்துள்ளோம். நான் ஆட்சிக்கு வந்ததும் 2000 ரூபாய் உரிமை தொகை வழங்குவேன்.
டெல்லியை வீழ்த்தியது தமிழ்நாடு!
டெல்லியின் ஆணவத்தையும் - ஆணவத்துக்குத் துணை போகும் அடிமைகளையும் ஏப்ரல் 23 அன்று ஒருசேர வீழ்த்துவோம்!
— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) April 17, 2026
பழனிச்சாமியின் அதிமுகவுக்கும், பாஜகவுக்கும் நீங்கள் அளிக்கின்ற வாக்கு தமிழ்நாட்டை நாசம் செய்ய ஒரு வாய்ப்பு கொடுப்பது போல்... தமிழ்நாட்டை சுத்துகின்ற பாஜக என்னும் பருந்தை விரட்டி அடிக்க வேண்டும். டெல்லியின் ரிமோட் கண்ட்ரோலுக்கு தமிழ்நாட்டு அடிமைகள் ஆளக்கூடாது. அதனால் தான் நான் அடிக்கடி கூறி வருகிறேன் இது தமிழ்நாட்டுக்கும் டெல்லிக்குமான போட்டி.
இப்போது தான் ஒரு நல்ல செய்தி வந்தது. நாடாளுமன்றத்தில் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா மீது கொண்டு வந்த வாக்கெடுப்பு தோல்வி அடைந்து நாம் வெற்றி பெற்றுள்ளோம். 200 தொகுதிகள் மேல் வெல்லுவோம், நாம் தொடர்ந்து உழைப்போம் சரித்திர வெற்றி பெறுவோம்" என்றார்.
தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு எதிர்ப்பு ஏன்?
தொடர்ந்து நாடாளுமன்றத்தில் மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா மீதான வாக்கெடுப்பு தோல்வியை சந்தித்த பிறகு, "டெல்லியை வீழ்த்தியது தமிழ்நாடு. டெல்லியின் ஆணவத்தையும் - ஆணவத்துக்குத் துணை போகும் அடிமைகளையும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி அன்று ஒருசேர வீழ்த்துவோம்" என X தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
மேலும் தொகுதி மறுவரையறை குறித்து அவரது X பக்கத்தில், தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு எதிராகத் தமிழ்நாடு போராடியது; தமிழ்நாடு வென்றது என பதிவிட்டுள்ளார். அந்த பதிவில், "இந்திய ஜனநாயகத்தில் யாருக்குப் பிரதிநிதித்துவும் இருக்கும், யாருடைய குரலுக்கு இடமிருக்கும் என்பதுதான் தொகுதி மறுவரையறை. அது ஒன்றியத்தைப் பலப்படுத்துவதாக இருக்க வேண்டுமே ஒழிய, பலவீனப்படுத்துவதாக இருக்கக் கூடாது.
TN fought. TN won.#Delimitation is about representation, about who gets a voice in India’s democracy. It must strengthen the Union, not weaken its balance.
Guided by Periyar, inspired by Anna, and strengthened by Kalaignar, Tamil Nadu has always stood for justice, dignity, and…
— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) April 17, 2026
தந்தை பெரியார் - அறிஞர் அண்ணா - முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி காட்டிய பாதையில், தமிழ்நாடு எப்போது நீதி - கண்ணியம் - கூட்டாட்சி ஆகியவற்றுக்காகவே நின்றுள்ளது. தென்னிந்தியா ஒன்றிணைந்தது; நமது குரல் கேட்கப்பட்டது; ஜனநாயகம் வென்றது.
நாம் தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்க்கவில்லை. நன்கு சிந்தித்து, அனைவரையும் கலந்தாலோசித்து, அனைவரும் ஏற்றுகொண்ட, நியாயமான நடைமுறையையே நாம் வலியுறுத்தினோம். தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளுக்கும், நமது பண்பாடு மற்றும் அடையாளத்துக்கும், இந்திய கூட்டாட்சிக்கும் ஊறு வரும்போது, ஒற்றுமையுடன் நிற்பதுதான் நமது உறுதி! இந்த அநீதியை எதிர்த்து ஓரணியில் நின்ற அனைத்துத் தோழமைக் கட்சிகளுக்கும் என்னுடைய நன்றி" என பதிவிட்டுள்ளார்.
மகளிர் இடஒதுக்கீட்டு மசோதாவை எதிர்ப்பது ஏன்?
மேலும், மகளிர் இடஒதுக்கீட்டு மசோதாவைப் பொறுத்தவரையில், என்ன நடந்தது என்பதைக் கூர்ந்து கவனியுங்கள் என மு.க.ஸ்டாலின் மற்றொரு பதிவையும் போட்டுள்ளார்.
அதில், "'இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நிறைவேற்றப்பட்ட மகளிர் இடஒதுக்கீட்டுச் சட்டம், 2023-ஐ' மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பும், தொகுதி மறுவரையறையும் இன்றி நிறைவேற்ற முடியாது என்பதை உறுதிசெய்யவே, மாநிலங்களில் தேர்தல் நடைபெறும் நேரத்தில் சிறப்புக் கூட்டத்தொடரைக் கூட்டினார்கள்.
On the Women’s Reservation Bill: read the fine print.
The BJP called for a Special Session in the middle of state elections, over two and a half years after the Women's Reservation Bill was passed in 2023, only to confirm that it cannot be implemented without a Census and…
— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) April 17, 2026
மகளிர் இடஒதுக்கீடு இப்போதே உடனடியாகச் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதுதான் நமது நிலைப்பாடு. உள்ளாட்சிகளில் மகளிர் இடஒதுக்கீட்டை முன்னோடியாகச் செயல்படுத்தியது தமிழ்நாடுதான்.
எங்களுடைய கவலை என்பது, தென்மாநிலங்களைப் பாதிக்கும் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா இத்துடன் உள்நோக்கத்துடன் இணைக்கப்பட்டதுதான். மறுவரையறை என்பது தென்மாநிலங்கள் பாதிப்படையாத வகையில் கவனத்தோடு செய்யப்பட வேண்டியது.
அதனால்தான், அனைவரோடும் கலந்து பேசி, கருத்தொற்றுமையுடன் இதனைச் செய்யக் கோரினோம். குறைந்தபட்சம், தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவையும் மகளிர் இடஒதுக்கீட்டையும் பிரித்திருக்கலாம். ஆனால், பாஜக தலைமையிலான ஒன்றிய அரசு அதனைச் செய்யவில்லை.
இதேநேரத்தில், அவர்கள் மாநிலங்களுடன் தொகுதி மறுவரையறை குறித்து ஆலோசித்திருக்கலாம். ஆனால், அதனையும் செய்யவில்லை. நாம் தெரிவித்த கவலைகளுக்குத் தீர்வு கண்டிருக்கலாம். அதனையும் செய்யவில்லை. இது நீதியல்ல; இது உண்மையான நோக்கமல்ல; இது வெறும் காட்சிப்பிழை" என பாஜக மீது குற்றஞ்சாட்டி உள்ளார்.
"இதனைத் தமிழ்நாட்டுப் பெண்கள் நன்கு உணர்ந்துள்ளனர். இந்தியப் பெண்கள் வாக்கு வங்கி அல்ல. அவர்களும் பாஜக நடத்தும் நாடகங்களைப் பார்த்துக்கொண்டுதான் இருக்கின்றனர். உண்மை எளிமையானது. பாஜக நினைத்திருந்தால் பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீட்டை வழங்கியிருக்கலாம். ஆனால், அவர்கள் வழங்கக் கூடாது என முடிவெடுத்துவிட்டனர்" என்று பாஜக மகளிருக்கு இடஒதுக்கீட்டு மசோதாவை, தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுடன் இணைத்ததில் உள்நோக்கம் உள்ளதாக குற்றஞ்சாட்டினார்.
மேலும் படிக்க | தவெக கட்சியில் இருக்கும் பிரபலங்கள்! இத்தனை பேரா..முழு லிஸ்ட்
மேலும் படிக்க | ஜம்மு காஷ்மீர் போல தமிழகத்தையும் 3 யூனியன் பிரதேசங்களாகப் பிரிக்க திட்டம்: முதல்வர் ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை
மேலும் படிக்க | அமித் ஷா சொல்லிவிட்டார், தமிழ்நாட்டில் தொகுதிகள் குறையாது - எடப்பாடி
